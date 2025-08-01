Экскурсия в Дуомо начинается до открытия, когда собор наполнен покоем и церковным пением.
Посетители могут поклониться мощам Иоанна Крестителя, Марии Магдалины, Иоанна Златоуста и святого Зиновия. Участники останутся на утренней службе, присоединившись к прихожанам Санта-Мария-дель-Фьоре.
Это мероприятие идеально подходит для верующих и тех, кто только начинает свой путь в христианстве, желая приобщиться к католической традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Погружение в духовную атмосферу
- 🕊️ Поклонение святым мощам
- 🎶 Утренняя месса в Дуомо
- 🕌 Архитектурный ансамбль площади
- 🌿 Тишина и покой собора
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Дуомо
- Санта-Мария-дель-Фьоре
Описание экскурсии
- Внешний осмотр архитектурного ансамбля площади Дуомо
- Присутствие на утренней службе
- Поклонение святым мощам (вблизи — если открыт доступ)
- Небольшой экскурс внутри собора: во время службы увидим главный алтарь и рассмотрим купол Брунеллески
Кому подойдёт экскурсия
Приглашаем верующих, для которых важны тишина, молитва, прикосновение к реликвиям и возможность быть соучастником таинства службы и причастия. А также для тех, кто только делает первые шаги в христианстве и хочет приобщиться к католической традиции.
Организационные детали
- Экскурсия не проводится в дни больших религиозных праздников
- Не забудьте о подобающем внешнем виде: плечи и колени должны быть прикрыты
- Внутри мы побываем только в алтарной части собора
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни справа от кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Я уже заходила в дуомо неоднократно, но Светлана нас провела в ту часть Санта Мария дель Фьоре, куда туристам дорога закрыта, и это действительно потрясающий опыт. До мурашек. Я уже была с этим гидом на других экскурсиях и очень полюбила ее подачу информации. Она необыкновенная. Рекомендую на 100000%
Л
Людмила
18 июл 2025
Собственно, это не экскурсия, это посещение частично католической мессы. И потом немного поговорили о соборе и крестильне. Вообщем, это мероприятие расписано более интригующе, чем на самом деле. Гид Светлана - интересный рассказчик. С удовольствием были с ней на экскурсии в Уффици.
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемая Людмила, благодарю за то, что Вы отделили формат экскурсии от профессиональных качеств гида. Сожалею, что формат вам с супругом
alex
7 июл 2025
Выражаю огромную благодарность Светлане! Это самый лучший гид из всех, которых я когда-либо встречала. Это уже третья моя экскурсия с ней и все на высочайшем уровне! 🔝
Входит в следующие категории Флоренции
