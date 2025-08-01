читать дальше

не подошёл и рада, что вы высоко оценили гида, как на этой экскурсии, так и в галерее Уффици.



Организовывая данную экскурсию я понимала, что она не совсем туристическая и это отражено в названии:"Дуомо для верующих и ищущих…".



Не случайно на Трипстере огромное количество экскурсий и каждый выбирает что-то свое. Данная тема подходит людям, интересующимся религией, желающим посидеть в тишине и молитве вместе с прихожанами дуомо, когда он ещё не наполнен туристами, послушать мессу и попытаться в ней разобраться, подходит желающим соприкоснуться с мощами очень важных святых, почитаемых как православной, так и католической церквями, что невозможно сделать, отстояв в очереди и попав в кафедральный собор в часы, когда он открыт для всех (туристов не пускают к мощам).



В описании указано, что внутри кафедрального собора объяснения будут краткими, т. к. мы заходим в дуомо во время службы. После службы мы подходили к мощам, рассматривали главный алтарь и купол изнутри, говорили о значении фресок.



Когда вышли из дуомо, много информации было дано о нём и других сооружениях религиозного центра, но вы были заметно расстроены тем, что мы не поговорили подробно о кафедральном соборе внутри. К сожалению, в рамках данной экскурсии это невозможно и не обещано в описании экскурсии.



Для многих уже тот факт, что мы оказываемся в огромном пустом соборе Santa Maria del Fiore в небольшой компании верующих флорентийцев и слушаем мессу, -неповторимое удовольствие, которым я хотела поделиться с вами.



Здесь не идёт речь об обыкновенной экскурсии внутри кафедрального собора (для этого есть масса других предложений), хотя снаружи мы достаточно подробно осматриваем собор, колокольню и баптистерий.



Надеюсь, что в следующий ваш приезд, в рамках другой экскурсии, вы мне доверите показать в деталях флорентийский кафедральный собор изнутри.