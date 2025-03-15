Мои заказы

Исследовать религиозный центр Флоренции 5-19 веков и восхититься красотой кафедрального собора
Что возродилось в эпоху Возрождения? Как с этим периодом связан готический собор? Какую роль сыграли русские в оформлении Дуомо? Мы расскажем! А ещё покажем врата, которыми восхищался Микеланджело, и колокольню, которой очень гордились флорентийцы 14 века. И проведём внутрь знаменитой церкви Санта-Мария-дель-Фьоре.
Описание экскурсии

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Полюбуемся внешним и внутренним убранством, рассмотрим купол (но подниматься на него не будем).

Баптистерий и золотые врата, так восхваляемые Микеланджело.

Колокольня Джотто 14 века, которой флорентийцы утёрли нос всем соседям.

Дворец архиепископа. Он занимает одну из четырёх сторон религиозного центра и украшен огромными гербами.

Лоджия дель Бигало — часть приюта для сирот.

Дворец Медичи-Риккарди — первое светское здание раннего Возрождения.

В каждой локации — интересные рассказы, нескучные факты и увлекательные открытия!

Организационные детали

  • Для посещения собора нужно соблюсти дресс-код: одежда должна прикрывать колени и плечи
  • Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды
  • В дни католических праздников, когда нельзя зайти в собор, мы дополнительно смотрим квартал Данте

в понедельник и вторник в 12:00 и 14:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети 8-14 лет€28
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади у Santa Maria del Fiore
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00 и 14:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 701 туриста
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

А
Анна
15 мар 2025
Большое спасибо Светлане! Нам с дочкой очень понравилась экскурсия.
