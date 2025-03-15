Что возродилось в эпоху Возрождения? Как с этим периодом связан готический собор? Какую роль сыграли русские в оформлении Дуомо? Мы расскажем! А ещё покажем врата, которыми восхищался Микеланджело, и колокольню, которой очень гордились флорентийцы 14 века. И проведём внутрь знаменитой церкви Санта-Мария-дель-Фьоре.

Описание экскурсии

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Полюбуемся внешним и внутренним убранством, рассмотрим купол (но подниматься на него не будем).

Баптистерий и золотые врата, так восхваляемые Микеланджело.

Колокольня Джотто 14 века, которой флорентийцы утёрли нос всем соседям.

Дворец архиепископа. Он занимает одну из четырёх сторон религиозного центра и украшен огромными гербами.

Лоджия дель Бигало — часть приюта для сирот.

Дворец Медичи-Риккарди — первое светское здание раннего Возрождения.

В каждой локации — интересные рассказы, нескучные факты и увлекательные открытия!

Организационные детали