Палатинская картинная галерея

Очень красива, но трудно читаема для непрофессионалов. В ней нелегко ориентироваться человеку, который привык выстраивать логическую цепочку, чтобы разобраться в просматриваемом материале.

Резиденция Великих герцогов не следует ни хронологическому порядку, ни школам живописи. Она типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах, и развешены они с соблюдением личного вкуса хозяина. Когда полотно не соответствовало по размеру другому, расположенному напротив, то его укорачивали или дорисовывали — соблюдали симметрию.

Посетив со мной Дворец Питти Вы услышите ответы на многие «почему»

Почему резиденция Великих герцогов Медичи носит имя Лукки Питти?

Во что превратили внутренний дворик дворца, когда праздновали свадьбу Фердинанда I де Медичи ?

Почему красавица Елеонора ди Толедо приобрела за свои деньги (из приданного) этот дворец?

Где заканчивается коридор Вазари?

Почему полотна Рафаэля и Филиппо Липпи расписаны и с обратной стороны?

Где были покои Великой герцогини, и что такое испанский протокол?

Почему Виктория делла Ровере так жестоко обошлась с римскими мужскими скульптурами?

Почему во Флоренции есть памятник нашим уральским заводчикам Демидовым, а во Двореце Питти его модель ?

Почему расторгли брак Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт (племянница самого императора)? Портрет Анатолия кисти Брюлова висит тут же, в галереи.

Кто такие маккьяйоли? Почему это направление в искусстве родилось во Флоренции?

Почему возле статуи маленького Вакха скульптора Дюпре рассказывают о болезни винограда криптогаме? И как Авель Дюпре «убил» его Каина?

Почему женщины годами выстраивались в очередь за портретом от Джованни Болдини?

Почему так похожи бюсты Джованни Бастианини на работы Донателло, Верроккио, Мино да Фьезолы... Эту почти детективную историю 📖 озвучила Анита Московиц, профессор американского университета, изучающая флорентийскую скульптуру XIX века, подделки и подражания.

А ещё за небольшую доплату можно увидеть и королевские кухни 🥧. Сбор желающих их посетить в зале Кастаньоли в 10:30, 11:30, 15:30 и 16:30.

Во Дворце Питти есть чему удивляться и наслаждаться!

Важная информация!

По понедельникам музей 🖼 закрыт. Для большой группы потребуются наушники.