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Дворец Питти — резиденция Медичи

5
2 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Этот комплекс мало разрекламирован среди туристов.

Путешественники простаивают длинные очереди в Уффици, наверное, потому, что им никто не подсказал, что есть Дворец Питти.

А ведь тут есть две Картинные галереи, Королевские апартаменты, Музей 🖼 серебра, Музей фарфора, Музей костюма, Музей карет и 4, 5 гектара красивого сада Боболи.

Дворец Питти ничем не уступает Уффици.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €15 за человека

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Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи

Что вы увидите

  • Палаццо Питти (Дворец Питти)
Палатинская картинная галерея
Очень красива, но трудно читаема для непрофессионалов. В ней нелегко ориентироваться человеку, который привык выстраивать логическую цепочку, чтобы разобраться в просматриваемом материале.
Резиденция Великих герцогов не следует ни хронологическому порядку, ни школам живописи. Она типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах, и развешены они с соблюдением личного вкуса хозяина. Когда полотно не соответствовало по размеру другому, расположенному напротив, то его укорачивали или дорисовывали — соблюдали симметрию.
Посетив со мной Дворец Питти Вы услышите ответы на многие «почему»
  • Почему резиденция Великих герцогов Медичи носит имя Лукки Питти?
  • Во что превратили внутренний дворик дворца, когда праздновали свадьбу Фердинанда I де Медичи ?
  • Почему красавица Елеонора ди Толедо приобрела за свои деньги (из приданного) этот дворец?
  • Где заканчивается коридор Вазари?
  • Почему полотна Рафаэля и Филиппо Липпи расписаны и с обратной стороны?
  • Где были покои Великой герцогини, и что такое испанский протокол?
  • Почему Виктория делла Ровере так жестоко обошлась с римскими мужскими скульптурами?
  • Почему во Флоренции есть памятник нашим уральским заводчикам Демидовым, а во Двореце Питти его модель ?
  • Почему расторгли брак Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт (племянница самого императора)? Портрет Анатолия кисти Брюлова висит тут же, в галереи.
  • Кто такие маккьяйоли? Почему это направление в искусстве родилось во Флоренции?
  • Почему возле статуи маленького Вакха скульптора Дюпре рассказывают о болезни винограда криптогаме? И как Авель Дюпре «убил» его Каина?
  • Почему женщины годами выстраивались в очередь за портретом от Джованни Болдини?
  • Почему так похожи бюсты Джованни Бастианини на работы Донателло, Верроккио, Мино да Фьезолы... Эту почти детективную историю 📖 озвучила Анита Московиц, профессор американского университета, изучающая флорентийскую скульптуру XIX века, подделки и подражания.
  • А ещё за небольшую доплату можно увидеть и королевские кухни 🥧. Сбор желающих их посетить в зале Кастаньоли в 10:30, 11:30, 15:30 и 16:30.
Во Дворце Питти есть чему удивляться и наслаждаться!
Важная информация!
По понедельникам музей 🖼 закрыт. Для большой группы потребуются наушники.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет
Начало и место завершения
🚩 Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи
Дворец Питти — резиденция Медичи

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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2 отзыва оставили туристы

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