Палатинская картинная галерея
Очень красива, но трудно читаема для непрофессионалов. В ней нелегко ориентироваться человеку, который привык выстраивать логическую цепочку, чтобы разобраться в просматриваемом материале.
Резиденция Великих герцогов не следует ни хронологическому порядку, ни школам живописи. Она типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах, и развешены они с соблюдением личного вкуса хозяина. Когда полотно не соответствовало по размеру другому, расположенному напротив, то его укорачивали или дорисовывали — соблюдали симметрию.
Посетив со мной Дворец Питти Вы услышите ответы на многие «почему»
- Почему резиденция Великих герцогов Медичи носит имя Лукки Питти?
- Во что превратили внутренний дворик дворца, когда праздновали свадьбу Фердинанда I де Медичи ?
- Почему красавица Елеонора ди Толедо приобрела за свои деньги (из приданного) этот дворец?
- Где заканчивается коридор Вазари?
- Почему полотна Рафаэля и Филиппо Липпи расписаны и с обратной стороны?
- Где были покои Великой герцогини, и что такое испанский протокол?
- Почему Виктория делла Ровере так жестоко обошлась с римскими мужскими скульптурами?
- Почему во Флоренции есть памятник нашим уральским заводчикам Демидовым, а во Двореце Питти его модель ?
- Почему расторгли брак Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт (племянница самого императора)? Портрет Анатолия кисти Брюлова висит тут же, в галереи.
- Кто такие маккьяйоли? Почему это направление в искусстве родилось во Флоренции?
- Почему возле статуи маленького Вакха скульптора Дюпре рассказывают о болезни винограда криптогаме? И как Авель Дюпре «убил» его Каина?
- Почему женщины годами выстраивались в очередь за портретом от Джованни Болдини?
- Почему так похожи бюсты Джованни Бастианини на работы Донателло, Верроккио, Мино да Фьезолы... Эту почти детективную историю 📖 озвучила Анита Московиц, профессор американского университета, изучающая флорентийскую скульптуру XIX века, подделки и подражания.
- А ещё за небольшую доплату можно увидеть и королевские кухни 🥧. Сбор желающих их посетить в зале Кастаньоли в 10:30, 11:30, 15:30 и 16:30.
Во Дворце Питти есть чему удивляться и наслаждаться!
Важная информация!
По понедельникам музей 🖼 закрыт. Для большой группы потребуются наушники.