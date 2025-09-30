Флоренция - это город, который завораживает своей красотой. Фото-прогулка здесь - это возможность сохранить эти моменты на всю жизнь.
Вас ждут потрясающие виды с площади Микеланджело и величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
Профессиональная
Вас ждут потрясающие виды с площади Микеланджело и величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
Профессиональная
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные локации для съёмки
- 👗 Платья разных размеров
- 🌅 Потрясающие виды на город
- 🎥 Профессиональная съёмка
- 💌 Быстрая обработка фото
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Микеланджело
Описание фото-прогулки
Предлагаю вам две локации на выбор.
Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.
Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850 с объективами Nikkor 24-70mm f/2.8 и Nikkor 70–200mm f/2.8
- В течение 5 дней вы получите 50 обработанных фотографий, 1-2 видео и 5 фотографий в профессиональной магазинной ретуши (на ваш выбор). Могу выслать на электронную почту или дать ссылку на Google Диск
- Размеры платьев с XS до L
- Рекомендую проводить фотосессию в 7:00-7:30. В это время локации посещает меньше туристов
- Помогу с контактами визажиста для создания образа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€235
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете 🩵❤️
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