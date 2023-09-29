Флоренция — сам по себе фотогеничный город, сотканный из роскошных зданий, величественных соборов, узких улочек и уютных площадей. Я выбрала для фотолокаций самые атмосферные места. Шикарное струящееся платье, потрясающие городские пейзажи вокруг — приглашаю вас оказаться в сказке наяву и понять, что она останется с вами в волшебных кадрах на всю жизнь.

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Описание

Что вас ожидает

Предлагаю вам две локации на выбор.

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.

Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.

Организационные детали