Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города

Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда

Описание
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Ответы на вопросы
Флоренция — сам по себе фотогеничный город, сотканный из роскошных зданий, величественных соборов, узких улочек и уютных площадей. Я выбрала для фотолокаций самые атмосферные места.

Шикарное струящееся платье, потрясающие городские пейзажи вокруг — приглашаю вас оказаться в сказке наяву и понять, что она останется с вами в волшебных кадрах на всю жизнь.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Предлагаю вам две локации на выбор.

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.

Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.

Организационные детали

  • В течение 5 дней вы получите 50 обработанных фотографий, 1-2 видео и 5 фотографий в профессиональной магазинной ретуши (на ваш выбор). Могу выслать на электронную почту или дать ссылку на Google Диск.
  • Размеры платьев с XS до L
  • Рекомендую проводить фотосессию в 7:00-7:30. В это время локации посещает меньше туристов.
  • Помогу с контактами визажиста для создания образа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Летние
Фотопрогулки
Санта-Мария-дель-Фьоре
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