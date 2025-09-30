Мои заказы

Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города

Погрузитесь в атмосферу Флоренции с индивидуальной фотосессией. Уникальные локации и стильное платье создадут незабываемые кадры на фоне города
Флоренция - это город, который завораживает своей красотой. Фото-прогулка здесь - это возможность сохранить эти моменты на всю жизнь.

Вас ждут потрясающие виды с площади Микеланджело и величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре.

Профессиональная
читать дальшеуменьшить

съёмка с использованием качественного оборудования обеспечит великолепные фотографии. Подберите идеальный образ с помощью визажиста и выберите платье из нескольких вариантов.

Фотографии будут готовы в течение 5 дней, и вы сможете наслаждаться воспоминаниями о сказочном путешествии

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные локации для съёмки
  • 👗 Платья разных размеров
  • 🌅 Потрясающие виды на город
  • 🎥 Профессиональная съёмка
  • 💌 Быстрая обработка фото
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Площадь Микеланджело

Описание фото-прогулки

Предлагаю вам две локации на выбор.

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.

Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850 с объективами Nikkor 24-70mm f/2.8 и Nikkor 70–200mm f/2.8
  • В течение 5 дней вы получите 50 обработанных фотографий, 1-2 видео и 5 фотографий в профессиональной магазинной ретуши (на ваш выбор). Могу выслать на электронную почту или дать ссылку на Google Диск
  • Размеры платьев с XS до L
  • Рекомендую проводить фотосессию в 7:00-7:30. В это время локации посещает меньше туристов
  • Помогу с контактами визажиста для создания образа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник€235
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Налбандян
Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑 очень красивые фотографии 🥰 спасибо за дружелюбие, легкость, с которой вы работаете 🩵❤️
Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑
Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑
Катерина, спасибо за то, что помогли осуществить мечту🤗 во время съемки я чувствовала себя принцессой 👑
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города»

Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Buongiorno, Флоренция
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 16:30
13 авг в 08:00
от €127 за всё до 30 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
227 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Пешая
2 часа
231 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
24 авг в 08:00
25 авг в 14:30
от €190 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €235 за человека