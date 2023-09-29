Почувствовать себя самой прекрасной и запечатлеть это навсегда
Флоренция — сам по себе фотогеничный город, сотканный из роскошных зданий, величественных соборов, узких улочек и уютных площадей. Я выбрала для фотолокаций самые атмосферные места.
Шикарное струящееся платье, потрясающие городские пейзажи вокруг — приглашаю вас оказаться в сказке наяву и понять, что она останется с вами в волшебных кадрах на всю жизнь.
Шикарное струящееся платье, потрясающие городские пейзажи вокруг — приглашаю вас оказаться в сказке наяву и понять, что она останется с вами в волшебных кадрах на всю жизнь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Предлагаю вам две локации на выбор.
Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.
Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.
Организационные детали
- В течение 5 дней вы получите 50 обработанных фотографий, 1-2 видео и 5 фотографий в профессиональной магазинной ретуши (на ваш выбор). Могу выслать на электронную почту или дать ссылку на Google Диск.
- Размеры платьев с XS до L
- Рекомендую проводить фотосессию в 7:00-7:30. В это время локации посещает меньше туристов.
- Помогу с контактами визажиста для создания образа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Санта-Мария-дель-Фьоре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Екатерина. Я профессиональный фотограф, живу в прекрасной Флоренции уже 10 лет. Фотография — моя страсть с детства. Жизнь в Тоскане даёт мне неисчерпаемое вдохновение! Моя цель — запечатлеть людей на фотографиях, передавая их уникальность, индивидуальность и, конечно, эмоции.
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