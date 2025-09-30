Флоренция - это город, который завораживает своей красотой. Фото-прогулка здесь - это возможность сохранить эти моменты на всю жизнь.Вас ждут потрясающие виды с площади Микеланджело и величественный Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре.Профессиональная

съёмка с использованием качественного оборудования обеспечит великолепные фотографии. Подберите идеальный образ с помощью визажиста и выберите платье из нескольких вариантов. Фотографии будут готовы в течение 5 дней, и вы сможете наслаждаться воспоминаниями о сказочном путешествии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от €235 за человека

Ваш гид во Флоренции

Описание фото-прогулки

Предлагаю вам две локации на выбор.

Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Это место как будто создано для фотосессии. От величия собора неизменно захватывает дух, от фотографий в роскошном платье на его фоне будет замирать сердце.

Площадь Микеланджело. С неё открывается потрясающий обзорный вид на Флоренцию. Представьте себе — струящееся платье, лазурное глубокое небо и старинный загадочный город, подчёркивающий элегантность образа.

Организационные детали