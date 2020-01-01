Дворец Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец Флоренции. То, что сегодня является огромным флорентийским музеем, когда-то было домом для лучших представителей великих династий. Знаменитые Медичи перевезли сюда все собрание произведений искусства, скульптур, изделий из серебра и драгоценных камней.

На экскурсии 🧭 вы увидите 11 картин Рафаэля, работы Тициана, Ботичелли, Караваджо, Рубенса. Фрески на потолках, японские и французские фарфоровые вазы, столы из полудрагоценных камней, называемые флорентийской мозаикой!

Вы узнаете много интересного не только о музеях 🖼 дворца, но и об его истории 📖 и жителях.

Во Дворец Питти обязательно нужно идти с гидом, чтобы не потеряться в его богатой коллекции. Только в Палатинской галерее находится не менее 500 полотен! А на осмотр и выборку потребуется не один час. Наш гид покажет вам все самое важное и интересное. Под его чутким руководством вы не упустите ни единой важной детали.

Внимание! Билеты 🎫 во Дворец не входят в стоимость экскурсии, их нужно приобрести самостоятельно заранее.