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Групповая экскурсия во Дворец Питти

4.6
23 отзыва
Italy D.
Italy D. – Гид из Флоренции
В дворце Питти в центре Флоренции собраны знаменитые произведения мастеров Ренессанса и других эпох.

В большой исторический комплекс нужно идти с гидом, чтобы не заблудиться и не потеряться в его коллекции.

Вместе с экскурсоводом вы пройдетесь по богато украшенным залам палаццо, увидите произведения Рафаэля и Тициана.

Вам подробно расскажут вам о знаменитых шедеврах и истории 📖 дворца.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Групповая экскурсия во Дворец Питти
Групповая экскурсия во Дворец Питти

Что вы увидите

  • Дворец Питти
Дворец Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец Флоренции. То, что сегодня является огромным флорентийским музеем, когда-то было домом для лучших представителей великих династий. Знаменитые Медичи перевезли сюда все собрание произведений искусства, скульптур, изделий из серебра и драгоценных камней.
На экскурсии 🧭 вы увидите 11 картин Рафаэля, работы Тициана, Ботичелли, Караваджо, Рубенса. Фрески на потолках, японские и французские фарфоровые вазы, столы из полудрагоценных камней, называемые флорентийской мозаикой!
Вы узнаете много интересного не только о музеях 🖼 дворца, но и об его истории 📖 и жителях.
Во Дворец Питти обязательно нужно идти с гидом, чтобы не потеряться в его богатой коллекции. Только в Палатинской галерее находится не менее 500 полотен! А на осмотр и выборку потребуется не один час. Наш гид покажет вам все самое важное и интересное. Под его чутким руководством вы не упустите ни единой важной детали.
Внимание! Билеты 🎫 во Дворец не входят в стоимость экскурсии, их нужно приобрести самостоятельно заранее.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет
Начало и место завершения
🚩 Piazza de' Pitti
Групповая экскурсия во Дворец Питти
Групповая экскурсия во Дворец Питти
Групповая экскурсия во Дворец Питти
Групповая экскурсия во Дворец Питти

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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23 отзыва оставили туристы

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