Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Что вас ожидает:

Самый большой из дворцов (палаццо) во Флоренции

Находится он в Ольтрарно (за рекой Арно, на ее южном берегу). Авторство оригинального проекта XV века по традиции приписывается Ф. Брунеллески (однако эта тема остается дискутируемой). Мы с точностью знаем, что здание было построено по заказу богатого торговца Луки Питти (отсюда и название) ведомого чувством соперничества и превосходства по отношению к влиятельной семье Медичи. Фасад поражает своей величественностью и грандиозностью. Полностью облицован флорентийским рустом из огромных блоков твердого местного камня (pietra forte).

Мы можем посетить один музей или пройтись по каждому

Судьба распорядилась так, что этот дворец стал резиденцией 3-х правящих династий: Медичи, Лорена и Савойа (с XV по XIX вв.), каждая из которых оставила свой след в архитектуре и внутреннем убранстве здания. Сегодня это уникальный исторический комплекс в состав которого входит 6 престижных музеев: Галерея Палатина (вместе с Королевскими Аппартаментами), Галерея современного искусства, Музей Серебра, Музей Костюма, Музей Фарфора и Сады Боболи. Вы можете выбрать для посещения только один музей или пройтись по каждому.

Почетное место по праву занимает Галерея Палатина

Здесь представлена богатейшая коллекция с непревзойденными шедеврами работы: Боттичелли, Филиппо Липпи, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веласкеса, Ван Дэйка, Рубенса, Тинторетто, Джорджоне, Россо Фиорентино, Андреа дель Сарто, Понтормо, Бронзино и многих других. Великолепным фоном для этих сокровищ изобразительного искусства служат залы оформленные в стиле барокко. Сами по себе истинные произведения искусства! Потолки расписаны фресками восхитительной красоты и украшены белой и золотистой лепниной, роскошный интерьер обогащен подлинной мебелью и аксессуарами. Хрустальные люстры, фарфоровые вазы, скульптура из бронзы и мрамора, консоли из изысканной флорентийской мозаики, — это только часть того пышного убранства, которое предстает перед глазами посетителя!

Важная информация: