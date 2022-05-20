Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Дворец Питти и его музеи

Отправляемся в Дворец Питти - одному из самых знаменитых флорентийских дворцов

Отправляемся в Дворец Питти — одному из самых знаменитых флорентийских дворцов.

Он находится Ольтрарно (за рекой Арно, на ее южном берегу).

Сегодня это уникальный исторический комплекс в состав которого входит 6 престижных музеев: Галерея Палатина, Галерея современного искусства, Музей Серебра, Музей Костюма, Музей Фарфора и Сады Боболи.
Дворец Питти и его музеи
Дворец Питти и его музеи
Дворец Питти и его музеи
Дворец Питти и его музеи
Дворец Питти и его музеи
Дворец Питти и его музеи

Что вас ожидает:

Самый большой из дворцов (палаццо) во Флоренции

Находится он в Ольтрарно (за рекой Арно, на ее южном берегу). Авторство оригинального проекта XV века по традиции приписывается Ф. Брунеллески (однако эта тема остается дискутируемой). Мы с точностью знаем, что здание было построено по заказу богатого торговца Луки Питти (отсюда и название) ведомого чувством соперничества и превосходства по отношению к влиятельной семье Медичи. Фасад поражает своей величественностью и грандиозностью. Полностью облицован флорентийским рустом из огромных блоков твердого местного камня (pietra forte).
Мы можем посетить один музей или пройтись по каждому
Судьба распорядилась так, что этот дворец стал резиденцией 3-х правящих династий: Медичи, Лорена и Савойа (с XV по XIX вв.), каждая из которых оставила свой след в архитектуре и внутреннем убранстве здания. Сегодня это уникальный исторический комплекс в состав которого входит 6 престижных музеев: Галерея Палатина (вместе с Королевскими Аппартаментами), Галерея современного искусства, Музей Серебра, Музей Костюма, Музей Фарфора и Сады Боболи. Вы можете выбрать для посещения только один музей или пройтись по каждому.

Почетное место по праву занимает Галерея Палатина

Здесь представлена богатейшая коллекция с непревзойденными шедеврами работы: Боттичелли, Филиппо Липпи, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веласкеса, Ван Дэйка, Рубенса, Тинторетто, Джорджоне, Россо Фиорентино, Андреа дель Сарто, Понтормо, Бронзино и многих других. Великолепным фоном для этих сокровищ изобразительного искусства служат залы оформленные в стиле барокко. Сами по себе истинные произведения искусства! Потолки расписаны фресками восхитительной красоты и украшены белой и золотистой лепниной, роскошный интерьер обогащен подлинной мебелью и аксессуарами. Хрустальные люстры, фарфоровые вазы, скульптура из бронзы и мрамора, консоли из изысканной флорентийской мозаики, — это только часть того пышного убранства, которое предстает перед глазами посетителя!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🖼Музеи🧐АвторскиеДворец Питти🗽Достопримечательности🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений во Флоренции

Дворец Питти
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
5 отзывов
Дворец Питти
Дворец Питти - это сказочная сокровищница, драгоценностей так много, что просто глаза разбегаются
100 за 1-10 чел.
Галерея Палатина, дворец Питти
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Галерея Палатина, дворец Питти
Дворец Питти являлся главной резиденцией Медичи города Флоренции и является памятником архитектуры 15 века
100 за 1-10 чел.
Групповая экскурсия во Дворец Питти
2 часа
Групповая
Алина
4.5
24 отзыва
Групповая экскурсия во Дворец Питти
В дворце Питти в центре Флоренции собраны знаменитые произведения мастеров Ренессанса и других эпох
21 мая
25 мая
28 мая
30 за 1 человека
Дворец Питти - резиденция Медичи
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Татьяна
5
3 отзыва
Дворец Питти - резиденция Медичи
Этот комплекс мало разрекламирован среди туристов
25 за 1 человека
Роскошь и искусство дворца Питти
2 часа
Мини-группа
Мария
5
10 отзывов
Роскошь и искусство дворца Питти
Самая большая коллекция работ Рафаэля, королевские покои и история крупнейшего палаццо Флоренции
21 мая
22 мая
25 мая
40 за 1 человека
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
4.5
2 отзыва
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Если вы приезжаете не первый раз и уже были в Галерее Уффици и Дворце Питти-то Старый Дворец может вас заинтересовать
100 за 1-8 чел.
Музей флорентийской мозаики
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
1 отзыв
Музей флорентийской мозаики
На этой экскурсии вы узнаете о том, что как появилась флорентийская мозаика, что из нее делали раньше
100 за 1-10 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
2 часа
Индивидуальная
Taтьяна
5
6 отзывов
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Погрузиться в роскошь флорентийских аристократов и разобраться в итальянской живописи
21 мая
22 мая
23 мая
26 за 1 человека
Старый Дворец (Палаццо Веккьо)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Старый Дворец (Палаццо Веккьо)
В этом дворце мы с вами посетим огромный Салон 500 Палаццо Веккьо, один из самых прекрасных
100 за 1-7 чел.
Живопись в камне. Музей поделочного камня
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Живопись в камне. Музей поделочного камня
В рамках экскурсии вы посетите музей флорентийской мозаики и узнаете ее историю
50 за 1-6 чел.
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
Сегодня
Завтра
21 мая
110 за 1-20 чел.
Барджелло - ратуша, тюрьма, музей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Барджелло - ратуша, тюрьма, музей
Дворец Барджелло и музей в нем почти не разрекламирован среди туристов, но тот, кто посетит его, точно не останется
100 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Флоренции
ХОРОШО
🧭
ТАМ