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Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество

5
2 отзыва
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Тематическая экскурсия ⛳, призванная открыть секреты жизни и творчества великого гения, прожившего почти 90 лет.

Вы узнаете, как Микеланджело менял стили и целые направления в искусстве, а также увидите его лучшие творения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €120 за экскурсию

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Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество

Что вы увидите

  • Галерея Академии
  • Библиотека Лауренциана
  • Капеллы Медичи
  • Базилика Санта-Кроче
Тематическая экскурсия ⛳, призванная открыть секреты жизни и творчества великого гения эпохи, прожившего почти 90 лет и меняющего стили на протяжении долгого периода жизни.

Во время экскурсии 🧭 мы побываем:

  • Галерея Академии, где Вашему вниманию предстанут Давид и Пленники (Рабы);
  • Библиотека Лауренциана — архитектурное творение Буонаротти по заказу могущественной флорентийской династии Медичи;
  • Капеллы Медичи — архитектура и скульптурные группы усыпальницы великой семьи;
  • Базилика Санта Кроче — итальянский Пантеон, где и похоронен Микеланджело
  • Микеланджело — скульптор, архитектор, художник и…. поэт — не ожидали? Да, надо сказать, его покровитель, Лоренцо Великолепный Медичи, также обладал дарованием стихотворного жанра. Со временем Микеланджело превзойдет даже самого Лоренцо, и его поэзия станет одной из ярчайших страниц итальянского языка. Судьба поворачивается к Буонаротти лицом, и он оказывается в одном доме с самими Медичи и впитывает дух гуманизма, витающий в круге своего покровителя. Главными для Буонаротти останутся изобразительные искусства, и мощный импульс он получит именно в стенах дворца Медичи и круга философов, вращавшихся вокруг правящей семьи. Микеланджело сохранит тесные связи с этой семьей до конца жизни.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 галерея Академии
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
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2 отзыва оставили туристы

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