Тематическая экскурсия ⛳, призванная открыть секреты жизни и творчества великого гения эпохи, прожившего почти 90 лет и меняющего стили на протяжении долгого периода жизни.
Во время экскурсии 🧭 мы побываем:
Галерея Академии, где Вашему вниманию предстанут Давид и Пленники (Рабы);
Библиотека Лауренциана — архитектурное творение Буонаротти по заказу могущественной флорентийской династии Медичи;
Капеллы Медичи — архитектура и скульптурные группы усыпальницы великой семьи;
Базилика Санта Кроче — итальянский Пантеон, где и похоронен Микеланджело
Микеланджело — скульптор, архитектор, художник и…. поэт — не ожидали? Да, надо сказать, его покровитель, Лоренцо Великолепный Медичи, также обладал дарованием стихотворного жанра. Со временем Микеланджело превзойдет даже самого Лоренцо, и его поэзия станет одной из ярчайших страниц итальянского языка. Судьба поворачивается к Буонаротти лицом, и он оказывается в одном доме с самими Медичи и впитывает дух гуманизма, витающий в круге своего покровителя. Главными для Буонаротти останутся изобразительные искусства, и мощный импульс он получит именно в стенах дворца Медичи и круга философов, вращавшихся вокруг правящей семьи. Микеланджело сохранит тесные связи с этой семьей до конца жизни.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музеи оплачиваются отдельно
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 галерея Академии
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.