Мария К. – Гид из Флоренции

Тематическая экскурсия ⛳, призванная открыть секреты жизни и творчества великого гения, прожившего почти 90 лет.



Вы узнаете, как Микеланджело менял стили и целые направления в искусстве, а также увидите его лучшие творения.