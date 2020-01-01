Хотите погрузиться в настоящую жизнь города, спрятанную от глаз туристов? Пробовали погулять по городу сами, но заблудились? Не мудрено, ведь во Флоренции название одной и той же улицы в одном конце может отличаться от ее названия в другом. Чтобы не потеряться и увидеть город 🏙️ таким, каким его знают сами флорентийцы, вам надо отправиться с нами на увлекательную прогулку 👣 с местным жителем.
Вот лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим в ходе прогулки:
Во сколько встают итальянцы?
Почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино?
Во сколько обходится жизнь во Флоренции?
Как в средневековом городе решается проблема с парковкой?
Какие хитрости неплохо знать при походе в местные рестораны?
Где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд?
Где в городе самые свежие и вкусные продукты?
Что мы увидим:
центральный рынок,
магазин настоящей итальянской еды, в котором отовариваются местные,
стрит-арт в количествах, если местные художники удосужаться его в этот день изображать (обычно да),
спрятанные парковки,
разные хитрости и удивительные для средневекового города вещи,
парадную 16 века с потолками в 5 метров,
пару магазинов с сохранившимися в них фресками и иконами,
питьевые фонтаны с газированной водой.
Внимание!
Рынок работает до 14-00. Если хотите посмотреть на этот замечательный базар, то приходите на утреннюю экскурсию ⛳
Что входит
Услуги сопровождающего
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Novella
Место завершения
🏁 исторический центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.