Хотите погрузиться в настоящую жизнь города, спрятанную от глаз туристов? Пробовали погулять по городу сами, но заблудились? Не мудрено, ведь во Флоренции название одной и той же улицы в одном конце может отличаться от ее названия в другом. Чтобы не потеряться и увидеть город 🏙️ таким, каким его знают сами флорентийцы, вам надо отправиться с нами на увлекательную прогулку 👣 с местным жителем.

Вот лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим в ходе прогулки:

Во сколько встают итальянцы?

Почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино?

Во сколько обходится жизнь во Флоренции?

Как в средневековом городе решается проблема с парковкой?

Какие хитрости неплохо знать при походе в местные рестораны?

Где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд?

Где в городе самые свежие и вкусные продукты?

Что мы увидим:

центральный рынок,

магазин настоящей итальянской еды, в котором отовариваются местные,

стрит-арт в количествах, если местные художники удосужаться его в этот день изображать (обычно да),

спрятанные парковки,

разные хитрости и удивительные для средневекового города вещи,

парадную 16 века с потолками в 5 метров,

пару магазинов с сохранившимися в них фресками и иконами,

питьевые фонтаны с газированной водой.

Внимание!

Рынок работает до 14-00. Если хотите посмотреть на этот замечательный базар, то приходите на утреннюю экскурсию ⛳