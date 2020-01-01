  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Нетуристическая Флоренция

4.7
10 отзывов
Italy D.
Italy D. – Гид из Флоренции
Флоренция – небольшой город 🏙️, но в нем легко запутаться без помощи гида.

С помощью экскурсовода вы увидите тосканскую столицу глазами флорентийцев и почувствуете себя на их месте.

На вашем пути встретятся исторический рынок, узкие улицы, центральные площади.

Вы познакомитесь со стрит-артом, секретами ресторанов и других хитростях.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €25 за человека

    Заказать экскурсию
Нетуристическая Флоренция
Нетуристическая Флоренция

Что вы увидите

  • Площадь Санта-Мария-Новелла
  • Центральный рынок
  • Магазин настоящей итальянской еды
  • Стрит-арт
  • Спрятанные парковки
  • Парадная 16 века с потолками в 5 метров
  • Питьевые фонтаны с газированной водой
  • и др.
Хотите погрузиться в настоящую жизнь города, спрятанную от глаз туристов? Пробовали погулять по городу сами, но заблудились? Не мудрено, ведь во Флоренции название одной и той же улицы в одном конце может отличаться от ее названия в другом. Чтобы не потеряться и увидеть город 🏙️ таким, каким его знают сами флорентийцы, вам надо отправиться с нами на увлекательную прогулку 👣 с местным жителем.

Вот лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим в ходе прогулки:

  • Во сколько встают итальянцы?
  • Почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино?
  • Во сколько обходится жизнь во Флоренции?
  • Как в средневековом городе решается проблема с парковкой?
  • Какие хитрости неплохо знать при походе в местные рестораны?
  • Где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд?
  • Где в городе самые свежие и вкусные продукты?

Что мы увидим:

  • центральный рынок,
  • магазин настоящей итальянской еды, в котором отовариваются местные,
  • стрит-арт в количествах, если местные художники удосужаться его в этот день изображать (обычно да),
  • спрятанные парковки,
  • разные хитрости и удивительные для средневекового города вещи,
  • парадную 16 века с потолками в 5 метров,
  • пару магазинов с сохранившимися в них фресками и иконами,
  • питьевые фонтаны с газированной водой.
Внимание!
Рынок работает до 14-00. Если хотите посмотреть на этот замечательный базар, то приходите на утреннюю экскурсию ⛳
Что входит
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Novella
Место завершения
🏁 исторический центр города
Нетуристическая Флоренция
Нетуристическая Флоренция
Нетуристическая Флоренция
Нетуристическая Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

Italy D. проводит ещё 4 экскурсии

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
20
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
32 отзыва
Галерея Уффици с гидом
35
2 часа
Галерея Уффици с гидом
28 отзывов
Групповая экскурсия во Дворец Питти
30
2 часа
Групповая экскурсия во Дворец Питти
23 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125
2.5 часа
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века