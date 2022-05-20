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Флоренция: история, архитектура и прекрасные виды

Флоренцию можно смотреть и 3 часа, и неделю. Что это значит? То, что она настолько богата историей и мировыми шедеврами, что в ней не заскучаешь, на сколько бы времени не остановился. Всегда найдётся, куда зайти, чем восхититься. В городе масса музеев, церквей, не говоря уже о том, что сама Флоренция и её архитектурные памятники это музей, куда бы ни глянул. Банально сказано, но факт. А скульпуры в Лоджии Ланци на Площади Синьории, чем не музей? Причём,без билетов. В каком ещё другом месте прогуливаясь по центральной площади можно бесплатно созерцать подлинники скульптур гениев Бенвенуто Челлини, Джамболонья и оригинальные древнеримские статуи? Создаётся впечатление, что в музеях Флоренции уже просто места свободного не осталось для очередных шедевров придворных скульпторов правящей династии Медичи… Это шутка, конечно, но на самом деле эта щедрость придаёт городу особый блеск и "звёздность", за которой другим городам просто трудно угнаться…

Мы с вами постараемся выполнить программу "минимум" за 3 часа классической обзорной экскурсии. Но Флоренцию за 3 часа не узнать, можно только к ней приблизиться и начать её понимать. Экскурсия в основном рассчитана на путешественников, впервые прибывших на эту "звёздную" землю. Надо же с чего-то начинать…

Начнём мы с правого берега реки Арно, исторического центра Флоренции, более каменного, архитектурного, а закончим на зелёном холмистом левом берегу, очень живописном с прекрасными незабываемыми видами. Нет смысла перечислять все достопримечательности на нашем пути, их много, и их названия почти всем известны по книгам, фильмам, интернету… Лучше их увидеть своими глазами.

Но вот некоторые, пожалуй, стоит упомянуть. По нашему маршруту ожидается: великолепие архитектуры Брунеллески и Джотто, мраморное готическое чудо собор Санта Мария дель Фьоре, усыпальница, церковь, все три резиденции Медичи, богатейшей флорентийской семьи банкиров и меценатов и многое другое… Начнём с истории и архитектуры, а завершим неповторимым пейзажем на город с Пьяццале Микеладжело.

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