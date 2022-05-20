Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции на 2-3 часа с посещением самых известных уголков

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции на 2-3 часа с посещением самых известных уголков ренессансного города на правом берегу реки Арно.
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Санта Мария Новелла
  • Усыпальница семьи Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Собор Санта Мария дель Фьоре и Баптистерий
  • Средневековый район с домом музеем Данте
  • Три резиденции Медичи: Дворец Медичи Риккарди, Палаццо Веккьо, Дворец Питти
  • Галерея Уффици
  • Средневековый мост Понте Веккьо с ювелирными магазинчиками
  • Обзорная площадка Пьяццале Микеланджело

Что вас ожидает:

Флоренция: история, архитектура и прекрасные виды

Флоренцию можно смотреть и 3 часа, и неделю. Что это значит? То, что она настолько богата историей и мировыми шедеврами, что в ней не заскучаешь, на сколько бы времени не остановился. Всегда найдётся, куда зайти, чем восхититься. В городе масса музеев, церквей, не говоря уже о том, что сама Флоренция и её архитектурные памятники это музей, куда бы ни глянул. Банально сказано, но факт. А скульпуры в Лоджии Ланци на Площади Синьории, чем не музей? Причём,без билетов. В каком ещё другом месте прогуливаясь по центральной площади можно бесплатно созерцать подлинники скульптур гениев Бенвенуто Челлини, Джамболонья и оригинальные древнеримские статуи? Создаётся впечатление, что в музеях Флоренции уже просто места свободного не осталось для очередных шедевров придворных скульпторов правящей династии Медичи… Это шутка, конечно, но на самом деле эта щедрость придаёт городу особый блеск и "звёздность", за которой другим городам просто трудно угнаться…
Мы с вами постараемся выполнить программу "минимум" за 3 часа классической обзорной экскурсии. Но Флоренцию за 3 часа не узнать, можно только к ней приблизиться и начать её понимать. Экскурсия в основном рассчитана на путешественников, впервые прибывших на эту "звёздную" землю. Надо же с чего-то начинать…
Начнём мы с правого берега реки Арно, исторического центра Флоренции, более каменного, архитектурного, а закончим на зелёном холмистом левом берегу, очень живописном с прекрасными незабываемыми видами. Нет смысла перечислять все достопримечательности на нашем пути, их много, и их названия почти всем известны по книгам, фильмам, интернету… Лучше их увидеть своими глазами.
Но вот некоторые, пожалуй, стоит упомянуть. По нашему маршруту ожидается: великолепие архитектуры Брунеллески и Джотто, мраморное готическое чудо собор Санта Мария дель Фьоре, усыпальница, церковь, все три резиденции Медичи, богатейшей флорентийской семьи банкиров и меценатов и многое другое… Начнём с истории и архитектуры, а завершим неповторимым пейзажем на город с Пьяццале Микеладжело.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Стоимость такси до Пьяццале Микеланджело
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: P. za di Santa Maria Novella, 18, Firenze
Завершение: Обзорная площадка Пьяццале Микеланджело
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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