За 3 часа пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите все значимые места Флоренции.

Я расскажу о её основании, истории 📖 и культуре. Вы узнаете о римской Флоренции, Флоренции средневековой, Флоренции - колыбели Возрождения, Флоренции - периода объединения Италии.

На площади Санта Кроче вы увидите главную франческанскую базилику города и узнаете как её уникальную историю, так и историю всего квартала Санта Кроче, одного из четырех исторических кварталов города.

Мы побываем в центре политической жизни города - площади Синьории, с её главным дворцом и музеем скульптур под открытым небом - ложии Ланци.

Посетим площадь Дуомо - центр религиозной жизни города, с главным кафедральным собором, баптистерием, колокольней и "райскими воротами". Увидим три резиденции семьи Медичи и я расскажу об истории этой династии и её роли в истории Флоренции и Тосканы.

Посмотрим мы и на семейную церковь ⛪ Медичи - Сан Лоренцо, где сплелось воедино великолепие гения Брунеллески, Микелянджело, Донателло.

Побываем на центральном рынке города с его сохранившейся атмосферой "старой" Флоренции. На площади Санта Мария Новелла насладимся видом на главную базилику домениканцев и узнаем историю этого квартала, с его уникальным "забегом на телегах" и историю научных исследований монахов домениканцев. Увидим Уффици - гордость архитектора Вазари и построенный им коридор, соединивший две резиденции Медичи.

Пересечем Арно по Понте Веккьё, единственному уцелевшему с 1345 года мосту Флоренции с его ювелирными лавками и видом на оба берега города.

Наше путешествие в историю перейдет на площадь Питти, где вы узнаете о ее истории, любуясь последней резиденцией семьи Медичи - дворцом Питти. И закончим наше путешествие на площади Санто Спирито, возле главной церкви монахов августинцев, приютивших и давших возможность юному Микелянджело изучать анатомию в своей больнице, за что Микелянджело вырезал для церкви распятие, и по сей день находящееся в церкви.

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