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Обзорная "Флоренция за 3 часа".

Артамонова
Артамонова – Гид из Флоренции
Флоренция — музей 🖼 под открытым небом.

Город 🏙️ можно изучать вечно, бродить по узким улочкам и любоваться старинными дворцами и соборами.

Во всем этом многообразии легко заблудиться.

Но я для вас подготовила обзорную экскурсию ⛳, на которой вы увидите все основные достопримечательности: исторический квартал Санта Кроче, Лоджию Ланци и Уффици — один из старейших музеев Европы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Обзорная "Флоренция за 3 часа".
Обзорная "Флоренция за 3 часа".

Что вы увидите

  • Три дворца - резиденции семьи Медичи
  • центр религиозной жизни Флоренции - площадь Дуомо
  • центр политической жизни Флоренции -площадь Синьории
  • музей скульптур под открытым небом - лоджию Ланци
  • церкви Санта Кроче
  • Санта Мария Новелла
  • Санто Спирито
  • церковь семьи Медичи Сан Лоренцо.
За 3 часа пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите все значимые места Флоренции.
Я расскажу о её основании, истории 📖 и культуре. Вы узнаете о римской Флоренции, Флоренции средневековой, Флоренции - колыбели Возрождения, Флоренции - периода объединения Италии.
На площади Санта Кроче вы увидите главную франческанскую базилику города и узнаете как её уникальную историю, так и историю всего квартала Санта Кроче, одного из четырех исторических кварталов города.
Мы побываем в центре политической жизни города - площади Синьории, с её главным дворцом и музеем скульптур под открытым небом - ложии Ланци.
Посетим площадь Дуомо - центр религиозной жизни города, с главным кафедральным собором, баптистерием, колокольней и "райскими воротами". Увидим три резиденции семьи Медичи и я расскажу об истории этой династии и её роли в истории Флоренции и Тосканы.
Посмотрим мы и на семейную церковь ⛪ Медичи - Сан Лоренцо, где сплелось воедино великолепие гения Брунеллески, Микелянджело, Донателло.
Побываем на центральном рынке города с его сохранившейся атмосферой "старой" Флоренции. На площади Санта Мария Новелла насладимся видом на главную базилику домениканцев и узнаем историю этого квартала, с его уникальным "забегом на телегах" и историю научных исследований монахов домениканцев. Увидим Уффици - гордость архитектора Вазари и построенный им коридор, соединивший две резиденции Медичи.
Пересечем Арно по Понте Веккьё, единственному уцелевшему с 1345 года мосту Флоренции с его ювелирными лавками и видом на оба берега города.
Наше путешествие в историю перейдет на площадь Питти, где вы узнаете о ее истории, любуясь последней резиденцией семьи Медичи - дворцом Питти. И закончим наше путешествие на площади Санто Спирито, возле главной церкви монахов августинцев, приютивших и давших возможность юному Микелянджело изучать анатомию в своей больнице, за что Микелянджело вырезал для церкви распятие, и по сей день находящееся в церкви.
Добро пожаловать!
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Посещение музеев.
Начало
🚩 памятник Данте, площадь Санта Кроче.
Место завершения
🏁 площадь Санто Спирито.
Обзорная "Флоренция за 3 часа".
Обзорная "Флоренция за 3 часа".
Обзорная "Флоренция за 3 часа".
Обзорная "Флоренция за 3 часа".
Обзорная "Флоренция за 3 часа".

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артамонова
Артамонова
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