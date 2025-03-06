А также о символах, которые зашифрованы в произведениях искусства в капеллах Медичи, дворце Медичи и Старом дворце.
Описание экскурсии
Увлекательный тур по следам Медичи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие, в ходе которого вы сможете узнать о величественной династии Медичи и их вкладе в историю Флоренции. Этот тур подарит вам уникальную возможность погрузиться в мир, где переплетаются власть, искусство и интриги.
Что вы узнаете во время тура
- Как Медичи удалось открыть собственный банк и стать финансовыми магнатами.
- Историю их правления Флоренцией на протяжении почти 300 лет.
- Как они стали банкирами самого Папы Римского.
- Способы, которыми они достигли герцогского титула, не имея благородного происхождения.
- Загадки о том, как один из них занял престол первосвященника.
- Интриги и заговоры, связанные с их соперниками.
Меценатство Медичи
Не менее интересной частью тура станет история меценатства Медичи. Вы узнаете, как они открыли и поддержали таланты таких великих мастеров, как:
- Микеланджело
- Боттичелли
- Донателло
- Брунеллески
Символы в искусстве
Кроме того, вы познакомитесь с символами, зашифрованными в произведениях искусства, находящихся в капеллах Медичи, дворце Медичи и Старом дворце. Эти загадки позволят вам глубже понять культурное наследие Флоренции и влияние Медичи на искусство.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и откройте для себя мир, полный истории, искусства и вдохновения!
Ежедневно, кроме четверга, в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Капелла Медичи
- Дворец Медичи
- Старый дворец
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в музей.