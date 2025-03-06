По следам династии Медичи

Вы узнаете об истории меценатства Медичи: как они открыли талант Микеланджело, покровительствовали Боттичелли, Донателло, Брунеллески.

А также о символах, которые зашифрованы в произведениях искусства в капеллах Медичи, дворце Медичи и Старом дворце.
По следам династии Медичи
По следам династии Медичи
По следам династии Медичи
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Увлекательный тур по следам Медичи

Приглашаем вас в захватывающее путешествие, в ходе которого вы сможете узнать о величественной династии Медичи и их вкладе в историю Флоренции. Этот тур подарит вам уникальную возможность погрузиться в мир, где переплетаются власть, искусство и интриги.

Что вы узнаете во время тура

  • Как Медичи удалось открыть собственный банк и стать финансовыми магнатами.
  • Историю их правления Флоренцией на протяжении почти 300 лет.
  • Как они стали банкирами самого Папы Римского.
  • Способы, которыми они достигли герцогского титула, не имея благородного происхождения.
  • Загадки о том, как один из них занял престол первосвященника.
  • Интриги и заговоры, связанные с их соперниками.

Меценатство Медичи

Не менее интересной частью тура станет история меценатства Медичи. Вы узнаете, как они открыли и поддержали таланты таких великих мастеров, как:

  • Микеланджело
  • Боттичелли
  • Донателло
  • Брунеллески

Символы в искусстве

Кроме того, вы познакомитесь с символами, зашифрованными в произведениях искусства, находящихся в капеллах Медичи, дворце Медичи и Старом дворце. Эти загадки позволят вам глубже понять культурное наследие Флоренции и влияние Медичи на искусство.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и откройте для себя мир, полный истории, искусства и вдохновения!

Ежедневно, кроме четверга, в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Капелла Медичи
  • Дворец Медичи
  • Старый дворец
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza madonna degli aldobrandini
Завершение: Piazza della signoria
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме четверга, в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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