Мои заказы

Из Флоренции в незабываемую Тоскану: холмы, монастыри и вино

Прожить день в неспешном ритме итальянской провинции
Это расслабляющая экскурсия среди средневековых уютных городков, холмов и кипарисов.

Вы проникнетесь настоящей итальянской атмосферой, насладитесь красивыми пейзажами, попробуете именитые вина, замедлитесь и поймаете тосканский вайб.
Описание экскурсии

9:00–11:00 — дорога с красочными пейзажами до долины Валь-д’Орча

11:00–12:00 — действующий монастырь с яркими фресками эпохи Ренессанса, винным погребом и красивой территорией

12:30–14:00Монтальчино: обед и дегустация вин Брунелло ди Монтальчино

14:00–14:30 — живописный путь по местам, где снимали фильм «Гладиатор»

14:30–15:30Пиенца: сырные лавочки, натуральная косметика и виды на долину Валь-д’Орча

16:00–17:00/18:00Монтепульчано и дегустация вин Нобиле ди Монтепульчано

17:00/18:00–19:00/20:00 — дорога до Флоренции

В поездке вы узнаете:

  • о сельской местности Италии, Дороге франков и Сиенской республике
  • престижном вине Тосканы — Брунелло ди Монтальчино, разных интерпретациях одного и того же сорта винограда, включая вино Нобиле ди Монтепульчано
  • тосканской кухне, легендах и историях, связанных с традиционными блюдами и винами

Лучшее время насладиться природой в регионе — с января по май/июль. С августа по ноябрь/декабрь пейзажи более бледные, но вина такие же вкусные, и ремесленно-гастрономические лавочки в городках такие же интересные.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Audi Q3. Есть детские кресла
  • Дегустация и обед оплачиваются дополнительно по желанию
  • Стоимость дегустации зависит от размера группы, количества вин и наличия обеда или закусок: дегустация вин Брунелло ди Монтальчино — €35–200 за чел., дегустация вин Нобиле ди Монтепульчано — €10–60 за чел.
  • Города расположены на холмах, поэтому на маршруте будут подъёмы и спуски

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 19 туристов
Я родом из Сибири. В 2013 году переехала во Флоренцию, где нашла занятие своей мечты. Окончила курсы итальянской школы сомелье FISAR и лондонской школы WSET, работаю в сфере гастрономического туризма
читать дальше

с 2022 года. Лично прошла многие участки паломнического пути Дороги франков в Тоскане. Человек я оптимистичный и весёлый, поэтому и мои экскурсии проходят в дружеской расслабленной обстановке. Общаюсь на простом живом языке без лишних дат и заученности, с яркими параллелями из современной жизни. Помимо того, что я лицензированный гид, я ещё и ярый поклонник семьи Медичи и творчества Микеланджело. В целом много читаю и постоянно пополняю багаж знаний новыми интересными фактами. На экскурсиях стремлюсь, чтобы люди прочувствовали Флоренцию, ощутили её атмосферу — как средневековую, так и современную.

Входит в следующие категории Флоренции

