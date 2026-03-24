Это расслабляющая экскурсия среди средневековых уютных городков, холмов и кипарисов.
Вы проникнетесь настоящей итальянской атмосферой, насладитесь красивыми пейзажами, попробуете именитые вина, замедлитесь и поймаете тосканский вайб.
Вы проникнетесь настоящей итальянской атмосферой, насладитесь красивыми пейзажами, попробуете именитые вина, замедлитесь и поймаете тосканский вайб.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — дорога с красочными пейзажами до долины Валь-д’Орча
11:00–12:00 — действующий монастырь с яркими фресками эпохи Ренессанса, винным погребом и красивой территорией
12:30–14:00 — Монтальчино: обед и дегустация вин Брунелло ди Монтальчино
14:00–14:30 — живописный путь по местам, где снимали фильм «Гладиатор»
14:30–15:30 — Пиенца: сырные лавочки, натуральная косметика и виды на долину Валь-д’Орча
16:00–17:00/18:00 — Монтепульчано и дегустация вин Нобиле ди Монтепульчано
17:00/18:00–19:00/20:00 — дорога до Флоренции
В поездке вы узнаете:
- о сельской местности Италии, Дороге франков и Сиенской республике
- престижном вине Тосканы — Брунелло ди Монтальчино, разных интерпретациях одного и того же сорта винограда, включая вино Нобиле ди Монтепульчано
- тосканской кухне, легендах и историях, связанных с традиционными блюдами и винами
Лучшее время насладиться природой в регионе — с января по май/июль. С августа по ноябрь/декабрь пейзажи более бледные, но вина такие же вкусные, и ремесленно-гастрономические лавочки в городках такие же интересные.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Audi Q3. Есть детские кресла
- Дегустация и обед оплачиваются дополнительно по желанию
- Стоимость дегустации зависит от размера группы, количества вин и наличия обеда или закусок: дегустация вин Брунелло ди Монтальчино — €35–200 за чел., дегустация вин Нобиле ди Монтепульчано — €10–60 за чел.
- Города расположены на холмах, поэтому на маршруте будут подъёмы и спуски
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 19 туристов
Я родом из Сибири. В 2013 году переехала во Флоренцию, где нашла занятие своей мечты. Окончила курсы итальянской школы сомелье FISAR и лондонской школы WSET, работаю в сфере гастрономического туризма
Входит в следующие категории Флоренции
