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Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)

4.5
2 отзыва
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Флоренции
Если вы приезжаете не первый раз и уже были в Галерее Уффици и Дворце Питти-то Старый Дворец может вас заинтересовать.

В этом здании и происходит главное действие книги Дэна Брауна «Инферно» и действие в фильме 🎥 Ридли Скотта «Ганнибал».

Мы пройдемся по его коридорам и осмотрим каждый уголок.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

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Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)

Что вы увидите

  • Палаццо Веккьо
Старый Дворец может быть не самый посещаемый, но один из самых интересных музеев Флоренции. Если вы приезжаете не первый раз и уже были в Галерее Уффици и Дворце Питти-то Старый Дворец может вас заинтересовать. В этом здании и происходит главное действие книги Дэна Брауна «Инферно» и действие в фильме 🎥 Ридли Скотта «Ганнибал».
Изначально это было правительственное здание построенное в самом конце ХIII-го века, затем в середине ХVI-го века туда переехал герцог Козимо I Медичи со своей женой Елеонорой Толедской. Во время экскурсии 🧭 я вам расскажу подробно об истории 📖 строительства дворца, о семье Медичи-герцога Козимо и его жене Елеоноре, а также их старшем сыне Франческо, который был отцом Марии Медичи, второй французкой королевы из этого рода.
Мы также посмотрим потрясающие примеры стенной живописи знаменитого художника и архитектора Джорджио Вазари и его учеников, картины и фрески которых украшены разными мистическими символами, увидим портреты многих известных представителей семьи Медичи. В зале Пятисот я вам покажу где находится загадочная надпись Вазари (ищите и найдёте) над значением которой до сих пор ломают головы учёные. В этом же зале находится оригинал скульптуры Микеланжело «Гений победы»-с этой статуей как и с каждой его работой связана отдельная интересная история. Мы посмортрим одну тайную комнату «Студиоло», где Франческо Медичи занимался алхимией и где за деревянными панелями с красивыми 🤩 росписями находятся шкафчики и потайные двери. Затем мы пройдёмся по покоям герцога и герцогини, увидим оригинал работы Анреа Веррокьо, учителя Леонардо да Винчи-маленькая статуя «Амур с дельфином» и оригинал работы Донателло «Юдифь убивает Олоферна». Мы также посмотрим канцелярию Никколо Маккьявелли и зал географических карт и глобуса ХVI-го века, где вы сможете на карте найти вашу страну, а глобус до сих пор является самым большим в Европе. Кроме того дворец просто пронизан разными потайными ходами и комнатами, я вам покажу многие двери за которыми они начинаются, расскажу куда ведут и где заканчиваются, в том числе и потайной ход Гвалтьери ди Бриенне о котором упоминается в книге Дэна Брауна.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 Перед входом в музей или где вам удобно
Место завершения
🏁 Старый дворец, выход
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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