Старый Дворец может быть не самый посещаемый, но один из самых интересных музеев Флоренции. Если вы приезжаете не первый раз и уже были в Галерее Уффици и Дворце Питти-то Старый Дворец может вас заинтересовать. В этом здании и происходит главное действие книги Дэна Брауна «Инферно» и действие в фильме 🎥 Ридли Скотта «Ганнибал».

Изначально это было правительственное здание построенное в самом конце ХIII-го века, затем в середине ХVI-го века туда переехал герцог Козимо I Медичи со своей женой Елеонорой Толедской. Во время экскурсии 🧭 я вам расскажу подробно об истории 📖 строительства дворца, о семье Медичи-герцога Козимо и его жене Елеоноре, а также их старшем сыне Франческо, который был отцом Марии Медичи, второй французкой королевы из этого рода.

Мы также посмотрим потрясающие примеры стенной живописи знаменитого художника и архитектора Джорджио Вазари и его учеников, картины и фрески которых украшены разными мистическими символами, увидим портреты многих известных представителей семьи Медичи. В зале Пятисот я вам покажу где находится загадочная надпись Вазари (ищите и найдёте) над значением которой до сих пор ломают головы учёные. В этом же зале находится оригинал скульптуры Микеланжело «Гений победы»-с этой статуей как и с каждой его работой связана отдельная интересная история. Мы посмортрим одну тайную комнату «Студиоло», где Франческо Медичи занимался алхимией и где за деревянными панелями с красивыми 🤩 росписями находятся шкафчики и потайные двери. Затем мы пройдёмся по покоям герцога и герцогини, увидим оригинал работы Анреа Веррокьо, учителя Леонардо да Винчи-маленькая статуя «Амур с дельфином» и оригинал работы Донателло «Юдифь убивает Олоферна». Мы также посмотрим канцелярию Никколо Маккьявелли и зал географических карт и глобуса ХVI-го века, где вы сможете на карте найти вашу страну, а глобус до сих пор является самым большим в Европе. Кроме того дворец просто пронизан разными потайными ходами и комнатами, я вам покажу многие двери за которыми они начинаются, расскажу куда ведут и где заканчиваются, в том числе и потайной ход Гвалтьери ди Бриенне о котором упоминается в книге Дэна Брауна.