Коридор Вазари – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Коридор Вазари» во Флоренции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 апр в 14:00
€120 за всё до 25 чел.
Пикантная Флоренция
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Начало: Ponte Vecchio
Расписание: В 13:00
Завтра в 13:00
3 апр в 13:00
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Коридор Вазари»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
  2. Пикантная Флоренция
  3. По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Колокольня Джотто
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Коридор Вазари" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 150. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Коридор Вазари», 15 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь