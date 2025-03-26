Индивидуальная
до 25 чел.
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 апр в 14:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Начало: Ponte Vecchio
Расписание: В 13:00
Завтра в 13:00
3 апр в 13:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena26 марта 2025Большое спасибо Татьяне за увлекательное знакомство с Флоренцией. В непринуждённой атмосфере очень интересно и познавательно была проведена экскурсия. Узнали историю города, увидели все значимые места. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем гида Татьяну.
- AAnna23 марта 2025Всё понравилось!
- ННаталия3 января 2025Татьяна, очень хорошо доносит информацию. Не скучно, включая интересные фаты о жизни во Флоренции. Мы очень довольны
- ММайя3 октября 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую!!! 10/10
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Коридор Вазари»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Коридор Вазари" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 150. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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