Индивидуальная
до 6 чел.
Из Флоренции - в Пизу: винодельня, Галилей и та самая башня
Исследовать маленький город с большой историей
26 сен в 11:00
28 сен в 11:00
€450 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Медичи и Микеланджело
Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров
Начало: У усыпальниц Медичи
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
25 сен в 08:00
€70 за человека
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Искусство, история и культура во Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 16:00 и 18:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€48
€56 за человека
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Питти и его окрестности
Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере
Начало: На piazza della Signoria
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€48
€50 за человека
