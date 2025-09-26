Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » во Флоренции на русском языке, цены от €48, скидки до 14%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Из Флоренции - в Пизу: винодельня, Галилей и та самая башня Исследовать маленький город с большой историей €450 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 13 отзывов Мини-группа до 10 чел. Медичи и Микеланджело Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров Начало: У усыпальниц Медичи Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 €70 за человека Пешая 2 часа 14% 51 отзыв Мини-группа до 10 чел. Искусство, история и культура во Флоренции Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса Начало: У церкви Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 16:00 и 18:00 €48 €56 за человека 2 часа 4% 12 отзывов Мини-группа до 10 чел. Дворец Питти и его окрестности Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере Начало: На piazza della Signoria Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 €48 €50 за человека Другие экскурсии Флоренции

