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Очарование Райского залива

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Генуя
Очарование Райского залива
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €250 за экскурсию

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Очарование Райского залива
Очарование Райского залива

Что вы увидите

  • Живописные районы Генуи - Боккадассе и Нерви, Больяско, Рекко и Камольи.
  • В каждом из этих мест есть свои местные достопримечательности - променады, набережные, сады, виллы.
Прогулка по живописным местам восточного лигурийского побережья.
Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ по очаровательным городкам восточного побережья Лигурии. Мы посетим волшебные районы Генуи - Боккадассе и Нерви, а также проедем в Больяско, Рекко, Камольи. Все они расположены по берегам Райского Залива, море 🌊 в этом заливе чистейшее и на солнце ☀️ переливается множеством оттенков.
Вы узнаете об истории 📖 возникновения этих мест, попробуете местное мороженое, вкуснейшую фокаччу с сыром, прогуляетесь 👣 по променаду в Нерви.
Эта прогулка удивит вас!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортные расходы туда и обратно (бензин, паркинг)
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки, виллы еда, напитки оплачиваются дополнительно на месте.
  • Стоимость экскурсии - 250 € за группу 1 - 3 чел. независимо от количества человек в группе.
Начало
🚩 Начало в 9:00, piazza della Vittoria в Генуе
Место завершения
🏁 Piazza della Vittoria в Генуе
Очарование Райского залива
Очарование Райского залива
Очарование Райского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
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