Прогулка по живописным местам восточного лигурийского побережья.

Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ по очаровательным городкам восточного побережья Лигурии. Мы посетим волшебные районы Генуи - Боккадассе и Нерви, а также проедем в Больяско, Рекко, Камольи. Все они расположены по берегам Райского Залива, море 🌊 в этом заливе чистейшее и на солнце ☀️ переливается множеством оттенков.

Вы узнаете об истории 📖 возникновения этих мест, попробуете местное мороженое, вкуснейшую фокаччу с сыром, прогуляетесь 👣 по променаду в Нерви.

Эта прогулка удивит вас!