Живописные районы Генуи - Боккадассе и Нерви, Больяско, Рекко и Камольи.
В каждом из этих мест есть свои местные достопримечательности - променады, набережные, сады, виллы.
Прогулка по живописным местам восточного лигурийского побережья.
Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ по очаровательным городкам восточного побережья Лигурии. Мы посетим волшебные районы Генуи - Боккадассе и Нерви, а также проедем в Больяско, Рекко, Камольи. Все они расположены по берегам Райского Залива, море 🌊 в этом заливе чистейшее и на солнце ☀️ переливается множеством оттенков.
Вы узнаете об истории 📖 возникновения этих мест, попробуете местное мороженое, вкуснейшую фокаччу с сыром, прогуляетесь 👣 по променаду в Нерви.
Эта прогулка удивит вас!
Что входит
Услуги гида
транспортные расходы туда и обратно (бензин, паркинг)
Что не входит
Билеты в музеи, замки, виллы еда, напитки оплачиваются дополнительно на месте.
Стоимость экскурсии - 250 € за группу 1 - 3 чел. независимо от количества человек в группе.
Начало
🚩 Начало в 9:00, piazza della Vittoria в Генуе
Место завершения
🏁 Piazza della Vittoria в Генуе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.