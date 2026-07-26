Предлагаю вам увидеть Милан таким, каким его знают местные жители: подняться на террасы Дуомо, открыть для себя историю города и понять, почему именно здесь рождаются мировые модные тенденции. Наша прогулка объединит архитектуру, искусство и современную итальянскую моду. Покажет вам Милан не только как достопримечательность, но и как живой стильный город.

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Описание экскурсии

Площадь Дуомо — главный символ Милана. Вы узнаете, как небольшой средневековый город превратился в мировую столицу моды, бизнеса и дизайна. Услышите истории о людях и событиях, которые изменили его судьбу.

Террасы Дуомо. Поднимемся на крышу известного готического собора. Среди сотен мраморных шпилей рассмотрим знаменитую Мадоннину, полюбуемся панорамой Милана и выясним, почему строительство храма продолжалось почти шесть столетий.

Галерея Виктора Эммануила II. Пройдём по самому знаменитому пассажу Италии. Насладимся архитектурой 19 века, найдём легендарную мозаику с быком, приносящим удачу, и обсудим, как это место стало символом элегантной миланской жизни.

Театр «Ла Скала» (при желании можем зайти внутрь). Увидим один из самых известных оперных театров мира и поговорим о его роли в культурной истории Италии, а также о знаменитых артистах, выступавших на его сцене.

Квартал моды. Прогуляемся по легендарным Виа Монтенаполеоне и Виа-делла-Спига, где расположены бутики ведущих мировых брендов. Я расскажу, как Милан стал столицей моды и где в нём искать настоящую итальянскую элегантность.

Квартал Брера. Окажемся в одном из самых атмосферных районов Милана с уютными улочками, художественными галереями и старинными двориками. Вы узнаете, почему Брера называют душой города и почувствуете его богемную атмосферу.

Замок Сфорца. Завершим прогулку возле величественного замка миланских герцогов. Поговорим о династиях Висконти и Сфорца и вспомним Леонардо да Винчи, работавшего при дворе герцога.

Организационные детали