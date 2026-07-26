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Дуомо с высоты и секреты столицы моды

Атмосферная прогулка по Милану с гидом-байером
Предлагаю вам увидеть Милан таким, каким его знают местные жители: подняться на террасы Дуомо, открыть для себя историю города и понять, почему именно здесь рождаются мировые модные тенденции. Наша прогулка объединит архитектуру, искусство и современную итальянскую моду. Покажет вам Милан не только как достопримечательность, но и как живой стильный город.
Дуомо с высоты и секреты столицы моды
Дуомо с высоты и секреты столицы моды
Дуомо с высоты и секреты столицы моды

Описание экскурсии

Площадь Дуомо — главный символ Милана. Вы узнаете, как небольшой средневековый город превратился в мировую столицу моды, бизнеса и дизайна. Услышите истории о людях и событиях, которые изменили его судьбу.

Террасы Дуомо. Поднимемся на крышу известного готического собора. Среди сотен мраморных шпилей рассмотрим знаменитую Мадоннину, полюбуемся панорамой Милана и выясним, почему строительство храма продолжалось почти шесть столетий.

Галерея Виктора Эммануила II. Пройдём по самому знаменитому пассажу Италии. Насладимся архитектурой 19 века, найдём легендарную мозаику с быком, приносящим удачу, и обсудим, как это место стало символом элегантной миланской жизни.

Театр «Ла Скала» (при желании можем зайти внутрь). Увидим один из самых известных оперных театров мира и поговорим о его роли в культурной истории Италии, а также о знаменитых артистах, выступавших на его сцене.

Квартал моды. Прогуляемся по легендарным Виа Монтенаполеоне и Виа-делла-Спига, где расположены бутики ведущих мировых брендов. Я расскажу, как Милан стал столицей моды и где в нём искать настоящую итальянскую элегантность.

Квартал Брера. Окажемся в одном из самых атмосферных районов Милана с уютными улочками, художественными галереями и старинными двориками. Вы узнаете, почему Брера называют душой города и почувствуете его богемную атмосферу.

Замок Сфорца. Завершим прогулку возле величественного замка миланских герцогов. Поговорим о династиях Висконти и Сфорца и вспомним Леонардо да Винчи, работавшего при дворе герцога.

Организационные детали

  • Билет на террасы Дуомо входит в стоимость
  • Дополнительно и по желанию оплачивается входной билет в «Ла Скала» — €15 за чел.
  • Во время прогулки можно сделать короткую остановку на кофе — напитки за ваш счёт
  • Прогулка не рекомендуется людям, которым сложно долго ходить пешком или подниматься по лестницам: лифт на террасы может быть недоступен
  • По окончании экскурсии я с удовольствием порекомендую лучшие кафе, аперитив-бары или рестораны в зависимости от ваших предпочтений

в понедельник, среду и субботу в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже несколько лет я живу в Италии и каждый день открываю для себя её с новой стороны. Я работаю в сфере туризма, недавно получила официальную итальянскую лицензию сопровождающего туристических групп.
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Много лет работала в России, странах бывшего СССР, Турции и Таиланде, поэтому хорошо понимаю, что делает путешествие запоминающимся. Для меня экскурсия — это не набор дат и фактов, а живые истории, красивые места, эмоции и атмосфера. Лучше всего я знаю Милан — город, который многие считают только столицей моды, но на самом деле в нём скрыто невероятное количество неожиданных уголков. Кроме туризма я профессионально занимаюсь шопинг-сопровождением и работаю байером. Поэтому с удовольствием подскажу, где найти действительно качественные итальянские бренды, как покупать выгодно и что стоит привезти из Италии. Буду рада показать вам Италию, в которую невозможно не влюбиться!

Входит в следующие категории Милана

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