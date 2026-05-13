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гида, это очень сэкономило время на приобретение билетов и собственно посещение Собора, не пришлось стоять в огромной общей очереди.

Она не только показала достопримечательности Милана, но и рассказала богатейшую историю становления этого города. Маршрут так интересно и удобно был составлен, что время экскурсии пролетело незаметно и было очень жаль расставаться с таким экскурсоводом! У нее самый интересный и много захватывающий локаций маршрут!

Если Вы хотите узнать ВСЕ, интересно, быстро за один день - то выбирайте Галину!

Оценка 10/10 ⭐️