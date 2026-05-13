Познакомьтесь с Миланом во всем его многообразии: от мощных бастионов замка Сфорцеско до кружевных шпилей Дуомо.
Мы пройдем по маршруту, объединившему главные символы города: легендарный театр Ла Скала, старинные площади и
Мы пройдем по маршруту, объединившему главные символы города: легендарный театр Ла Скала, старинные площади и
Описание экскурсииМилан часто воспринимают лишь как столицу моды, но его настоящая история сокрыта в камне соборов и стенах крепостей. На этой прогулке мы сосредоточимся на главных символах города, без которых знакомство с ним будет неполным. Начнем с Дуомо — беломраморного гиганта и одного из самых узнаваемых соборов мира, который вы сможете рассмотреть не только снаружи, но и внутри. Рядом находится галерея Виктора Эммануила II: здесь стоит взглянуть на мозаичный пол и оценить масштаб архитектуры. В маршрут входят: -главная площадь Милана и Собор Дуомо с посещением Внутри.
- театр Ла Скала и площадь перед ним;
- средневековая Торговая площадь с ратушей Бролетто;
- замок Сфорцеско, где в свое время работал Леонардо да Винчи;
- улица Данте и дом «Дамы с горностаем»;
- парк Семпионе и величественная арка Мира. Мы пройдем мимо Палатинских школ и дворца Юрисконсультов, узнаем, как город менялся со времен Средневековья. Программа построена так, чтобы вы увидели максимум знаковых мест за один раз. Обратите внимание, что посещение музеев внутри замка и церквей (кроме Дуомо) не входит в тайминг, чтобы успеть осмотреть все локации на маршруте. Во время экскурсии предусмотен перерыв, 15 мин, отдых в баре или в дпугом месте, поэтому общая продолжительность эксакурсии 3,15 часа. Важная информация: Пожалуйста, укажите при бронировании количество участников и их примерный возраст — это поможет гиду сделать прогулку интереснее для всех. Можно просто уточнить, будут ли в группе только взрослые или также дети и подростки. Оплату необходимо произвести после того, как вы получите подтверждение от гида.
Каждый день, время удобное для туристов.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дуомо: площадь и собор
- Кафедральный собор. Посещение до 16:00
- Собор Санта-Мария-Нашенте
- Театр ЛаСкала и одноименная площадь
- Средневековая Торговая площадь
- Городская ратуша XIII века Бролетто
- Дворец Юрисконсульства
- Замок Сфорца
- Улица Данте и дом, где проживала «Дама с горностаем»
- Парк Семпионэ
- Арка Мира
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Дуомо,1
Завершение: Piazza Cstello,1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время удобное для туристов.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Укажите при бронировании количество участников и их примерный возраст - это поможет гиду сделать прогулку интереснее для всех. Можно просто уточнить
- Будут ли в группе только взрослые или также дети и подростки. Оплату необходимо произвести после того
- Как вы получите подтверждение от гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Безумно интересная и увлекательная экскурсия! Прекраснейший рассказ! Благодарим за красивые места.
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N
Это был прекрасный день, с прекрасным экскурсоводом! Очень рекомендую!
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Т
Галина - замечательный гид: прекрасно знает историю города, интересно рассказывает, готова ответить на ваши вопросы, дать рекомендации по самостоятельным посещениям интересных мест в Милане. Важно, что у нее есть лицензия
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р
Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все
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Р
Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все
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A
Галина великолепный гид! Мы запланировали обзорную экскурсию по Милану и собору Дома. У Галины исчерпывающие знания о городе, она фокусируется на самых интересных фактах и становится очень понятно город и
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