Орта Сан Джулио – загадочный, романтичный, умиротворенный городок, поражающий своей тишиной и размеренными темпами жизни в любое время года. От всевидящего ока туриста, посещающего Италию, он спрятался в укромном уголке на берегу маленького одноименного озера, за перевалом от его большого собрата – озера Маджоре. Напротив городка, в центре озера возвышается тот самый драконий остров 🏝️, где в IV веке н. э. греческий монах Джулио, сразившись и победив злых змиев и драконов, построил свою сотую и последнюю христианскую церковь ⛪ Сан Джулио по праву входит в список 1000 самых красивых 🤩 малых городов Италии благодаря своей волшебной харизме: узкие мощеные улочки, уходящие в гору прямо с набережной, укромные романтичные уголки, утопающие в зелени и цветах круглый год, лодочные пристани, мягкие волны темной воды и неописуемый красоты панорама будто бы плывущего по течению острова.

Начнем нашу прогулку 👣 со знаменитой горы ⛰️ Сакро Монте - одной из самых красивых из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии. Все они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 20 капелл Сакро Монте Ди Орта, расположенные на холме с панорамными видами на озеро и остров, расскажут и покажут нам сцены из жизни Франциска Ассизского с помощью более 900 хорошо сохранившихся фресок и 375 скульптур из терракоты в натуральную величину. Я расскажу вам для чего они создавались и кто на самом деле изображен в виде скульптур.

Спускаясь по теннистой аллее к озеру, мы увидим как Орта Сан Джулио постепенно открывает нам свою романтичную и загадочную душу. Прогуляемся по живописным средневековым улочкам и характерной центральной площади, заглянем в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами 🍷 и, взбодрившись ароматным кофе или вкуснейшим итальянским мороженым, мы поплывем в сторону острова драконов – Острова Святого Джулио. Я поведую вам о таинственных легендах этого места, об истории 📖 создания монастыря и расскажу кто сейчас живет на острове. Мы обязательно пройдемся по единственной в мире дороге «тишины» и помедитируем на дороге «медитации», насладимся спокойствием и тишиной, вдохнем ароматы озера и вернемся… в реальный мир!