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Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио

5
3 отзыва
Тиана П.
Тиана П. – Гид из Милана
Орта-Сан-Джулио – небольшой городок, напротив которого расположился остров 🏝️, размером чуть больше футбольного поля, спрятанный посреди самого маленького альпийского озера Орта в Италии.

По легенде, остров основал греческий Святой Джулиан, который переплыл это озеро на своем плаще и убил грозных чудищ – драконов с большими зубами и хвостами, которые пугали местных жителей.

С тех пор прошло много лет, драконов так никто больше и не встречал.

Но, кто знает, быть может вы и увидите взмах хвоста волшебного существа на закате? Мы предлагаем вам посетить одну из самых мистических и солнечных экскурсий Италии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €140 за экскурсию

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Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио

Что вы увидите

  • Орта Сан Джулио и озеро Орта
  • Остров Сан Джулио
  • Сакро Монте ди Орта
Орта Сан Джулио – загадочный, романтичный, умиротворенный городок, поражающий своей тишиной и размеренными темпами жизни в любое время года. От всевидящего ока туриста, посещающего Италию, он спрятался в укромном уголке на берегу маленького одноименного озера, за перевалом от его большого собрата – озера Маджоре. Напротив городка, в центре озера возвышается тот самый драконий остров 🏝️, где в IV веке н. э. греческий монах Джулио, сразившись и победив злых змиев и драконов, построил свою сотую и последнюю христианскую церковь ⛪ Сан Джулио по праву входит в список 1000 самых красивых 🤩 малых городов Италии благодаря своей волшебной харизме: узкие мощеные улочки, уходящие в гору прямо с набережной, укромные романтичные уголки, утопающие в зелени и цветах круглый год, лодочные пристани, мягкие волны темной воды и неописуемый красоты панорама будто бы плывущего по течению острова.
Начнем нашу прогулку 👣 со знаменитой горы ⛰️ Сакро Монте - одной из самых красивых из 9 религиозных комплексов Святых гор Северной Италии. Все они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 20 капелл Сакро Монте Ди Орта, расположенные на холме с панорамными видами на озеро и остров, расскажут и покажут нам сцены из жизни Франциска Ассизского с помощью более 900 хорошо сохранившихся фресок и 375 скульптур из терракоты в натуральную величину. Я расскажу вам для чего они создавались и кто на самом деле изображен в виде скульптур.
Спускаясь по теннистой аллее к озеру, мы увидим как Орта Сан Джулио постепенно открывает нам свою романтичную и загадочную душу. Прогуляемся по живописным средневековым улочкам и характерной центральной площади, заглянем в лавки с местными деликатесами и знаменитыми пьемонтскими винами 🍷 и, взбодрившись ароматным кофе или вкуснейшим итальянским мороженым, мы поплывем в сторону острова драконов – Острова Святого Джулио. Я поведую вам о таинственных легендах этого места, об истории 📖 создания монастыря и расскажу кто сейчас живет на острове. Мы обязательно пройдемся по единственной в мире дороге «тишины» и помедитируем на дороге «медитации», насладимся спокойствием и тишиной, вдохнем ароматы озера и вернемся… в реальный мир!
Что входит
  • Встреча
  • рассказ
  • прогулка
  • переводы
  • транспорт
Что не входит
  • Стоимость кораблика до острова оплачивается отдельно на месте, для гида в том числе (4, 5 евро).
Начало и место завершения
🚩 Ж/д станция Арона.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тиана П.
Тиана П.
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3 отзыва оставили туристы

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