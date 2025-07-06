Прогулка по Милану для знатоков и любителей искусства. Участники обсудят творчество Леонардо да Винчи и Караваджо, узнают о средневековых воротах и святом Себастьяне. Посетят театр Ла Скала, церковь Сан-Феделе и Дом с атлантами. Загадают желание в Галерее Виктора Эммануила II и оценят архитектурные иллюзии Браманте. Экскурсия подарит уникальные впечатления и откроет новые грани Милана

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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у легендарного театра Ла Скала. Я расскажу, почему он так называется и какую роль сыграл в истории современного оперного искусства.

Зайдём в церковь Сан-Феделе, где молились балерины театра перед первым выходом на сцену.

Вы увидите один из самых знаменитых дворцов Милана — Дом с атлантами, он же Дом с мужиками.

Загадаете желание в Галерее Виктора Эммануила II, которое непременно сбудется.

Оцените иллюзию глубины в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро, которую впервые использовал гениальный архитектор и живописец Браманте.

Раскроете сакральный смысл падающих на стены лучей в церкви Святого Себастьяна и поймёте, почему это заведение не только религиозное, но и светское.

Узнаете, кто он — самый известный ивент-менеджер в истории человечества, какие удивительные особенности скрывает архитектура Дуомо и многое другое.