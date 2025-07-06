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Второе свидание с Миланом

Для тех, кто уже знаком с Миланом, это путешествие станет настоящим открытием. Погрузитесь в мир искусства и истории, исследуя скрытые уголки города
Прогулка по Милану для знатоков и любителей искусства.

Участники обсудят творчество Леонардо да Винчи и Караваджо, узнают о средневековых воротах и святом Себастьяне. Посетят театр Ла Скала, церковь Сан-Феделе и Дом с атлантами. Загадают желание в Галерее Виктора Эммануила II и оценят архитектурные иллюзии Браманте. Экскурсия подарит уникальные впечатления и откроет новые грани Милана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Театр Ла Скала - легенда оперы
  • 🕍 Церковь Сан-Феделе - молитвы балерин
  • 🏛 Дом с атлантами - архитектурное чудо
  • 🎨 Галерея Виктора Эммануила II - исполнение желаний
  • ⛪ Иллюзии Браманте в Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро
Второе свидание с Миланом
Второе свидание с Миланом
Второе свидание с Миланом
Ближайшие даты:
6
июл7
июл8
июл9
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июл11
июл12
июл
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Театр Ла Скала
  • Церковь Сан-Феделе
  • Дом с атлантами
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро
  • Церковь Святого Себастьяна

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у легендарного театра Ла Скала. Я расскажу, почему он так называется и какую роль сыграл в истории современного оперного искусства.

Зайдём в церковь Сан-Феделе, где молились балерины театра перед первым выходом на сцену.

Вы увидите один из самых знаменитых дворцов Милана — Дом с атлантами, он же Дом с мужиками.

Загадаете желание в Галерее Виктора Эммануила II, которое непременно сбудется.

Оцените иллюзию глубины в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро, которую впервые использовал гениальный архитектор и живописец Браманте.

Раскроете сакральный смысл падающих на стены лучей в церкви Святого Себастьяна и поймёте, почему это заведение не только религиозное, но и светское.

Узнаете, кто он — самый известный ивент-менеджер в истории человечества, какие удивительные особенности скрывает архитектура Дуомо и многое другое.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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