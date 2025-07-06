Для тех, кто уже знаком с Миланом, это путешествие станет настоящим открытием. Погрузитесь в мир искусства и истории, исследуя скрытые уголки города
Прогулка по Милану для знатоков и любителей искусства.
Участники обсудят творчество Леонардо да Винчи и Караваджо, узнают о средневековых воротах и святом Себастьяне. Посетят театр Ла Скала, церковь Сан-Феделе и Дом с атлантами. Загадают желание в Галерее Виктора Эммануила II и оценят архитектурные иллюзии Браманте. Экскурсия подарит уникальные впечатления и откроет новые грани Милана
5 причин купить эту экскурсию
🎭 Театр Ла Скала - легенда оперы
🕍 Церковь Сан-Феделе - молитвы балерин
🏛 Дом с атлантами - архитектурное чудо
🎨 Галерея Виктора Эммануила II - исполнение желаний
⛪ Иллюзии Браманте в Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 404 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над читать дальше
созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!