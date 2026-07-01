Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
25 июл в 08:00
1 авг в 08:00
€570 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
26 июл в 08:00
9 авг в 08:00
€1090 за человека
Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия
Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и заглянуть ещё в 2 страны по желанию
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
1 авг в 14:00
19 сен в 14:00
189 000 ₽ за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
15 авг в 08:00
19 сен в 08:00
€640 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1030 за человека
Индивидуальный тур по Милану с шопингом или выездом к озеру Комо
Увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, исследовать знаменитые места города и скрытые уголки
Начало: Милан, 9:30 (возможна встреча в другое время по до...
Завтра в 08:00
19 июл в 08:00
от €1700 за всё до 6 чел.
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, время по договорённости
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
€950 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
2 авг в 08:00
13 сен в 08:00
€900 за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
25 июл в 08:00
8 авг в 08:00
€1154 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от €2500 за всё до 6 чел.
Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран
Познакомиться с символами столиц, осмотреть дворцы и замки и полюбоваться озером Маджоре
Начало: Милан, 14:00
1 авг в 14:00
19 сен в 14:00
119 000 ₽ за человека
Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу
Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
10 сен в 12:00
2 мая в 12:00
€1490 за человека
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «С детьми»
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- Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю;
- Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии;
- Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия;
- Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск;
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