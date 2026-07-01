Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
26 июл в 08:00
9 авг в 08:00
€1090 за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
15 авг в 08:00
19 сен в 08:00
€640 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1030 за человека
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Начало: П. за дель Дуомо, 7, 20122 Милано
€33.50 за билет
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
25 июл в 08:00
8 авг в 08:00
€1154 за человека
Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу
Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
10 сен в 12:00
2 мая в 12:00
€1490 за человека
Для любителей музыки и гастрономии - поездка на родину Страдивари и Джузеппе Верди
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€250 за всё до 2 чел.
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Развлечения»
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- Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии;
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- 7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии;
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