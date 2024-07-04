1 чел.
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скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
321€305 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
234€223 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
270€257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июля 2024Первое и такое замечательное впечатление о Неаполе! Огромное спасибо Павлу за увлекательный рассказ, за наши эмоции, за заботу о нашем
- ААлена26 июня 2024Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом. У моей сестры был
- TTatjana18 июня 2024Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного и нового. Не принужденная
- ММаксим17 июня 2024Отличная поездка. Павел не только хороший гид, но так же человек который может помочь с любыми вопросами которые могут возникнуть в путешествии.
- ТТатьяна2 мая 2024Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
- IIRINA21 апреля 2024Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Со скидкой»
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