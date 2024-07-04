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день рождения в этот день и я заказала экскурсию накануне, но в процессе нашего путешествия стало понятно, что это не просто экскурсия, это отдых в компании старых друзей, о таком дне рождения можно только мечтать! День был просто невероятным, эмоции зашкаливали, от увиденного захватывало дух, общение было настолько приятным, что не хотелось расставаться! Даже после экскурсии мы получили много ценной информации от Павла, яркие фото и видео, и продолжили общение! С нетерпением ждём новых встреч!