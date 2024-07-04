Экскурсии со скидкой в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Неаполе на русском языке, цены от €223, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
321305 за всё до 4 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
234223 за всё до 6 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
270257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Первое и такое замечательное впечатление о Неаполе! Огромное спасибо Павлу за увлекательный рассказ, за наши эмоции, за заботу о нашем
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    комфорте. И история и архитектура и красивые виды и вкусная еда. Масса позитивных впечатлений, хорошее настроение, новые знания о неизвестных нам исторических фактах. А знаменитое кафе Гамбринус! Его традиционная ромовая баба! Никогда в жизни не ела ничего вкуснее! И за все эти впечатления благодарим Павла! После такой экскурсии очень хочется еще раз вернуться в этот прекрасный город

  • А
    Алена
    26 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом. У моей сестры был
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    день рождения в этот день и я заказала экскурсию накануне, но в процессе нашего путешествия стало понятно, что это не просто экскурсия, это отдых в компании старых друзей, о таком дне рождения можно только мечтать! День был просто невероятным, эмоции зашкаливали, от увиденного захватывало дух, общение было настолько приятным, что не хотелось расставаться! Даже после экскурсии мы получили много ценной информации от Павла, яркие фото и видео, и продолжили общение! С нетерпением ждём новых встреч!

    Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с ПавломПрошло уже несколько дней, а мы до сих пор вспоминаем наше путешествие Амальфитанским побережьем с Павлом
  • T
    Tatjana
    18 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного и нового. Не принужденная
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    и легкая подача информации. Интеллигентный, приятный человек. Знающий своё дело гид. Старался рассказывать так, чтобы мы захотели приезжать в Италию и впредь. Угостил кофе взрослых и подарил детям гигантские лимоны 🙂. Спасибо, Павел, за красивый день!

    Благодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересногоБлагодаря Павлу увидели прекрасные пейзажи и объехали Амальфитанское побережье за один день. Павел рассказал много интересного
  • М
    Максим
    17 июня 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная поездка. Павел не только хороший гид, но так же человек который может помочь с любыми вопросами которые могут возникнуть в путешествии.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
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    и первые впечатления не были такими яркими! но Павел увлекает, он удивляет, он зовет в прекрасный мир истории, фактов, ароматов и умопомрачительных пейзажей. Поездка прошла на одном дыхании, охвачены все виды транспорта и туристические и местные. Он показал нам остров с высоты птичьего полета. Показал укромные уголки и фантастической красоты церковь Св. Маргариты. Он влюбил нас в Капри. Огромная благодарность!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
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    и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Со скидкой»

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  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 223 до 305 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Со скидкой», 15 ⭐ отзывов, цены от €223. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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