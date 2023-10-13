Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя

Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины

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На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно.

Вы посмотрите на скульптурные шедевры 18 века и загадочные анатомические машины, история появления которых до сих пор неизвестна. Также вас ждёт прогулка по тихим улочкам Неаполя и знакомство с его традициями и культурой.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Уникальные экспонаты

Сейчас в стенах капеллы находится музей. Вы увидите главный экспонат — уникальную статую «Христос под плащаницей» и узнаете, кем и когда она была сделана, а также статуи «Целомудрие» и «Избавление от чар», посвящённые матери и отцу создателя капеллы — князя Раймондо де Сангро.

Затем спустимся в нижнюю крипту — к анатомическим машинам, которые просто шокируют. Это настоящие скелеты с артериовенозной системой человека. Считаются самыми загадочными экспонатами музея, так как до сих пор нет точных данных, как они были сделаны. Я расскажу вам легенду, связанную с их появлением.

Музей под открытым небом

Капелла находится в историческом греко-римском центре, в сердце Неаполя. Этот кусочек города называют музеем под открытым небом, и я открою его для вас. До или после посещения капеллы мы прогуляемся по уютным улочкам, вы увидите старинные церкви разных архитектурных стилей — от готики до барокко, пройдёте по Спакканаполи, месту, где в полном объёме представлены культура и традиции Неаполя. Посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими. По желанию вы сможете приобрести сувениры, подарки и уникальные вещицы местных ремесленников.

Организационные детали

  • По вторникам музей закрыт
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: €10 — для взрослых, €7 — для посетителей в возрасте от 10 до 25 лет. Детям до 9 лет бесплатно. Рекомендую купить билет заранее онлайн, так как они распродаются очень быстро.
  • В капелле Сан-Северо запрещено фотографировать

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около капеллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Капелла Сан-Северо
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