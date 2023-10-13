Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины
Вы посмотрите на скульптурные шедевры 18 века и загадочные анатомические машины, история появления которых до сих пор неизвестна. Также вас ждёт прогулка по тихим улочкам Неаполя и знакомство с его традициями и культурой.
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Описание
Что вас ожидает
Уникальные экспонаты
Сейчас в стенах капеллы находится музей. Вы увидите главный экспонат — уникальную статую «Христос под плащаницей» и узнаете, кем и когда она была сделана, а также статуи «Целомудрие» и «Избавление от чар», посвящённые матери и отцу создателя капеллы — князя Раймондо де Сангро.
Затем спустимся в нижнюю крипту — к анатомическим машинам, которые просто шокируют. Это настоящие скелеты с артериовенозной системой человека. Считаются самыми загадочными экспонатами музея, так как до сих пор нет точных данных, как они были сделаны. Я расскажу вам легенду, связанную с их появлением.
Музей под открытым небом
Капелла находится в историческом греко-римском центре, в сердце Неаполя. Этот кусочек города называют музеем под открытым небом, и я открою его для вас. До или после посещения капеллы мы прогуляемся по уютным улочкам, вы увидите старинные церкви разных архитектурных стилей — от готики до барокко, пройдёте по Спакканаполи, месту, где в полном объёме представлены культура и традиции Неаполя. Посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими. По желанию вы сможете приобрести сувениры, подарки и уникальные вещицы местных ремесленников.
Организационные детали
- По вторникам музей закрыт
- Входные билеты оплачиваются отдельно: €10 — для взрослых, €7 — для посетителей в возрасте от 10 до 25 лет. Детям до 9 лет бесплатно. Рекомендую купить билет заранее онлайн, так как они распродаются очень быстро.
- В капелле Сан-Северо запрещено фотографировать
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около капеллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.