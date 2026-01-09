Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины
На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно.
Вы посмотрите на скульптурные шедевры 18 века и загадочные анатомические машины, история появления которых до сих пор неизвестна. Также вас ждёт прогулка по тихим улочкам Неаполя и знакомство с его традициями и культурой.
Сейчас в стенах капеллы находится музей. Вы увидите главный экспонат — уникальную статую «Христос под плащаницей» и узнаете, кем и когда она была сделана, а также статуи «Целомудрие» и «Избавление от чар», посвящённые матери и отцу создателя капеллы — князя Раймондо де Сангро.
Затем спустимся в нижнюю крипту — к анатомическим машинам, которые просто шокируют. Это настоящие скелеты с артериовенозной системой человека. Считаются самыми загадочными экспонатами музея, так как до сих пор нет точных данных, как они были сделаны. Я расскажу вам легенду, связанную с их появлением.
Музей под открытым небом
Капелла находится в историческом греко-римском центре, в сердце Неаполя. Этот кусочек города называют музеем под открытым небом, и я открою его для вас. До или после посещения капеллы мы прогуляемся по уютным улочкам, вы увидите старинные церкви разных архитектурных стилей — от готики до барокко, пройдёте по Спакканаполи, месту, где в полном объёме представлены культура и традиции Неаполя. Посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими. По желанию вы сможете приобрести сувениры, подарки и уникальные вещицы местных ремесленников.
Организационные детали
По вторникам музей закрыт
Входные билеты оплачиваются отдельно: €12 — для взрослых, €8 — для посетителей в возрасте от 18 до 26 лет, €6 — для участников от 10 до 17 лет. Детям до 9 лет бесплатно. Рекомендую купить билет заранее онлайн, так как они распродаются очень быстро.
В капелле Сан-Северо запрещено фотографировать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около капеллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Sergey
Интересная, не скучная и познавательная экскурсия. Всё было прекрасно кроме погоды:)
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Светлана
Неаполь - город богатейшей истории! И уложиться в двухчасовой рассказ - для этого нужно продумать и организовать экскурсию так, чтобы было интересно показать и рассказать о главных вехах истории этого края, читать дальшеуменьшить
но и при этом сделать акцент на одном из самых известных и значительных мест города. Мы с мужем благодарны Ирине за проведение замечательной, содержательной экскурсии и конечно, при случае предложим друзьям обратиться именно к этому экскурсоводу. Желаем всем экскурсоводам этого прекрасного уголка Италии - успехов в их чудесной работе и побольше внимательных и любознательных слушателей!
С уважением, Светлана Дмитриевна и Сергей Анатольевич.
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v
vika
Ирина очень профессионально и интересно провела экскурсию. Спасибо ей большо е! Всё было замечательно,Капелла очень впечатлила. Благодаря рассказам Ирины узнали очень много интересного. Очень рекомендуем!!
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