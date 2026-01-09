Мои заказы

Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя

Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины
На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно.

Вы посмотрите на скульптурные шедевры 18 века и загадочные анатомические машины, история появления которых до сих пор неизвестна. Также вас ждёт прогулка по тихим улочкам Неаполя и знакомство с его традициями и культурой.
5
3 отзыва
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя

Описание экскурсии

Уникальные экспонаты

Сейчас в стенах капеллы находится музей. Вы увидите главный экспонат — уникальную статую «Христос под плащаницей» и узнаете, кем и когда она была сделана, а также статуи «Целомудрие» и «Избавление от чар», посвящённые матери и отцу создателя капеллы — князя Раймондо де Сангро.

Затем спустимся в нижнюю крипту — к анатомическим машинам, которые просто шокируют. Это настоящие скелеты с артериовенозной системой человека. Считаются самыми загадочными экспонатами музея, так как до сих пор нет точных данных, как они были сделаны. Я расскажу вам легенду, связанную с их появлением.

Музей под открытым небом

Капелла находится в историческом греко-римском центре, в сердце Неаполя. Этот кусочек города называют музеем под открытым небом, и я открою его для вас. До или после посещения капеллы мы прогуляемся по уютным улочкам, вы увидите старинные церкви разных архитектурных стилей — от готики до барокко, пройдёте по Спакканаполи, месту, где в полном объёме представлены культура и традиции Неаполя. Посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими. По желанию вы сможете приобрести сувениры, подарки и уникальные вещицы местных ремесленников.

Организационные детали

  • По вторникам музей закрыт
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: €12 — для взрослых, €8 — для посетителей в возрасте от 18 до 26 лет, €6 — для участников от 10 до 17 лет. Детям до 9 лет бесплатно. Рекомендую купить билет заранее онлайн, так как они распродаются очень быстро.
  • В капелле Сан-Северо запрещено фотографировать

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около капеллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
читать дальшеуменьшить

мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Sergey
Интересная, не скучная и познавательная экскурсия. Всё было прекрасно кроме погоды:)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Неаполь - город богатейшей истории!
И уложиться в двухчасовой рассказ - для этого нужно продумать и организовать экскурсию так, чтобы было интересно показать и рассказать о главных вехах истории этого края,
читать дальшеуменьшить

но и при этом сделать акцент на одном из самых известных и значительных мест города.
Мы с мужем благодарны Ирине за проведение замечательной, содержательной экскурсии и конечно, при случае предложим друзьям обратиться именно к этому экскурсоводу.
Желаем всем экскурсоводам этого прекрасного уголка Италии - успехов в их чудесной работе и побольше внимательных и любознательных слушателей!

С уважением, Светлана Дмитриевна и Сергей Анатольевич.

Вам был полезен этот отзыв?
v
Ирина очень профессионально и интересно провела экскурсию. Спасибо ей большо е! Всё было замечательно,Капелла очень впечатлила. Благодаря рассказам Ирины узнали очень много интересного. Очень рекомендуем!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии на «Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя»

Из Неаполя - в античную Капую
Пешая
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €110 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование античного Неаполя
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
от €310 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе
от €215 за экскурсию