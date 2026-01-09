На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно. Вы посмотрите на скульптурные шедевры 18 века и загадочные анатомические машины, история появления которых до сих пор неизвестна. Также вас ждёт прогулка по тихим улочкам Неаполя и знакомство с его традициями и культурой.

Описание экскурсии

Уникальные экспонаты

Сейчас в стенах капеллы находится музей. Вы увидите главный экспонат — уникальную статую «Христос под плащаницей» и узнаете, кем и когда она была сделана, а также статуи «Целомудрие» и «Избавление от чар», посвящённые матери и отцу создателя капеллы — князя Раймондо де Сангро.

Затем спустимся в нижнюю крипту — к анатомическим машинам, которые просто шокируют. Это настоящие скелеты с артериовенозной системой человека. Считаются самыми загадочными экспонатами музея, так как до сих пор нет точных данных, как они были сделаны. Я расскажу вам легенду, связанную с их появлением.

Музей под открытым небом

Капелла находится в историческом греко-римском центре, в сердце Неаполя. Этот кусочек города называют музеем под открытым небом, и я открою его для вас. До или после посещения капеллы мы прогуляемся по уютным улочкам, вы увидите старинные церкви разных архитектурных стилей — от готики до барокко, пройдёте по Спакканаполи, месту, где в полном объёме представлены культура и традиции Неаполя. Посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими. По желанию вы сможете приобрести сувениры, подарки и уникальные вещицы местных ремесленников.

Организационные детали