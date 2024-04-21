1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIRINA21 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень
- ААнна25 марта 2024Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.
- DDenys20 апреля 2023Интересная экскурсия, особенно рассказ гида. Огромное спасибо нашему гиду Елене!
- ИИрина21 октября 2022Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.
- ТТатьяна5 мая 2022Елена - прекрасный экскурсовод в полной мере владеющей информацией. Порекомендую всем, кто любит достоверность. Елена, как нам показалось, обходится без
- ППетр3 июля 2019Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Археологический музей»
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