Экскурсии в Археологический музей Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Археологический музей» в Неаполе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Неаполя - в античную Капую
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Археологический музей в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Археологический музей в Неаполе
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень
    читать дальше

    ценно знакомится с такими людьми и перенимать хоть частичку из знаний. Елена очень интересно и увлекательно проводит экскурсию. У меня было полное ощущение, что мы попали в ту эпоху. Столько интересных деталей и нюансов. Елена показала нам все самые интересные места и провела нас мимо всех очередей. Два часа пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Помпеи это потрясающее место. Я рекомендую обязательно посетить его каждому и именно с экскурсоводом, и именно с Еленой.

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Из Неаполя - в античную Капую
    Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.
  • D
    Denys
    20 апреля 2023
    Археологический музей в Неаполе
    Интересная экскурсия, особенно рассказ гида. Огромное спасибо нашему гиду Елене!
  • И
    Ирина
    21 октября 2022
    Из Неаполя - в античную Капую
    Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2022
    Археологический музей в Неаполе
    Елена - прекрасный экскурсовод в полной мере владеющей информацией. Порекомендую всем, кто любит достоверность. Елена, как нам показалось, обходится без
    читать дальше

    исторических баек, но знает много любопытных фактов, имеющих подтверждение. При этом она очень обаятельная и любит детей. Жаль, что не получилось с ней посетить Геркуланум. Она одна из немногих, предлагающих экскурсии туда.

  • П
    Петр
    3 июля 2019
    Из Неаполя - в античную Капую
    Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Археологический музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Неаполя - в античную Капую
  2. Археологический музей в Неаполе
  3. Сокровища Археологического музея в Неаполе
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Археологический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 192. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Археологический музей», 7 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам