Один из самых непредсказуемых мастеров мирового искусства. Караваджо мечтал стать величайшим художником — не потому ли он не раз преступал закон, считая себя выше других? В поисках ответов мы погрузимся в атмосферу Неаполя 17 века: от портовых кабачков до барочных церквей. Ведь личность «мастера света и тени» невозможно представить без контрастов его жизни.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Испанские кварталы Неаполя, где жил Караваджо

Неаполя, где жил Караваджо Улица Толедо и Галерея Италии : здесь хранится последняя картина мастера

: здесь хранится последняя картина мастера Самый узкий переулок Неаполя и любимый портовый кабачок беглого художника

и любимый портовый кабачок беглого художника «Семь деяний милосердия» — алтарный образ церкви Пио Монте дела Мизерикордия

В центре нашего внимания:

1. Неаполитанское общество 17 века: я расскажу, как жил один из крупнейших в Европе центров искусства, науки и торговли. Обсудим, почему население Неаполя в полной мере олицетворяло концепцию «барокко» — и какое отражение она нашла на полотнах Караваджо.

2. Творчество и жизнь Караваджо. Вы узнаете:

почему именно он стал самым выдающимся, скандальным и спорным художником своего времени

как Караваджо повлиял на развитие искусства и на культурную среду Неаполя

почему методы и образ жизни художника стали объектом споров среди современников

как Караваджо покорил себе тени и свет, изображая их с уникальной интенсивностью и драматизмом

кого художник привлекал в качестве моделей, вызывая раздражение общества

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит искусство и здоровый дух авантюризма. Для восприятия материала не важна насмотренность: мы будем говорить об искусстве в контексте его творца — и города, в котором оно рождалось.

Организационные детали

Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€