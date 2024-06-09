Один из самых непредсказуемых мастеров мирового искусства.
Караваджо мечтал стать величайшим художником — не потому ли он не раз преступал закон, считая себя выше других? В поисках ответов мы погрузимся в атмосферу Неаполя 17 века: от портовых кабачков до барочных церквей. Ведь личность «мастера света и тени» невозможно представить без контрастов его жизни.
Караваджо мечтал стать величайшим художником — не потому ли он не раз преступал закон, считая себя выше других? В поисках ответов мы погрузимся в атмосферу Неаполя 17 века: от портовых кабачков до барочных церквей. Ведь личность «мастера света и тени» невозможно представить без контрастов его жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Испанские кварталы Неаполя, где жил Караваджо
- Улица Толедо и Галерея Италии: здесь хранится последняя картина мастера
- Самый узкий переулок Неаполя и любимый портовый кабачок беглого художника
- «Семь деяний милосердия» — алтарный образ церкви Пио Монте дела Мизерикордия
В центре нашего внимания:
1. Неаполитанское общество 17 века: я расскажу, как жил один из крупнейших в Европе центров искусства, науки и торговли. Обсудим, почему население Неаполя в полной мере олицетворяло концепцию «барокко» — и какое отражение она нашла на полотнах Караваджо.
2. Творчество и жизнь Караваджо. Вы узнаете:
- почему именно он стал самым выдающимся, скандальным и спорным художником своего времени
- как Караваджо повлиял на развитие искусства и на культурную среду Неаполя
- почему методы и образ жизни художника стали объектом споров среди современников
- как Караваджо покорил себе тени и свет, изображая их с уникальной интенсивностью и драматизмом
- кого художник привлекал в качестве моделей, вызывая раздражение общества
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит искусство и здоровый дух авантюризма. Для восприятия материала не важна насмотренность: мы будем говорить об искусстве в контексте его творца — и города, в котором оно рождалось.
Организационные детали
Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 123 туристов
Меня зовут Анастасия, для друзей Ася. Журналист. Интервьюер. Собиратель необычных историй. Живу в Неаполе с 1990 года. Провожу нестандартные экскурсии и увлекательные походы в Неаполе и окрестностях: подъем к кратеру Везувия,Задать вопрос
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