Виа Толедо – экскурсии в Неаполе

Найдено 9 экскурсий в категории «Виа Толедо» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Пешая
4 часа
322 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые замки Неаполя
Путешествие по четырём историческим замкам Неаполя, где архитектура и история оживают перед глазами. Откройте для себя уникальные панорамы и легенды
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
192 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь на ладони
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Неаполю
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь: по следам Караваджо
Погрузитесь в атмосферу Неаполя 17 века и узнайте, как Караваджо стал одним из самых выдающихся и скандальных художников своего времени
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Свидание с Неаполем каждый день
Пешая
2 часа
254 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    26 сентября 2025
    Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
    Это был мой последний день в Неаполе, и мне очень приятно увезти с собой воспоминание об этой прекрасной экскурсии.
    Ася обладает
    читать дальше

    обширными знаниями предмета, которыми она охотно, с увлечением поделилась со мной. Я узнала о местах в Неаполе, связанных с Караваджио, о знаменитых людях, с которыми он встречался, прошла по улицам, где он когда-то ходил, зашла в церкви, которые он посещал, увидела его знаменитую картину «Семь актов милосердия»… Помимо этого, Ася рассказала еще о многих исторических эпизодах, связанных с Неаполем. И все это было не коллекцией сухих фактов, а живым, увлекательным рассказом. Ася обладает прекрасными манерами, она заботилась о моем комфорте, посоветовала, что еще можно посмотреть, а после экскурсии прислала мне рекомендации по документальным и художественным фильмам о Неаполе и Помпее, которые я обязательно посмотрю.
    Рекомендую гида и экскурсию без ограничений.

