обширными знаниями предмета, которыми она охотно, с увлечением поделилась со мной. Я узнала о местах в Неаполе, связанных с Караваджио, о знаменитых людях, с которыми он встречался, прошла по улицам, где он когда-то ходил, зашла в церкви, которые он посещал, увидела его знаменитую картину «Семь актов милосердия»… Помимо этого, Ася рассказала еще о многих исторических эпизодах, связанных с Неаполем. И все это было не коллекцией сухих фактов, а живым, увлекательным рассказом. Ася обладает прекрасными манерами, она заботилась о моем комфорте, посоветовала, что еще можно посмотреть, а после экскурсии прислала мне рекомендации по документальным и художественным фильмам о Неаполе и Помпее, которые я обязательно посмотрю.

Рекомендую гида и экскурсию без ограничений.