Экскурсия по Неаполю предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.Путешественники смогут пройтись по узким улочкам, где развешивают бельё, и посетить знаменитые испанские кварталы. Участники узнают, где сам Стендаль пил

кофе, и увидят место рождения пиццы «Маргарита». Неаполь раскроется с другой стороны, показывая свои контрасты и яркость. Это путешествие подходит тем, кто впервые в городе и хочет получить полное представление о его культуре и жизни

за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

от €150 за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

От роскошных дворцов до Везувия

С первых минут экскурсии вы погрузитесь в многовековую историю Неаполя, воспринимать которую будет просто и легко. Вы услышите рассказ о местных обычаях, любопытных особенностях и культуре города, гуляя по главным достопримечательностям: проходя мимо галереи Умберто I, любуясь Королевским замком и театром Сан Карло, пересекая площадь Плебесцита и следуя к Замку Яйца. Мы поможем вам понять, как устроен город и где находятся его «знаковые» места — например, легендарные заведения. Вы пройдёте по прекрасной набережной и насладитесь видами Неаполитанского залива и величественного Везувия вдалеке.

Не страшный, а живой!

Неаполь настолько специфичен, что важно знать, как к нему подступиться, — иначе город, прямо как человека, можно понять неправильно. Вы пройдёте по тем местам, которых сторонятся многие туристы, чтобы убедиться, что именно там бьёт ключом городская жизнь. Вы зайдёте в испанские кварталы, где ездят на моторино, и посмотрите на быт простых неаполитанцев, развешивающих бельё меж узких улочек. Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю. В одном из кафе узнаете место, куда сам Стендаль захаживал за чашечкой лучшего неаполитанского кофе, — его примеру следуют многие современные политики. А также найдёте пиццерию, где родился рецепт «Маргариты», и увидите многое, многое другое!

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Неаполе и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали