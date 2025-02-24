Личное свидание с Неаполем

Погрузитесь в атмосферу Неаполя, пройдя по его узким улочкам и королевским кварталам. Узнайте, где родилась пицца «Маргарита» и ощутите контрасты города
Экскурсия по Неаполю предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.

Путешественники смогут пройтись по узким улочкам, где развешивают бельё, и посетить знаменитые испанские кварталы. Участники узнают, где сам Стендаль пил
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кофе, и увидят место рождения пиццы «Маргарита». Неаполь раскроется с другой стороны, показывая свои контрасты и яркость.

Это путешествие подходит тем, кто впервые в городе и хочет получить полное представление о его культуре и жизни

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть барочную архитектуру
  • 🍕 Попробовать настоящую пиццу Маргарита
  • 🏞️ Насладиться видами Везувия
  • ☕ Посетить кафе с историей
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по испанским кварталам
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Личное свидание с Неаполем
Личное свидание с Неаполем
Личное свидание с Неаполем

Что можно увидеть

  • Галерея Умберто I
  • Королевский замок
  • Театр Сан Карло
  • Площадь Плебесцита
  • Замок Яйца

Описание экскурсии

От роскошных дворцов до Везувия

С первых минут экскурсии вы погрузитесь в многовековую историю Неаполя, воспринимать которую будет просто и легко. Вы услышите рассказ о местных обычаях, любопытных особенностях и культуре города, гуляя по главным достопримечательностям: проходя мимо галереи Умберто I, любуясь Королевским замком и театром Сан Карло, пересекая площадь Плебесцита и следуя к Замку Яйца. Мы поможем вам понять, как устроен город и где находятся его «знаковые» места — например, легендарные заведения. Вы пройдёте по прекрасной набережной и насладитесь видами Неаполитанского залива и величественного Везувия вдалеке.

Не страшный, а живой!

Неаполь настолько специфичен, что важно знать, как к нему подступиться, — иначе город, прямо как человека, можно понять неправильно. Вы пройдёте по тем местам, которых сторонятся многие туристы, чтобы убедиться, что именно там бьёт ключом городская жизнь. Вы зайдёте в испанские кварталы, где ездят на моторино, и посмотрите на быт простых неаполитанцев, развешивающих бельё меж узких улочек. Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю. В одном из кафе узнаете место, куда сам Стендаль захаживал за чашечкой лучшего неаполитанского кофе, — его примеру следуют многие современные политики. А также найдёте пиццерию, где родился рецепт «Маргариты», и увидите многое, многое другое!

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Неаполе и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 30 Евро, дети до 8 лет — бесплатно

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Нептуна на площади Municipio
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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