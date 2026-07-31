11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии «Неаполь на ладони» вы ощутите дух старины, поднявшись на холм Вомеро, где раскрывается великолепный вид на город.Замок Сант Эльмо, со своими тайнами и историями о знаменитых узниках,

ждет вас, чтобы открыть свои двери. В монастыре Сан Мартино вы встретитесь с произведениями искусства, которые веками вдохновляли монахов и посетителей. Ваш личный гид поделится увлекательными фактами и легендами, которые сделают ваше путешествие по Неаполю незабываемым. Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей города, ощутить его дух и увидеть настоящую Италию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами. В программе:

Холм Вомеро — самая высокая точка города. Вы доберетесь до вершины на фуникулере, преодолев 825 метров всего за 4 минуты. Здесь откроются завораживающие виды не только на сам Неаполь, но и его окрестности со старинным монастырем и средневековым замком. Я расскажу историю и легенды этого удивительного города.

Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма. Вы узнаете о ее знаменитых узниках и беглецах, нашедших приют в старинных надежных стенах. Посчитаете укрепления замка, представите, как проходили осады, и поймете, увенчались ли они успехом. А еще сделаете замечательные фотографии на оружейной площадке. Если погода раскапризничается, увидите чудесное зрелище рождения облаков.

Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами. Вы полюбуетесь королевскими шлюпками, помпезными каретами, неповторимыми неаполитанскими картинами и скульптурами, сценками Рождества Христова и уникальным декором внутренних помещений монастыря.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет посмотреть на Неаполь с высоты птичьего полета, узнать интересные факты из истории и полюбоваться средневековой архитектурой. Актуально для тех, кто впервые в городе, и частых гостей Неаполя.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в замок Сант Эльмо — 5 евро, монастырь Сан Мартино — 6 евро, проезд на фуникулере — 1,10 евро с человека в одну сторону.