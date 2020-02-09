11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия оставила двоякое впечатление:

Что понравилось:

1. Сам замок Сант-Эльмо и виды с высоты на Неаполь.

2. Работа гида в самом замке и рассказ о Неаполе.

Что не понравилось:

1. При встрече нам сказали, что у гида нет лицензии и если-что мы ее родственники. (если бы не дефицит времени и внесенная предоплата - я бы отказался).

2. Во время переходов 50% времени гид молчала.

3. О узниках замка я так информацию и не получил.

4. Постоянное обращение к ребенку 12 лет - что она изучала о древнегреческих богах.

5. В Монастыре Сан Мартино у нас экскурсии практически не было. Мы просто ходили вместе по монастырю . Очень скудная и скучная информация. Информацию с гида надо было вытаскивать. (Например: Нам анонсировали королевские кареты - мы минут пять рассматривали две кареты в полной тишине - информации ноль и т.д..).

Если резюмировать: Понравилось место экскурсии, но не понравилось содержание.

Рекомендовать данную экскурсию не могу.