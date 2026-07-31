11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии «Неаполь на ладони» вы ощутите дух старины, поднявшись на холм Вомеро, где раскрывается великолепный вид на город.
Замок Сант Эльмо, со своими тайнами и историями о знаменитых узниках,
Замок Сант Эльмо, со своими тайнами и историями о знаменитых узниках,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные панорамные виды
- 🏰 Исторические замки и монастыри
- 🖼️ Уникальные коллекции живописи
- 🚠 Незабываемое путешествие на фуникулере
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
Что можно увидеть
- Холм Вомеро
- Замок Сант Эльмо
- Монастырь Сан Мартино
Описание экскурсии
Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами. В программе:
- Холм Вомеро — самая высокая точка города. Вы доберетесь до вершины на фуникулере, преодолев 825 метров всего за 4 минуты. Здесь откроются завораживающие виды не только на сам Неаполь, но и его окрестности со старинным монастырем и средневековым замком. Я расскажу историю и легенды этого удивительного города.
- Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма. Вы узнаете о ее знаменитых узниках и беглецах, нашедших приют в старинных надежных стенах. Посчитаете укрепления замка, представите, как проходили осады, и поймете, увенчались ли они успехом. А еще сделаете замечательные фотографии на оружейной площадке. Если погода раскапризничается, увидите чудесное зрелище рождения облаков.
- Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами. Вы полюбуетесь королевскими шлюпками, помпезными каретами, неповторимыми неаполитанскими картинами и скульптурами, сценками Рождества Христова и уникальным декором внутренних помещений монастыря.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет посмотреть на Неаполь с высоты птичьего полета, узнать интересные факты из истории и полюбоваться средневековой архитектурой. Актуально для тех, кто впервые в городе, и частых гостей Неаполя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в замок Сант Эльмо — 5 евро, монастырь Сан Мартино — 6 евро, проезд на фуникулере — 1,10 евро с человека в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1471 туриста
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо! Экскурсия была замечательная! Все было очень интересно! Евгения смогла нам познакомиться с Неаполе, посмотреть на него с другой стороны и полюить его! Мы узнали много нового!
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Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Её широта и глубина знаний просто потрясла. Мы увидели и узнали так много об истории, мифологии,
Её широта и глубина знаний просто потрясла. Мы увидели и узнали так много об истории, мифологии,
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Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы узнали много интересного, побывали как в туристических, так и секретных локациях Неаполя и его
+2
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И
Очень интересная экскурсия, много интересных фактов, захотелось вернуться в Неаполь!!! Рекомендуем!
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Экскурсия очень насыщена историческими фактами. Подходит для любителей глубокого погружения в исторические детали, именно детали, а не историю города общего плана. Четкой программы нет, т. к. экскурсовод отталкивается от Ваших
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Б
Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях Неаполя. Мы увидели весь Неаполь сверху а также путешествовали по
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