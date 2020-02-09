11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами. В программе:
Холм Вомеро — самая высокая точка города. Вы доберетесь до вершины на фуникулере, преодолев 825 метров всего за 4 минуты. Здесь откроются завораживающие виды не только на сам Неаполь, но и его окрестности со старинным монастырем и средневековым замком. Я расскажу историю и легенды этого удивительного города.
Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма. Вы узнаете о ее знаменитых узниках и беглецах, нашедших приют в старинных надежных стенах. Посчитаете укрепления замка, представите, как проходили осады, и поймете, увенчались ли они успехом. А еще сделаете замечательные фотографии на оружейной площадке. Если погода раскапризничается, увидите чудесное зрелище рождения облаков.
Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами. Вы полюбуетесь королевскими шлюпками, помпезными каретами, неповторимыми неаполитанскими картинами и скульптурами, сценками Рождества Христова и уникальным декором внутренних помещений монастыря.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет посмотреть на Неаполь с высоты птичьего полета, узнать интересные факты из истории и полюбоваться средневековой архитектурой. Актуально для тех, кто впервые в городе, и частых гостей Неаполя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в замок Сант Эльмо — 5 евро, монастырь Сан Мартино — 6 евро, проезд на фуникулере — 1,10 евро с человека в одну сторону.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — Центральный вокзал.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
Женя спасибо за хорошую экскурсию, вы нашу семью героически вынесли, поскольку знаю точно что мы вас измотали. Все понравилось все было интересно. Вы хороший и терпеливый рассказчик у вас хороший русский язык. Вносите больше интриги в свои рассказы, это обостряет внимание.
Желаю вам побольше хороших и благодарных туристов и не только.
P.S
* Женя вы меня простите, кофе у нас хоть и на ближнем востоке но вкуснее и особенней.
Андрей
6 января 2020
Были вчера на экскурсии с Евгенией. Нас было трое - 40-50 летних путешественников, Все очень понравилось. При встрече уточнили маршрут и наши интересы. Начали с самой высокой точки города - с посещения Холма Вомеро, далее замок, монастырь, в общем все, как описано в программе. Затем спустилась в центр города и ещё порядка 4х часов знакомились с историей города (церкви и памятники, улицы и площади, магазинчики местных мастеров и аутентичных продуктов). Исторические факты, специальное (туристическое) образование, истинная любовь и неподражаемый интерес к городу и его окрестностям - это то, что будет окружать Вас на протяжении всего времени, проведённого с Евгенией. В общем - рекомендуем!!!
Игорь
20 ноября 2019
Экскурсия оставила двоякое впечатление:
Что понравилось:
1. Сам замок Сант-Эльмо и виды с высоты на Неаполь.
2. Работа гида в самом замке и рассказ о Неаполе.
Что не понравилось:
1. При встрече нам сказали, что у гида нет лицензии и если-что мы ее родственники. (если бы не дефицит времени и внесенная предоплата - я бы отказался).
2. Во время переходов 50% времени гид молчала.
3. О узниках замка я так информацию и не получил.
4. Постоянное обращение к ребенку 12 лет - что она изучала о древнегреческих богах.
5. В Монастыре Сан Мартино у нас экскурсии практически не было. Мы просто ходили вместе по монастырю . Очень скудная и скучная информация. Информацию с гида надо было вытаскивать. (Например: Нам анонсировали королевские кареты - мы минут пять рассматривали две кареты в полной тишине - информации ноль и т.д..).
Если резюмировать: Понравилось место экскурсии, но не понравилось содержание.
Рекомендовать данную экскурсию не могу.
Pavel
10 ноября 2019
С высоты Кастель Сант-Эльмо открывается не просто круговая панорама города, но и вид на Везувий, Искию, Капри. Евгения легко и интересно поведала нам историю города, не обошла вниманием самые значимые исторические здания. В замке и в расположившемся ниже монастыре размещены музеи, наполненные уникальными историческими и художественными артефактами. И здесь комментарии Евгении были уместны и дополняли увиденное. Спустившись на фуникулере в центр города, мы прошлись по Спакканаполи , древней греческой улице, где смешалось всё: история, сегодняшний день, картинки из старых итальянских фильмов, современное искусство. Замечательный, прекрасно знающий историю гид Евгения передала нам свою влюбленность в этот город. Хочется вернуться.
Alona
7 ноября 2019
Евгения, она просто волшебная,она знает все о Неаполе, так интересно было. Мы обязательно вернёмся. Спасибо ещё раз Вам Евгения🥰
Наталия
15 сентября 2019
Евгения отличный гид и очень приятный человек. Несмотря на сложность нашей группы - младенец 1 года и родители по 70 лет, Евгения нашла возможность провести нас по городу так, что никто особо не устал, было очень увлекательно и познавательно. Обязательно вернёмся в Неаполь и точно позвоним Евгении!
Альфия
22 августа 2019
Как же нам повезло!
Надежда
14 июля 2019
Евгении -браво! Мы великолепно провели время. Учитывая все наши пожелания, не жалея своих сил и времени Женя посвятила нам почти 6 часов своего времени. Мы исходили пешком самые прекрасные места этого замечательного города, узнали много интересных фактов об истории и современности Неаполя. Сложилось такое впечатление, что гид - это наш старый и добрый друг. Мы всей душой полюбили Неаполь. Очень захотели вернуться сюда еще не раз. И если нам посчастливится это сделать, то нашим гидом будет только Женя. Рекомендуем всем!
Юлия
25 июня 2019
Женя замечательный гид. Нам очень все понравилось. Очень интересно рассказывала разные истории , легенды, интересные факты. Наша экскурсия довольно длительная, но мы даже не заметили как пролетел день. Спасибо вам Женя. Очень хочется вернутся и погулять с вами по другим историческим местам, чтобы узнать Неаполь ещё лучше
Татьяна
9 апреля 2019
Суппер! Женечке очень благодарны, увидели много интересного 🤗
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Приглашаю посетить сакральные места великолепного Неаполя. Вы увидите все главные городские святыни: Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви, над оформлением которых работали лучшие мастера своего времени. Я покажу картины и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан. Надеюсь, что вместе со мной вы полюбите Неаполь, и этот роман продлится всю жизнь!
Посетить второй по величине римский амфитеатр мира, подземный храм и музей гладиаторов
Приглашаю исследовать древнюю Капую, которую Цицерон называл «Вторым Римом». Я расскажу о зародившемся здесь восстании Спартака, покажу святилище бога Митры и поясню, почему из местной школы гладиаторов поставляли бойцов самим императорам.
В этой экскурсии по Неаполю мы не ограничимся классикой — маршрутом вдоль порта по королевским кварталам, а нырнём в самые колоритные части города, чтобы там уловить суть подлинной Италии. Временами как будто неказистый, но неизменно яркий и контрастный Неаполь познакомит вас со своими узкими и жилыми улицами, барочной архитектурой, церквями, шикарными дворцами и южной кухней. Мы развеем мифы, окутавшие город с течением столетий, покажем лучшие панорамы Неаполя и поможем вам прочувствовать его уникальную энергетику.
Всего час на скоростном поезде — и вы в неукротимом и чарующем Неаполе, с его фактурными улочками, портовым духом и грозным Везувием. На прогулке я развею преувеличенные мифы об опасностях мафиозного города и покажу, что это самобытный мир разных культур с дружелюбными людьми и божественно вкусной едой!
Погрузиться в прошлое и настоящее города и познать характер его жителей
Неаполь — не опасный населённый пункт, а центр юга Италии, полный удивительных историй и красивых уголков. Вы узнаете, почему римляне построили этот город по особой схеме и дали ему такое название. Откроете традиции и секреты местной кухни. Исследуете Неаполь с разных сторон и прочувствуете его характер.
Главные достопримечательности и тайные уголки колоритного итальянского города
Неаполь совершенно не похож на Рим, Милан или Флоренцию. Он взрывной как Везувий, монументальный и громкоголосый как оперный театр Сан-Карло, щедрый и ароматный как пицца Маргарита. Приглашаю погулять по его историческому центру и бедным кварталам и раскрыть для себя сказочную и немного безумную Италию!
Увидеть парадную роскошь города, проникнуться его историей и яркой повседневной жизнью
Хотя бы раз в жизни стоит увидеть всю красоту и великолепие Неаполя. На этой прогулке вам откроется парадная сторона города и его блистательное прошлое: вы увидите роскошные замки и крепости, осмотрите весь Неаполь с террасы Сант-Антонио, услышите мифы и легенды о городе эпохи Гомера, прогуляетесь по историческому центру, вдыхая аромат настоящей пиццы, и узнаете о временах, когда Неаполь по своему величию не уступал Парижу и Лондону.