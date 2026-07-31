11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неаполь на ладони

Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Во время экскурсии «Неаполь на ладони» вы ощутите дух старины, поднявшись на холм Вомеро, где раскрывается великолепный вид на город.

Замок Сант Эльмо, со своими тайнами и историями о знаменитых узниках,
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ждет вас, чтобы открыть свои двери.

В монастыре Сан Мартино вы встретитесь с произведениями искусства, которые веками вдохновляли монахов и посетителей.

Ваш личный гид поделится увлекательными фактами и легендами, которые сделают ваше путешествие по Неаполю незабываемым.

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей города, ощутить его дух и увидеть настоящую Италию

4.9
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные панорамные виды
  • 🏰 Исторические замки и монастыри
  • 🖼️ Уникальные коллекции живописи
  • 🚠 Незабываемое путешествие на фуникулере
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
Неаполь на ладони
Неаполь на ладони
Неаполь на ладони

Что можно увидеть

  • Холм Вомеро
  • Замок Сант Эльмо
  • Монастырь Сан Мартино

Описание экскурсии

Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами. В программе:

  • Холм Вомеро — самая высокая точка города. Вы доберетесь до вершины на фуникулере, преодолев 825 метров всего за 4 минуты. Здесь откроются завораживающие виды не только на сам Неаполь, но и его окрестности со старинным монастырем и средневековым замком. Я расскажу историю и легенды этого удивительного города.
  • Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма. Вы узнаете о ее знаменитых узниках и беглецах, нашедших приют в старинных надежных стенах. Посчитаете укрепления замка, представите, как проходили осады, и поймете, увенчались ли они успехом. А еще сделаете замечательные фотографии на оружейной площадке. Если погода раскапризничается, увидите чудесное зрелище рождения облаков.
  • Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами. Вы полюбуетесь королевскими шлюпками, помпезными каретами, неповторимыми неаполитанскими картинами и скульптурами, сценками Рождества Христова и уникальным декором внутренних помещений монастыря.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет посмотреть на Неаполь с высоты птичьего полета, узнать интересные факты из истории и полюбоваться средневековой архитектурой. Актуально для тех, кто впервые в городе, и частых гостей Неаполя.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в замок Сант Эльмо — 5 евро, монастырь Сан Мартино — 6 евро, проезд на фуникулере — 1,10 евро с человека в одну сторону.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1471 туриста
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Большое спасибо! Экскурсия была замечательная! Все было очень интересно! Евгения смогла нам познакомиться с Неаполе, посмотреть на него с другой стороны и полюить его! Мы узнали много нового!
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Ольга
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Её широта и глубина знаний просто потрясла. Мы увидели и узнали так много об истории, мифологии,
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искусстве, религии и природе этого города.
Евгения проявила не только знания и любовь к городу, но и чуткость к нашим просьбам. Она находила много мест, где мы могли посидеть в восхитительно красивом месте и послушать ее рассказы в комфорте.
Она сводила нас в лавку, где нас накормили местными деликатесами.
В дополнение, она дала нам советы, где ещё побывать, была готова помочь нам купить билеты и найти рестораны.
Мы, три подруги, сейчас проживающие в разных странах, много путешествием и можем с чистым сердцем рекомендовать этого за нательного гида.

Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
Нам так повезло, что наше знакомство со сказочным Неаполем началось именно с экскурсии с Евгенией.
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Людмила
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы узнали много интересного, побывали как в туристических, так и секретных локациях Неаполя и его
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пригородах. Информация была подана легко и интересно. Мы получили и много рекомендаций как и где самостоятельно провести досуг после экскурсии. Евгения, огромное Вам спасибо! И да хранит Господь Вашу семью! Ещё увидимся!!!

Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы+2
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
Евгения не только отличный гид, но и замечательный человек! Время, проведенное вместе, пролетело очень быстро. Мы
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И
Очень интересная экскурсия, много интересных фактов, захотелось вернуться в Неаполь!!! Рекомендуем!
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Наталья
Экскурсия очень насыщена историческими фактами. Подходит для любителей глубокого погружения в исторические детали, именно детали, а не историю города общего плана. Четкой программы нет, т. к. экскурсовод отталкивается от Ваших
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пожеланий и строит экскурсию по ходу мероприятия. То есть нужно хорошо понимать, что вы хотите узнать, увидеть и понять. Но некоторые пожелания не были учтены, что помешало подняться на холм вовремя пока солнце не село.
День был единственный ясный и солнечный за всю неделю пребывания, и хотелось увидеть больше улицы города, виды города, набережную в этот день, но мы перемещались по тенистым узким улицам с лавочками и посещали базилики. На просьбу подняться на холм до захода солнца экскурсовод настоятельно хотела показать витражи в одной из базилик. . В итоге, «Неаполь как на ладони» увидела только после захода солнца, что расстроило. Экскурсию рекомендую, но быть настойчивее в пожеланиях и следить за временем, чтобы не устать.

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Б
Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях Неаполя. Мы увидели весь Неаполь сверху а также путешествовали по
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средневековым кварталам. Слушали Евгению не отрываясь и эти несколько часов пробежали очень быстро и если бы не надо было спешить обратно на корабль … Очень рекомендуем и если ещё окажемся в Неаполе обязательно продолжим знакомство с Неаполем вместе с Евгенией!

Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории
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Входит в следующие категории Неаполя

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