11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться на фуникулере, насладиться городом с высоты и посетить средневековый замок

Евгения
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Евгения – ваш гид
Вы подниметесь на холм Вомеро с роскошными видами города, посетите старинный замок Сант Эльмо, построенный в виде шестиконечной звезды, и рассмотрите коллекцию живописи и средневековых реликвий в монастыре Сан Мартино.

Я расскажу интересные факты из истории города и этих мест: вы узнаете, кто прятался в стенах замка, насколько успешными были нападения на него, кто такие картезианцы и многое другое!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Центральный вокзал
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Неаполь на ладони
Неаполь на ладони

Что вас ожидает

Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами. В программе:

  • Холм Вомеро — самая высокая точка города. Вы доберетесь до вершины на фуникулере, преодолев 825 метров всего за 4 минуты. Здесь откроются завораживающие виды не только на сам Неаполь, но и его окрестности со старинным монастырем и средневековым замком. Я расскажу историю и легенды этого удивительного города.
  • Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма. Вы узнаете о ее знаменитых узниках и беглецах, нашедших приют в старинных надежных стенах. Посчитаете укрепления замка, представите, как проходили осады, и поймете, увенчались ли они успехом. А еще сделаете замечательные фотографии на оружейной площадке. Если погода раскапризничается, увидите чудесное зрелище рождения облаков.
  • Монастырь Сан Мартино — много лет здесь текла размеренная жизнь монахов,теперь же располагается музей с уникальными экспонатами. Вы полюбуетесь королевскими шлюпками, помпезными каретами, неповторимыми неаполитанскими картинами и скульптурами, сценками Рождества Христова и уникальным декором внутренних помещений монастыря.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет посмотреть на Неаполь с высоты птичьего полета, узнать интересные факты из истории и полюбоваться средневековой архитектурой. Актуально для тех, кто впервые в городе, и частых гостей Неаполя.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в замок Сант Эльмо — 5 евро, монастырь Сан Мартино — 6 евро, проезд на фуникулере — 1,10 евро с человека в одну сторону.

Неаполь на ладони
Неаполь на ладони
Неаполь на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Центральный вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Женя спасибо за хорошую экскурсию, вы нашу семью героически вынесли, поскольку знаю точно что мы вас измотали. Все понравилось все было интересно. Вы хороший и терпеливый рассказчик у вас хороший русский язык. Вносите больше интриги в свои рассказы, это обостряет внимание.
Желаю вам побольше хороших и благодарных туристов и не только.
P.S
* Женя вы меня простите, кофе у нас хоть и на ближнем востоке но вкуснее и особенней.
6 января 2020
Были вчера на экскурсии с Евгенией. Нас было трое - 40-50 летних путешественников, Все очень понравилось. При встрече уточнили маршрут и наши интересы. Начали с самой высокой точки города - с посещения Холма Вомеро, далее замок, монастырь, в общем все, как описано в программе. Затем спустилась в центр города и ещё порядка 4х часов знакомились с историей города (церкви и памятники, улицы и площади, магазинчики местных мастеров и аутентичных продуктов). Исторические факты, специальное (туристическое) образование, истинная любовь и неподражаемый интерес к городу и его окрестностям - это то, что будет окружать Вас на протяжении всего времени, проведённого с Евгенией. В общем - рекомендуем!!!
20 ноября 2019
Экскурсия оставила двоякое впечатление:
Что понравилось:
1. Сам замок Сант-Эльмо и виды с высоты на Неаполь.
2. Работа гида в самом замке и рассказ о Неаполе.
Что не понравилось:
1. При встрече нам сказали, что у гида нет лицензии и если-что мы ее родственники. (если бы не дефицит времени и внесенная предоплата - я бы отказался).
2. Во время переходов 50% времени гид молчала.
3. О узниках замка я так информацию и не получил.
4. Постоянное обращение к ребенку 12 лет - что она изучала о древнегреческих богах.
5. В Монастыре Сан Мартино у нас экскурсии практически не было. Мы просто ходили вместе по монастырю . Очень скудная и скучная информация. Информацию с гида надо было вытаскивать. (Например: Нам анонсировали королевские кареты - мы минут пять рассматривали две кареты в полной тишине - информации ноль и т.д..).
Если резюмировать: Понравилось место экскурсии, но не понравилось содержание.
Рекомендовать данную экскурсию не могу.
10 ноября 2019
С высоты Кастель Сант-Эльмо открывается не просто круговая панорама города, но и вид на Везувий, Искию, Капри. Евгения легко и интересно поведала нам историю города, не обошла вниманием самые значимые исторические здания. В замке и в расположившемся ниже монастыре размещены музеи, наполненные уникальными историческими и художественными артефактами. И здесь комментарии Евгении были уместны и дополняли увиденное. Спустившись на фуникулере в центр города, мы прошлись по Спакканаполи , древней греческой улице, где смешалось всё: история, сегодняшний день, картинки из старых итальянских фильмов, современное искусство. Замечательный, прекрасно знающий историю гид Евгения передала нам свою влюбленность в этот город. Хочется вернуться.
7 ноября 2019
Евгения, она просто волшебная,она знает все о Неаполе, так интересно было. Мы обязательно вернёмся. Спасибо ещё раз Вам Евгения🥰
15 сентября 2019
Евгения отличный гид и очень приятный человек. Несмотря на сложность нашей группы - младенец 1 года и родители по 70 лет, Евгения нашла возможность провести нас по городу так, что никто особо не устал, было очень увлекательно и познавательно. Обязательно вернёмся в Неаполь и точно позвоним Евгении!
22 августа 2019
Как же нам повезло!
14 июля 2019
Евгении -браво! Мы великолепно провели время. Учитывая все наши пожелания, не жалея своих сил и времени Женя посвятила нам почти 6 часов своего времени. Мы исходили пешком самые прекрасные места этого замечательного города, узнали много интересных фактов об истории и современности Неаполя. Сложилось такое впечатление, что гид - это наш старый и добрый друг. Мы всей душой полюбили Неаполь. Очень захотели вернуться сюда еще не раз. И если нам посчастливится это сделать, то нашим гидом будет только Женя. Рекомендуем всем!
25 июня 2019
Женя замечательный гид. Нам очень все понравилось. Очень интересно рассказывала разные истории , легенды, интересные факты. Наша экскурсия довольно длительная, но мы даже не заметили как пролетел день. Спасибо вам Женя. Очень хочется вернутся и погулять с вами по другим историческим местам, чтобы узнать Неаполь ещё лучше
9 апреля 2019
Суппер! Женечке очень благодарны, увидели много интересного 🤗
Ещё 1 отзыв

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