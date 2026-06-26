Мы проведём вас по самым ярким точкам исторического центра, но не ради селфи на фоне колонн.
Вы научитесь читать этот город: различать его слои, слышать шум рынков и понимать, где заканчивается
Вы научитесь читать этот город: различать его слои, слышать шум рынков и понимать, где заканчивается
Описание экскурсии
Мы пройдём по маршруту, который вмещает весь характер Неаполя: от королевского величия до колоритного быта испанских кварталов. Вы увидите:
- Кастель-Нуово — суровый анжуйский замок
- Театр Сан-Карло — старейшую оперную сцену Европы
- Галерею Умберто I, где высокая архитектура соседствует с шумной городской повседневностью
- Королевский дворец — главную резиденцию Бурбонов
- Испанские кварталы — лабиринт узких улиц
- Площадь Плебишито — парадный фасад Неаполя
- Кастель-дель-Ово — замок, где по легенде Вергилий спрятал в подвалах яйцо. Пока оно цело, Неаполю ничего не грозит
- Панорамные точки, откуда видно Везувий
И ещё с десяток городских деталей, которые невозможно найти в туристических брошюрах!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, по пути будут удобные остановки и фотопаузы
- Радиогиды с наушниками не предусмотрены
- Программу можно забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
|Стандартный
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с выходом из метро Municipio
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 6041 туриста
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
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