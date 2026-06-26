Мы проведём вас по самым ярким точкам исторического центра, но не ради селфи на фоне колонн.Вы научитесь читать этот город: различать его слои, слышать шум рынков и понимать, где заканчивается

туристическая открытка и начинается настоящая жизнь. Гид подскажет, в какие переулки стоит свернуть, где кофе варят так, что дух захватывает, и какая пиццерия достойна вашего обеда, а какая — просто красивая вывеска.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Мы пройдём по маршруту, который вмещает весь характер Неаполя: от королевского величия до колоритного быта испанских кварталов. Вы увидите:

Кастель-Нуово — суровый анжуйский замок

— суровый анжуйский замок Театр Сан-Карло — старейшую оперную сцену Европы

— старейшую оперную сцену Европы Галерею Умберто I , где высокая архитектура соседствует с шумной городской повседневностью

, где высокая архитектура соседствует с шумной городской повседневностью Королевский дворец — главную резиденцию Бурбонов

— главную резиденцию Бурбонов Испанские кварталы — лабиринт узких улиц

— лабиринт узких улиц Площадь Плебишито — парадный фасад Неаполя

— парадный фасад Неаполя Кастель-дель-Ово — замок, где по легенде Вергилий спрятал в подвалах яйцо. Пока оно цело, Неаполю ничего не грозит

— замок, где по легенде Вергилий спрятал в подвалах яйцо. Пока оно цело, Неаполю ничего не грозит Панорамные точки, откуда видно Везувий

И ещё с десяток городских деталей, которые невозможно найти в туристических брошюрах!

Организационные детали