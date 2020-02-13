213 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма

История и архитектура средневековых шедевров

Мира
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Мира – ваш гид
Свои двери откроют четыре неопалитанских замка.

Вы узнаете об их богатом прошлом: о коварных заговорах и триумфах их захватчиков, об особенностях архитектуры и деталях убранства.

Полюбуетесь панорамой морского города со стен Кастел делл Ово, услышите о памятниках средневекового зодчества Капуано и Маскио Анжоино и на фуникулёре подниметесь к «звёздному» замку Сант Эльмо.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча piazza Municipio
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У этой экскурсии213 отзывов
4.94
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма

Что вас ожидает

Я познакомлю вас со средневековым Неаполем. Ни один город в мире не имеет такого количества исторических замков, которые являлись одновременно еще и королевскими резиденциями, центром монаршей власти и мощи, где располагался король и его двор. Сюда приезжали чужеземные послы и стекались знаменитые деятели искусства, здесь заседал королевский совет и проводились увеселения и пиры. У каждого замка, а их в Неаполе четыре, своя история. Они были свидетелями важнейших исторических событий: войн и захватов, осад и народных бунтов, триумфальных въездов победителей и коварных заговоров. Замки относятся к разным эпохам средневековья и потому отличаются архитектурой, декорациями и убранством, и несут отпечаток представителей разных династий, правивших Неаполем.

Мы начнем с замка Яйца (Кастел делл Ово) — самого древнего замка Неаполя, со смотровой площадки которого открывается прекрасный вид на город и Неаполитанский залив. Здесь я расскажу историю возникновения города. После этого вас ждет знакомство с замками Капуано и Маскио Анжоино (Новый замок), каждый из которых является важным архитектурным памятником средневекового зодчества. Затем вам предстоит подняться на фуникулере на холм Вомеро и полюбоваться видом на Неаполь с высоты Замка Сант Эльмо (Св.Эльм), построенного в виде шестиконечной звезды, а также посетить старинный монастырь Чертоза Сан Мартино, расположенный прямо под замком. Монастырь в настоящее время является музеем с богатой коллекцией живописи и предметов средневековья (королевские кареты и ладьи), вертепе и утвари.

Если хотите, могу организовать дополнительную прогулку по холму Вомеро с посещением парка Флоридана. А на обратной дороге предлагаю воспользоваться метрополитеном, построенном в стиле хай-тек, каждая станция которого является также экспозицией современной живописи и быстро перенесет вас из эпохи средневековья в XXI век. После этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что Неаполь — действительно город контрастов.

Кому подойдёт экскурсия

Для небольших групп 1-4 человек, увлеченных античной и средневековой историей, архитектурой и искусством, и просто любящим все интересное и необычное.

Организационные детали

Стоимость проезда и билеты в музеи оплачиваются отдельно.

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура piazza Municipio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мира
Мира
Мое самое большое увлечение — это путешествия, особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и с известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в Неаполе, меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история, и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать заново и заново, поэтому я постоянно изучаю все, что связано с этим интереснейшим городом и на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами, всем тем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но также запоминающимся и ярким.
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213 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Мира великолепный рассказчик. Замечательный маршрут. Время пролетело незаметно. Восторг! Спасибо!
13 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Все понравилось. Мира знает своё дела. Увлечена историей. Интересный собеседник.
7 февраля 2020
Мы провели с Мирой самое лучшее время в Неаполе! Прекрасная экскурсия, наполненная информацией и живая-экспрессивная как и сам Неаполь! Спасибо за то что влюбили нас в этот город! Всем приезжающим в Неаполь рекомендую!
29 января 2020
Максимум возможной информации про замки Неаполя, о чем и была тема экскурсии. Мира рассказывала много об истории Неаполя. Для первой обзорной экскурсии по городу для тех, кто знает только русский, идеально.

Нам, как привыкшим к формату free walking tours, было многовато истории. Но это не сделало экскурсию хуже, просто немного не хватало местных интересностей, как-то так.

Но в целом за обзорную историческую экскурсию - пятерка! Спасибо!
16 января 2020
Мира, спасибо большое за экскурсию по Неаполю и замкам. Прогулка была чудесная, долгая и насыщенная, но неутомительная.
Благодаря вам мы полюбили Неаполь как родной :)
14 января 2020
Очень благодарны Мире за экскурсию. Это наше первое знакомство с Неаполем. Мира обладает энциклопедическими знаниями.
14 января 2020
Прекрасные впечатления о Неаполе нам подарила Мира!!! Отведенное время пролетело незаметно! Эрудированность и профессионализм Миры поразили нас до глубины души, а отношение к нам подкупило своей открытостью. Обязательно будем рекомендовать всем своим друзьям Миру для знакомства с Неаполем и его прекрасными окрестностями.
4 декабря 2019
Находились в Неаполе в ноябре 2019 года, в период практически непрерывных дождей. Однако эти природные обстоятельства не помешали получить великолепные впечатления как от самого Неаполя, так и от собеседника - Миры, которая проводила для нас экскурсию по неаполитанским замкам и музею - Картезианскому монастырю Чертоза ди Сан-Мартино (Museo nazionale di San Martino). Мира осень много знает и интересно рассказывает по теме экскурсии (вполне достаточно, чтобы время пролетело незаметно)! Кроме того, Мира в последующие дни нашего пребывания в Неаполе оказала неоценимую помощь и в житейских делах, помогая приобрести лекарства в аптеке, вызвать такси, давая совета по выбору кафе и т.д. Спасибо, Мира! Обязательно порекомендую экскурсии с Мирой всем приехавшим в Неаполь!
3 декабря 2019
Мира очень эрудированный и подготовленный гид. Ни один вопрос по истории Неаполя не был оставлен без внимания. Как мы поняли, Мира постоянно дополняет свои знания по истории Италии. Экскурсия получилась приятной беседой друзей среди великолепных памятников сохранившихся в веках. Огромное спасибо Мире!
24 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия с Мирой: интересно, информативно и комфортно.
Время пролетело незаметно. Благодаря Мире Неаполь стал близким и очаровательным городом. Очень рада, что мы встретили такого гида в путешествии.
Ещё 203 отзыва

Мира проводит ещё 1 экскурсию

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