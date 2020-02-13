213 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я познакомлю вас со средневековым Неаполем. Ни один город в мире не имеет такого количества исторических замков, которые являлись одновременно еще и королевскими резиденциями, центром монаршей власти и мощи, где располагался король и его двор. Сюда приезжали чужеземные послы и стекались знаменитые деятели искусства, здесь заседал королевский совет и проводились увеселения и пиры. У каждого замка, а их в Неаполе четыре, своя история. Они были свидетелями важнейших исторических событий: войн и захватов, осад и народных бунтов, триумфальных въездов победителей и коварных заговоров. Замки относятся к разным эпохам средневековья и потому отличаются архитектурой, декорациями и убранством, и несут отпечаток представителей разных династий, правивших Неаполем.

Мы начнем с замка Яйца (Кастел делл Ово) — самого древнего замка Неаполя, со смотровой площадки которого открывается прекрасный вид на город и Неаполитанский залив. Здесь я расскажу историю возникновения города. После этого вас ждет знакомство с замками Капуано и Маскио Анжоино (Новый замок), каждый из которых является важным архитектурным памятником средневекового зодчества. Затем вам предстоит подняться на фуникулере на холм Вомеро и полюбоваться видом на Неаполь с высоты Замка Сант Эльмо (Св.Эльм), построенного в виде шестиконечной звезды, а также посетить старинный монастырь Чертоза Сан Мартино, расположенный прямо под замком. Монастырь в настоящее время является музеем с богатой коллекцией живописи и предметов средневековья (королевские кареты и ладьи), вертепе и утвари.

Если хотите, могу организовать дополнительную прогулку по холму Вомеро с посещением парка Флоридана. А на обратной дороге предлагаю воспользоваться метрополитеном, построенном в стиле хай-тек, каждая станция которого является также экспозицией современной живописи и быстро перенесет вас из эпохи средневековья в XXI век. После этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что Неаполь — действительно город контрастов.

Кому подойдёт экскурсия

Для небольших групп 1-4 человек, увлеченных античной и средневековой историей, архитектурой и искусством, и просто любящим все интересное и необычное.