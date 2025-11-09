Мои заказы

Контрастный Неаполь (на английском)

От переулков, где между домами сушится бельё, до улиц с припаркованными Maserati
Мы покажем разный Неаполь — от буржуазных районов до уличной суеты.

Вы узнаете, где проходит невидимая граница между богатством и бедностью, как живут жители Испанских кварталов и что скрывается за фасадами роскошных домов у Виа-дей-Милле. Поговорим о городе без фильтров — о ритуалах, балконах, уличных алтарях и соседстве контрастов.
Описание экскурсии

Фуникулёр на холм Вомеро

  • Вы подниметесь из шумного центра на холм Вомеро — один из самых спокойных и респектабельных районов Неаполя
  • Увидите, как быстро можно сменить атмосферу мегаполиса на кварталы с виллами и зеленью

Лестницы Петраио — путь к панораме

  • С холма спуститесь по старинным лестницам Петраио — уникальному маршруту, который соединяет Вомеро с центром
  • Пройдёте через малоизвестные жилые улочки и дворики
  • Узнаете, как формировались вертикальные маршруты города
  • Сделаете фото с видами на Везувий, Неаполитанский залив и исторический центр

Район Виа-дей-Милле — лицо буржуазного Неаполя

  • Выйдете на улицу Виа дей Милле — символ респектабельности и высокой моды в Неаполе
  • Увидите, как бутики соседствуют с художественными галереями и старинными дворцами

Улица Корсо Витторио Эмануэле

  • Пройдёте по длинной и извилистой улице, тянущейся вдоль склона
  • Оцените контраст между городским шумом внизу и размеренной жизнью наверху

Испанские кварталы — сердце уличной жизни

  • Увидите, как люди живут в условиях плотной городской застройки
  • Услышите уличные голоса, запахи кухонь, детский смех и звуки скутеров
  • Погуляете по улицам с граффити и старинными церквями.

Возвращение к точке встречи

Мы придём обратно к Pasticceria Galiero, где и началась наша экскурсия.

Организационные детали

  • Билет на фуникулёр включён в стоимость
  • Маршрут не подойдёт для людей в инвалидных колясках и с детскими колясками
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€24
Дети 4-11 лет€17
Дети до 3 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Pasticceria Galiero
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
читать дальше

Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
Роман
9 ноя 2025
Мне очень понравилось. Узнал много нового.
А
Аким
19 сен 2025
Все отлично, экскурсия супер.
Были нюансы в начале, что не могли найти мою бронь. И экскурсия на Английском. Поэтому подойдет не всем.
Но гид шикарный, показал интересные места. Жаль не предложил лемончелло.
Все отлично, экскурсия супер.Все отлично, экскурсия супер.Все отлично, экскурсия супер.Все отлично, экскурсия супер.Все отлично, экскурсия супер.

