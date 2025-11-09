Мы покажем разный Неаполь — от буржуазных районов до уличной суеты.
Вы узнаете, где проходит невидимая граница между богатством и бедностью, как живут жители Испанских кварталов и что скрывается за фасадами роскошных домов у Виа-дей-Милле. Поговорим о городе без фильтров — о ритуалах, балконах, уличных алтарях и соседстве контрастов.
Описание экскурсии
Фуникулёр на холм Вомеро
- Вы подниметесь из шумного центра на холм Вомеро — один из самых спокойных и респектабельных районов Неаполя
- Увидите, как быстро можно сменить атмосферу мегаполиса на кварталы с виллами и зеленью
Лестницы Петраио — путь к панораме
- С холма спуститесь по старинным лестницам Петраио — уникальному маршруту, который соединяет Вомеро с центром
- Пройдёте через малоизвестные жилые улочки и дворики
- Узнаете, как формировались вертикальные маршруты города
- Сделаете фото с видами на Везувий, Неаполитанский залив и исторический центр
Район Виа-дей-Милле — лицо буржуазного Неаполя
- Выйдете на улицу Виа дей Милле — символ респектабельности и высокой моды в Неаполе
- Увидите, как бутики соседствуют с художественными галереями и старинными дворцами
Улица Корсо Витторио Эмануэле
- Пройдёте по длинной и извилистой улице, тянущейся вдоль склона
- Оцените контраст между городским шумом внизу и размеренной жизнью наверху
Испанские кварталы — сердце уличной жизни
- Увидите, как люди живут в условиях плотной городской застройки
- Услышите уличные голоса, запахи кухонь, детский смех и звуки скутеров
- Погуляете по улицам с граффити и старинными церквями.
Возвращение к точке встречи
Мы придём обратно к Pasticceria Galiero, где и началась наша экскурсия.
Организационные детали
- Билет на фуникулёр включён в стоимость
- Маршрут не подойдёт для людей в инвалидных колясках и с детскими колясками
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
|Дети 4-11 лет
|€17
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Pasticceria Galiero
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
9 ноя 2025
Мне очень понравилось. Узнал много нового.
А
Аким
19 сен 2025
Все отлично, экскурсия супер.
