Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

Что может быть лучше, чем самому опровергнуть слухи и домыслы о грязном, мафиозном городе Неаполе?

Итак, Неаполь приглашает к знакомству!

Начало экскурсии 🧭 по договоренности (Mergellina, piazza Garribaldi, ваш отель). На метро 🚇 доберемся до набережной Мерджелина, прогуляемся до Кастель дель Ово. Осмотрим достопримечательности 🏛️ замка.

Площадь Плебесцита, Королевский Дворец (посещение сада и панорамная площадка на Анжуйский Дворец)и базилика Сан Франческо ди Паола.

Самый большой театр в мире в 7 веке, - Сан Паола, фонтан ⛲ Нептуна, церковь ⛪ San Ferdinando. Пройдемся по улице Толедо и заглянем в Галлерею Умберто 1. Дойдя наконец до площади Джесу Нуово, мы обязательно посетим Церковь Нового Иисуса. Площадь Карита. По дороге встретим еще пару церквей периода неоклассицизма. Дойдем наконец до известной церкви Санта Кьяра.

Дальше — piazza San Domenico Maggiore, Sant Angelo a Nilo. Посетим известные улицы с мастерскими по изготовлению presepi (сцены рождества).

Далее Napoli sotteraneo или подземный Неаполь (экскурсия около часа, оплачивается отдельно), церковь Santa Maria delle anime. И наконец площадь Данте.

После я поведу вас насладиться вкуснейшим мороженым «Сделай сам», начиная от основы и заканчивая украшениями.

Жду вас в Неаполе!

Елена