Rus T. проводит ещё 5 экскурсий

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Неаполь: уличные истории

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Прогулка 👣 с индивидуальным гидом по основным достопримечательностям Неаполя.

Вы увидите набережную Мерджеллина, крепость Кастель-дель-Ово, Королевский Дворец, театр Сан-Карло, фонтан ⛲ Нептуна, а также другие интересные места.

Я расскажу вам их историю 📖 и поделюсь забавными фактами о городе.
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Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Что может быть лучше, чем самому опровергнуть слухи и домыслы о грязном, мафиозном городе Неаполе?
Итак, Неаполь приглашает к знакомству!
Начало экскурсии 🧭 по договоренности (Mergellina, piazza Garribaldi, ваш отель). На метро 🚇 доберемся до набережной Мерджелина, прогуляемся до Кастель дель Ово. Осмотрим достопримечательности 🏛️ замка.
Площадь Плебесцита, Королевский Дворец (посещение сада и панорамная площадка на Анжуйский Дворец)и базилика Сан Франческо ди Паола.
Самый большой театр в мире в 7 веке, - Сан Паола, фонтан ⛲ Нептуна, церковь ⛪ San Ferdinando. Пройдемся по улице Толедо и заглянем в Галлерею Умберто 1. Дойдя наконец до площади Джесу Нуово, мы обязательно посетим Церковь Нового Иисуса. Площадь Карита. По дороге встретим еще пару церквей периода неоклассицизма. Дойдем наконец до известной церкви Санта Кьяра.
Дальше — piazza San Domenico Maggiore, Sant Angelo a Nilo. Посетим известные улицы с мастерскими по изготовлению presepi (сцены рождества).
Далее Napoli sotteraneo или подземный Неаполь (экскурсия около часа, оплачивается отдельно), церковь Santa Maria delle anime. И наконец площадь Данте.
После я поведу вас насладиться вкуснейшим мороженым «Сделай сам», начиная от основы и заканчивая украшениями.
Жду вас в Неаполе!
Елена
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Naples
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории
Неаполь: уличные истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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