Найдено 5 экскурсий в категории « Кулинарные мастер-классы » в Неаполе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 4 часа 15 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии «Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью» от €200 за всё до 5 чел. 2 часа 2 отзыва Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы Начало: На Via delle Zite «Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску — брускетту с помидорами «Сан-Марцано», моцареллу, домашний хлеб и оливковое масло первого отжима» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00 €47 за человека 2 часа Мини-группа до 6 чел. Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи, попробуйте блюда от шефа Антонио и насладитесь южным вином. Это незабываемый вечер в Неаполе Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании «дегустация оливкового масла, • кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров, • паста алла норма (с баклажанами), • картофельные тортики с грибным соусом, • местный традиционный десерт или мороженое, • вино региона Кампания, • кофе» Расписание: Любой день, в 19.30 €70 за человека 2.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению пасты в Неаполе Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни! Под руководством шефа приготовьте настоящие тальятелле и равиоли, насладитесь обедом и получите диплом Начало: На Via delle Zite «Прежде чем приступать к приготовлению пасты, вы попробуете местные закуски: брускетту, свежие овощи, сыр, домашний хлеб и оливковое масло» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00 €45 за человека 2 часа Мини-группа до 10 чел. Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе Приготовьте настоящие итальянские фетучини и равиоли в Неаполе под руководством опытного шефа. Узнайте секреты семейных рецептов и насладитесь вкусом Начало: На Виа делле Зите «Присоединяйтесь к нашему кулинарному путешествию — вы погрузитесь в атмосферу итальянской кухни и познакомитесь с семейными рецептами» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 €45 за человека Другие экскурсии Неаполя

