Индивидуальная
до 5 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
«Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью»
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
от €200 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
«Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску — брускетту с помидорами «Сан-Марцано», моцареллу, домашний хлеб и оливковое масло первого отжима»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
€47 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи, попробуйте блюда от шефа Антонио и насладитесь южным вином. Это незабываемый вечер в Неаполе
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
«дегустация оливкового масла, • кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров, • паста алла норма (с баклажанами), • картофельные тортики с грибным соусом, • местный традиционный десерт или мороженое, • вино региона Кампания, • кофе»
Расписание: Любой день, в 19.30
€70 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты в Неаполе
Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни! Под руководством шефа приготовьте настоящие тальятелле и равиоли, насладитесь обедом и получите диплом
Начало: На Via delle Zite
«Прежде чем приступать к приготовлению пасты, вы попробуете местные закуски: брускетту, свежие овощи, сыр, домашний хлеб и оливковое масло»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе
Приготовьте настоящие итальянские фетучини и равиоли в Неаполе под руководством опытного шефа. Узнайте секреты семейных рецептов и насладитесь вкусом
Начало: На Виа делле Зите
«Присоединяйтесь к нашему кулинарному путешествию — вы погрузитесь в атмосферу итальянской кухни и познакомитесь с семейными рецептами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
