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них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Ирина, спасибо, вы умничка, молодец.