1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмилия3 июня 2024Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
- ИИна25 мая 2024Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ЕЕкатерина20 мая 2024Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
- RRymma2 мая 2024Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
- РРоман22 апреля 2024Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
- ГГаяне18 октября 2023Спасибо Ирина, была очень интересная и познавательная экскурсия!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Санта-Кьяра»
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