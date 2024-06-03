Экскурсии в монастырь Санта-Кьяра

Найдено 4 экскурсии в категории «Санта-Кьяра» в Неаполе на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неаполь - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
158 отзывов
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 8 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмилия
    3 июня 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
  • И
    Ина
    25 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
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    не сомневайтесь! С Женей замечательно гулять по Неаполю. Очень много информации - но это не сухие факты, цифры, имена, а увлекательные истории, привязанные к конкретному месту. Евгения прекрасно подстраивается под интересы и уровень погружения в тему. Рекомендую всем! Это будет не пробежка по достопримечательностям, а поиск настоящих жемчужин, которыми полон этот город!

  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Неаполь, amore mio
    Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
  • Р
    Роман
    22 апреля 2024
    Неаполь, amore mio
    Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о
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    них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Ирина, спасибо, вы умничка, молодец.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
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    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

  • Г
    Гаяне
    18 октября 2023
    Неаполь, amore mio
    Спасибо Ирина, была очень интересная и познавательная экскурсия!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Санта-Кьяра»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Неаполь - любовь с первого взгляда
  2. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  3. Неаполь, amore mio
  4. Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Санта-Кьяра" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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