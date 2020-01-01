36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исторические перипетии, архитектурное наследие и нравы горожан — первое знакомство с городом

Илона
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Илона – ваш гид
История необходима! Чтобы понять прошлое, оправдать настоящее и иметь надежду в будущем! Для того, чтобы понять любой город, надо знать его историю, но для Неаполя этот факт необходимо возвести в квадрат.

Во время нашей обзорной экскурсии я познакомлю вас не только с историческими перипетиями этого города, но и с курьезными моментами и легендами, с жизнью неаполитанцев, их нравами, традициями, привычками.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии36 отзывов
4.86
Увидеть Неаполь, чтобы....
Увидеть Неаполь, чтобы....

Что вас ожидает

  • Наше знакомство с Неаполем мы начнем с Партенопеи, того самого первого греческого поселения с которого все началось в VII в. до н.э.! Холм Pizzofalcone, замок Яйца. При чем тут яйцо? — спросите вы. А в этом нам поможет разобраться древнеримский маг Вергилий, который и заколдовал судьбу Неаполя.
  • Древний Борго Санта-Лючия, где вспомним и споем известную нам песню.
  • Затем с античных времен мы плавно перенесемся в средневековье и период Возрождения (Анжуйский замок, Королевский дворец, Площадь Плебисцита, Неаполетанский Пантеон, один из красивейших торговых пассажей Европы — Галерея Умберто, один из первых европейских театров — Театр Сан Карло).
  • По окончанию нашей прогулки я угощу вас чашечкой ароматного неаполетанского кофе, и при желании вы сможете продегустировать местные вина, лимончелло и т.п.
Увидеть Неаполь, чтобы....

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илона
Илона
Дорогие гости, добро пожаловать в Неаполь! Я познакомлю вас с Неаполем, который вы никогда не видели: с легендами, историей и колоритом местного населения. У меня высшее туристическое образование. Я лицензированный гид, переводчик и сопровождающий. Напишите мне о ваших пожеланиях, времени и возможностях, и мы вместе подберем для вас подходящий маршрут!
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Рекомендую! Экскурсия не напрягает, интересно рассказывает, даже дети выдержали и внимательно слушали 3 с лишним часа. Спасибо, Илона за то, что приоткрыли нам Неаполь и заразили его контрастами. (Большая семья 6 чел)
26 декабря 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно как взрослым, так и подростку. Благодаря Илоне мы влюбились в Неаполь. Рекомендуем.
5 ноября 2019
Интересный обзор основных достопримечательностей, возможность окинуть Неаполь первым взглядом в сопровождении его жителя, пообщаться о жизни в городе, задать вопросы.
2 ноября 2019
Илона - гид, который любит свой город, знает множество историй, интересно и эмоционально ведёт свой рассказ. Мы были в Неаполе впервые и поняли, что этот город полон загадок и интересных мест, темы неисчерпаемы. Сюда надо вернуться, и не на денёк, а значительно подольше. Спасибо Илоне!
9 октября 2019
Илона старается,но для гида необходимо больше знаний истории,интересных фактов и общения на протяжении всего маршрута.
16 сентября 2019
Мы прибыли в Неаполь на круизном лайнере. Илона без проблем изменила место встречи и поменяла его на круизный порт. Гид и экскурсия очень понравились. Вообще Неаполь очень нестандартный город и самостоятельно без экскурсии за один день его понять невозможно. Большое спасибо за качественную и познавательную экскурсию. Обязательно порекомендую друзьям.
Вадим
11 августа 2019
Очень понравилось: ребенок в восторге, мы с женой тоже довольны. Илона хороший гид и обаятельный человек; рекомендую.
5 августа 2019
Илона, спасибо огромное от всей нашей семьи! Замечательный маршрут, великолепная подача материала. Ни один вопрос не остался без ответа! Рекомендую Илона семьям с детьми и индивидуальным путешественникам.
4 июня 2019
В Неаполе были первый раз. Очень понравилась экскурсия. Интересная, увлекательная, получили очень много положительных эмоций от Экскурсии.Сам маршрут Экскурсии построен очень четко и удобно. Очень рекомендую эту экскурсию и гида Илону
23 мая 2019
Илона, с огромной теплотой вспоминаем с друзьями проведенное с Вами время! Запланированные 3 часа экскурсии промелькнули как один волшебный миг. Спасибо Вам огромное за интересный экскурс в мир Неаполя. Когда Вы рассказываете, у вас горят глаза и чувствуется, как Вы любите этот город и его историю. Думаю и мы полюбили этот город благодаря Вам. Очень редко можно встретить человека столь увлечённого своим делом. Спасибо Вам за подсказки с интересными местами и ресторанами. Мы с удовольствием ими воспользовались. Вернувшись домой, первым делом порекомендовали Вас всем своим друзьям и с удовольствием встретимся с Вами ещё раз в следующую поездку в Неаполь.
Ещё раз спасибо Вам огромное за прекрасно проведённое время!!!
Ещё 26 отзывов

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