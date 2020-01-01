36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Илона, с огромной теплотой вспоминаем с друзьями проведенное с Вами время! Запланированные 3 часа экскурсии промелькнули как один волшебный миг. Спасибо Вам огромное за интересный экскурс в мир Неаполя. Когда Вы рассказываете, у вас горят глаза и чувствуется, как Вы любите этот город и его историю. Думаю и мы полюбили этот город благодаря Вам. Очень редко можно встретить человека столь увлечённого своим делом. Спасибо Вам за подсказки с интересными местами и ресторанами. Мы с удовольствием ими воспользовались. Вернувшись домой, первым делом порекомендовали Вас всем своим друзьям и с удовольствием встретимся с Вами ещё раз в следующую поездку в Неаполь.

Ещё раз спасибо Вам огромное за прекрасно проведённое время!!!