36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неаполь — любовь с первого взгляда
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Приглашаю посетить сакральные места великолепного Неаполя. Вы увидите все главные городские святыни: Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви, над оформлением которых работали лучшие мастера своего времени. Я покажу картины и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан. Надеюсь, что вместе со мной вы полюбите Неаполь, и этот роман продлится всю жизнь!