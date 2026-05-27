Вы не просто увидите красивые монастыри, а узнаете, как жили монахини в Средние века. Побываете в локациях, куда обычно не попадают мирские посетители. В действующем монастыре Сан-Грегорио-Армено рассмотрите «колесо подкидышей» — символ того, как монахини спасали жизни. А клуатр Санта-Кьяра с яркой майоликой станет одним из самых фотогеничных мест всей прогулки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Санта-Кьяра. Знаменитый клуатр (внутренний двор) этого комплекса украшен яркой майоликой. Монахини проводили здесь часы в молитвах и тихом труде. Их жизнь была строго регламентирована: утром — ранние богослужения, днём — вышивка, переписывание текстов, уход за садом и почти полное уединение.

Сан-Грегорио-Армено. Действующий монастырь, куда в Средние века часто отдавали девушек из знатных неаполитанских семей. Именно здесь вы увидите «колесо подкидышей» (ruota degli esposti). Через него бедные семьи передавали в монастырь младенцев, которых не могли прокормить. Монахини принимали этих детей и давали им шанс на жизнь, заботу и воспитание.

По пути вы увидите:

площадь и церковь Джезу-Нуово — с мощами неаполитанского святого Джузеппе Москати

— с мощами неаполитанского святого Джузеппе Москати площадь Святого Доминика и монастырь , связанный с именами Фомы Аквинского, Томмазо Кампанеллы и Джордано Бруно

, связанный с именами Фомы Аквинского, Томмазо Кампанеллы и Джордано Бруно улочки Сан-Грегорио-Армено с мастерскими рождественских вертепов

Организационные детали

Рекомендую скромную одежду с закрытыми плечами (без коротких шорт и юбок) — при необходимости можно взять с собой лёгкую шаль или платок.

Дополнительно оплачиваются: