За решётками клуатров: скрытая жизнь монастырей Неаполя
Судьбы монахинь, тайны за закрытыми стенами и трогательная история «колеса подкидышей»
Вы не просто увидите красивые монастыри, а узнаете, как жили монахини в Средние века. Побываете в локациях, куда обычно не попадают мирские посетители.
В действующем монастыре Сан-Грегорио-Армено рассмотрите «колесо подкидышей» — символ того, как монахини спасали жизни. А клуатр Санта-Кьяра с яркой майоликой станет одним из самых фотогеничных мест всей прогулки.
Санта-Кьяра. Знаменитый клуатр (внутренний двор) этого комплекса украшен яркой майоликой. Монахини проводили здесь часы в молитвах и тихом труде. Их жизнь была строго регламентирована: утром — ранние богослужения, днём — вышивка, переписывание текстов, уход за садом и почти полное уединение.
Сан-Грегорио-Армено. Действующий монастырь, куда в Средние века часто отдавали девушек из знатных неаполитанских семей. Именно здесь вы увидите «колесо подкидышей» (ruota degli esposti). Через него бедные семьи передавали в монастырь младенцев, которых не могли прокормить. Монахини принимали этих детей и давали им шанс на жизнь, заботу и воспитание.
площадь и церковь Джезу-Нуово — с мощами неаполитанского святого Джузеппе Москати
площадь Святого Доминика и монастырь, связанный с именами Фомы Аквинского, Томмазо Кампанеллы и Джордано Бруно
улочки Сан-Грегорио-Армено с мастерскими рождественских вертепов
Рекомендую скромную одежду с закрытыми плечами (без коротких шорт и юбок) — при необходимости можно взять с собой лёгкую шаль или платок.
Дополнительно оплачиваются:
вход в Санта-Кьяра — €7 за взрослых, €5 за посетителей 65+, бесплатно детям до 7 лет
вход в Сан-Грегорио-Армено — €7 за взрослых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1567 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей.
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
