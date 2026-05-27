За решётками клуатров: скрытая жизнь монастырей Неаполя

Судьбы монахинь, тайны за закрытыми стенами и трогательная история «колеса подкидышей»
Вы не просто увидите красивые монастыри, а узнаете, как жили монахини в Средние века. Побываете в локациях, куда обычно не попадают мирские посетители.

В действующем монастыре Сан-Грегорио-Армено рассмотрите «колесо подкидышей» — символ того, как монахини спасали жизни. А клуатр Санта-Кьяра с яркой майоликой станет одним из самых фотогеничных мест всей прогулки.
Описание экскурсии

Санта-Кьяра. Знаменитый клуатр (внутренний двор) этого комплекса украшен яркой майоликой. Монахини проводили здесь часы в молитвах и тихом труде. Их жизнь была строго регламентирована: утром — ранние богослужения, днём — вышивка, переписывание текстов, уход за садом и почти полное уединение.

Сан-Грегорио-Армено. Действующий монастырь, куда в Средние века часто отдавали девушек из знатных неаполитанских семей. Именно здесь вы увидите «колесо подкидышей» (ruota degli esposti). Через него бедные семьи передавали в монастырь младенцев, которых не могли прокормить. Монахини принимали этих детей и давали им шанс на жизнь, заботу и воспитание.

По пути вы увидите:

  • площадь и церковь Джезу-Нуово — с мощами неаполитанского святого Джузеппе Москати
  • площадь Святого Доминика и монастырь, связанный с именами Фомы Аквинского, Томмазо Кампанеллы и Джордано Бруно
  • улочки Сан-Грегорио-Армено с мастерскими рождественских вертепов

Организационные детали

Рекомендую скромную одежду с закрытыми плечами (без коротких шорт и юбок) — при необходимости можно взять с собой лёгкую шаль или платок.

Дополнительно оплачиваются:

  • вход в Санта-Кьяра — €7 за взрослых, €5 за посетителей 65+, бесплатно детям до 7 лет
  • вход в Сан-Грегорио-Армено — €7 за взрослых

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1567 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

