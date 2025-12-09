-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Улица Сан-Грегорио-Армено»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Улица Сан-Грегорио-Армено" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 154 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Улица Сан-Грегорио-Армено», 211 ⭐ отзывов, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль