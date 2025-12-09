Мои заказы

Улица Сан-Грегорио-Армено – экскурсии в Неаполе

Найдено 8 экскурсий в категории «Улица Сан-Грегорио-Армено» в Неаполе на русском языке, цены от €154, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
На машине
8 часов
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380€400 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
7.5 часов
-
5%
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361€380 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241€253 за всё до 6 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Улица Сан-Грегорио-Армено»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
  2. Мотоэкскурсия по Неаполю
  3. Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
  4. Неаполь - первое свидание
  5. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Капелла Сан-Северо
  2. Самое главное
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Амальфитанское побережье
  5. Санта-Кьяра
  6. Археологический музей
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Везувий
  10. Галерея Умберто
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Улица Сан-Грегорио-Армено" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 154 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Улица Сан-Грегорио-Армено», 211 ⭐ отзывов, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль