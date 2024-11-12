Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм

Отправиться в путешествие во времени, петляя древними улочками в самом сердце Вечного города
С помощью приложения на смартфоне вы исследуете знаковые и потаённые места столицы в своём темпе. Осматривая античные руины, погрузитесь в историю Древнего Рима.

Увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не уберегли её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре. Испытаете себя, поместив руку в «Уста истины». И насладитесь видами с набережной Тибра.
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

Площадь Венеции. Расположена у подножия Капитолия, недалеко от Римского форума. Одна из самых значимых и узнаваемых площадей в городе, место пересечения древних дорог. Вы увидите здания эпохи Возрождения, белоснежный дворец Витториано, монумент, посвящённый первому королю объединённой Италии Виктору Эммануилу II. И узнаете главное об истории Рима с Античности до провозглашения республики.

Церковь Санта-Мария-ин-Космедин. Пройдя по набережной вдоль очаровательного островка Тиберина в форме лодки, вы окажетесь у знаменитой церкви. Сюда приходят, чтобы полюбоваться раннесредневековым интерьером, драгоценной утварью, мозаикой 8 века из старого собора Св. Петра и высокой колоннадой. Кроме того, именно здесь вы сможете пройти местный «детектор лжи», поместив руку в «Уста истины».

Площадь Капитолия. Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами. А поднявшись на Капитолийский холм, окажетесь на площади с великолепным ансамблем, спроектированным Микеланджело. В месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится ваша аудиоэкскурсия.

Это лишь несколько ключевых точек маршрута, по пути вы также познакомитесь с такими достопримечательностями, как театр Марцелла, площадь Маттеи, Арка Януса и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Рим мистический
Пешая
26 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные истории Рима
Откройте для себя загадочный Рим: узкие улочки, древние легенды и уникальные места ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
На машине
скидка
10%
51 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Античное сердце Рима
Пешая
76 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
16 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам