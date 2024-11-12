Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм

С помощью приложения на смартфоне вы исследуете знаковые и потаённые места столицы в своём темпе. Осматривая античные руины, погрузитесь в историю Древнего Рима. Увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не уберегли её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре. Испытаете себя, поместив руку в «Уста истины». И насладитесь видами с набережной Тибра.

Описание аудиогида

Площадь Венеции. Расположена у подножия Капитолия, недалеко от Римского форума. Одна из самых значимых и узнаваемых площадей в городе, место пересечения древних дорог. Вы увидите здания эпохи Возрождения, белоснежный дворец Витториано, монумент, посвящённый первому королю объединённой Италии Виктору Эммануилу II. И узнаете главное об истории Рима с Античности до провозглашения республики.

Церковь Санта-Мария-ин-Космедин. Пройдя по набережной вдоль очаровательного островка Тиберина в форме лодки, вы окажетесь у знаменитой церкви. Сюда приходят, чтобы полюбоваться раннесредневековым интерьером, драгоценной утварью, мозаикой 8 века из старого собора Св. Петра и высокой колоннадой. Кроме того, именно здесь вы сможете пройти местный «детектор лжи», поместив руку в «Уста истины».

Площадь Капитолия. Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами. А поднявшись на Капитолийский холм, окажетесь на площади с великолепным ансамблем, спроектированным Микеланджело. В месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится ваша аудиоэкскурсия.

Это лишь несколько ключевых точек маршрута, по пути вы также познакомитесь с такими достопримечательностями, как театр Марцелла, площадь Маттеи, Арка Януса и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно