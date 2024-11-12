Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Отправиться в путешествие во времени, петляя древними улочками в самом сердце Вечного города
С помощью приложения на смартфоне вы исследуете знаковые и потаённые места столицы в своём темпе. Осматривая античные руины, погрузитесь в историю Древнего Рима.
Увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не уберегли её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре. Испытаете себя, поместив руку в «Уста истины». И насладитесь видами с набережной Тибра.
Площадь Венеции. Расположена у подножия Капитолия, недалеко от Римского форума. Одна из самых значимых и узнаваемых площадей в городе, место пересечения древних дорог. Вы увидите здания эпохи Возрождения, белоснежный дворец Витториано, монумент, посвящённый первому королю объединённой Италии Виктору Эммануилу II. И узнаете главное об истории Рима с Античности до провозглашения республики.
Церковь Санта-Мария-ин-Космедин. Пройдя по набережной вдоль очаровательного островка Тиберина в форме лодки, вы окажетесь у знаменитой церкви. Сюда приходят, чтобы полюбоваться раннесредневековым интерьером, драгоценной утварью, мозаикой 8 века из старого собора Св. Петра и высокой колоннадой. Кроме того, именно здесь вы сможете пройти местный «детектор лжи», поместив руку в «Уста истины».
Площадь Капитолия. Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами. А поднявшись на Капитолийский холм, окажетесь на площади с великолепным ансамблем, спроектированным Микеланджело. В месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится ваша аудиоэкскурсия.
Это лишь несколько ключевых точек маршрута, по пути вы также познакомитесь с такими достопримечательностями, как театр Марцелла, площадь Маттеи, Арка Януса и многое другое.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 10268 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
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