Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля

Мы посетим одну из красивейших вилл Рима

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Мы посетим одну из красивейших вилл Рима, чья история создания была неразрывно связана с искусством и любовью великого гения Рафаэля.

Услышим историю этого дома, поговорим о секретах его хозяина, банкира и мецената Агостино Киджи и о том, как дочь булочника была запечатлена на фресках этой виллы.
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина - фрески Рафаэля
Ближайшие даты:
30
мар
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Описание

Самый красивый дворец РимаВилла Фарнезина находится в 10 минутах ходьбы от центра. Тут работал Рафаэль, Балдассаре Перуцци, Содома, Себастьяно дель Пьомбо, тайком пробирался Микеланджело. От красоты местных залов захватывает дух. Даже если вы не знаток классической живописи, эта экскурсия не оставит вас равнодушными.
Мы посмотрим незнакомый Рим, и услышим истории и легенды о жизни гениального художника и его возлюбленной Маргариты Лути — прекрасной Форнарины, и об их тайных свиданиях. Искусство и любовь красной нитью будут проходить по всему нашему путешествию.
Фрески великих мастеров Эпохи Ренессанса поведают о нравах и предрассудках Папского двора, раскроют тайны знаменитых художников, куртизанок и знатных особ.
Великолепные фрескиГлавный герой и хозяин дворца — щедрый меценат и удачливый банкир Агостино Киджи. Он покровительствовал и самому Рафаэлю, и многим других людям искусства, а Папа ценил его как банкира и дипломата.
В «Лоджии Психеи» изображены сцены из мифов о Купидоне и Психее. На плафоне картинной галереи также изображена «Свадьба Амура и Психеи».
Мы увидим удивительный Зал Перспектив, где роспись стен искусно имитирует виды на город, словно бы никаких стен там и вовсе нет.
В «Лоджии Галатеи» находится прекрасная фреска «Триумф Галатеи». Считается, что именно с Форнарины были списаны черты лица нереиды, ведь познакомились влюбленные именно в период работы Рафаэля на вилле. Маргарита Лути приносила на виллу свежий хлеб, а когда Агостино Киджи заметил, что его художника отвлекают от работ и хотел выгнать девушку, Рафаэль пригрозил вообще прекратить роспись. На своде также изображен гороскоп, зашифровывающий в себе дату рождения хозяина виллы и время его рождения.
Обязательно заглянем мы и в спальню банкира, посмотрим на роспись, сделанную Рафаэлем совместно с Содомой, и узнаем, как проходила свадьба Агостино Киджи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Входной билет на виллу (10 евро/взр., 5 евро/дет.)
  • Внимание!
  • Вилла с 12 марта по 29 марта будет закрыта для установки выставки Рафаэля.
  • Откроется 30 марта, но с увеличением стоимости билетов - 18 евро за виллу + билет на выставку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza G. Belli
Завершение: Piazza Trilussa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Встречаемся на Piazza G.Belli, возле памятника
  • Вход на виллу платный: 10 евро/взр., 5 евро/дет. ВНИМАНИЕ! С 30 марта цена билетов: 18 евро/взр.,10 евро/лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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