Самый красивый дворец РимаВилла Фарнезина находится в 10 минутах ходьбы от центра. Тут работал Рафаэль, Балдассаре Перуцци, Содома, Себастьяно дель Пьомбо, тайком пробирался Микеланджело. От красоты местных залов захватывает дух. Даже если вы не знаток классической живописи, эта экскурсия не оставит вас равнодушными.

Мы посмотрим незнакомый Рим, и услышим истории и легенды о жизни гениального художника и его возлюбленной Маргариты Лути — прекрасной Форнарины, и об их тайных свиданиях. Искусство и любовь красной нитью будут проходить по всему нашему путешествию.

Фрески великих мастеров Эпохи Ренессанса поведают о нравах и предрассудках Папского двора, раскроют тайны знаменитых художников, куртизанок и знатных особ.

Великолепные фрескиГлавный герой и хозяин дворца — щедрый меценат и удачливый банкир Агостино Киджи. Он покровительствовал и самому Рафаэлю, и многим других людям искусства, а Папа ценил его как банкира и дипломата.

В «Лоджии Психеи» изображены сцены из мифов о Купидоне и Психее. На плафоне картинной галереи также изображена «Свадьба Амура и Психеи».

Мы увидим удивительный Зал Перспектив, где роспись стен искусно имитирует виды на город, словно бы никаких стен там и вовсе нет.

В «Лоджии Галатеи» находится прекрасная фреска «Триумф Галатеи». Считается, что именно с Форнарины были списаны черты лица нереиды, ведь познакомились влюбленные именно в период работы Рафаэля на вилле. Маргарита Лути приносила на виллу свежий хлеб, а когда Агостино Киджи заметил, что его художника отвлекают от работ и хотел выгнать девушку, Рафаэль пригрозил вообще прекратить роспись. На своде также изображен гороскоп, зашифровывающий в себе дату рождения хозяина виллы и время его рождения.

Обязательно заглянем мы и в спальню банкира, посмотрим на роспись, сделанную Рафаэлем совместно с Содомой, и узнаем, как проходила свадьба Агостино Киджи.