Групповая пешеходная экскурсия ⛳ с дегустацией вина и сыра.

Посетим одну из лучших в Риме энотек (винный бар). Примем участие в дегустации вина с традиционным римским аперитивом. Закуски, дегустации, напитки будут отменного качества, никаких туристических заведений!

Мы отправимся в живописные римские кварталы и переулки, заглянем в сырные и мясные лавки, где нас будут ждать местные производители. Попадём на дегустации изысканных итальянских вин, ветчины прошутто и лучших сыров различных регионов Италии. Мы поделимся с вами секретами, где вкусно и недорого поесть в Риме, где купить качественное вино 🍷 и сыры-колбасы, как и где можно позавтракать, пообедать и поужинать как настоящий римлянин!

Наше гастрономическое приключение будет сопровождаться рассказами гида об истории 📖 города, его легендах и секретах римских районов, где мы побываем и куда не так часто ступает нога туриста. Полное погружение в жизнь настоящего Рима! Мы посетим как минимум 3 заведения, где попробуем все возможные деликатесы римской и итальянской кухни 🥧 информация

До 16 лет (включительно) экскурсия бесплатна.

С 17 лет стоимость экскурсии 🧭 — 43€

Обязательно оплачивается дегустация — 25€ на человека (для всех взрослых и детей любых возрастов)!