  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»

4.6
25 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Совместите гастрономический тур с фотогеничными видами.

Присоединяйтесь к нашей прогулке 👣 по Риму.

Попробуем аперитив, вино 🍷, прошутто и сыры.

Гид на русском языке расскажет о том, где поесть, как истинный римлянин, покажет место казни Джордано Бруно и дворец работы Микеланджело.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €90 за человека

    Заказать экскурсию
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»

Что вы увидите

  • Ларго Арджентина
  • место убийства Цезаря
  • атмосферный район Трастевере
  • площадь Кампо деи Фиори
  • узкие улочки Рима
  • стены первого театра Помпей 64 г. До н э
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ с дегустацией вина и сыра.
Посетим одну из лучших в Риме энотек (винный бар). Примем участие в дегустации вина с традиционным римским аперитивом. Закуски, дегустации, напитки будут отменного качества, никаких туристических заведений!
Мы отправимся в живописные римские кварталы и переулки, заглянем в сырные и мясные лавки, где нас будут ждать местные производители. Попадём на дегустации изысканных итальянских вин, ветчины прошутто и лучших сыров различных регионов Италии. Мы поделимся с вами секретами, где вкусно и недорого поесть в Риме, где купить качественное вино 🍷 и сыры-колбасы, как и где можно позавтракать, пообедать и поужинать как настоящий римлянин!
Наше гастрономическое приключение будет сопровождаться рассказами гида об истории 📖 города, его легендах и секретах римских районов, где мы побываем и куда не так часто ступает нога туриста. Полное погружение в жизнь настоящего Рима! Мы посетим как минимум 3 заведения, где попробуем все возможные деликатесы римской и итальянской кухни 🥧 информация
До 16 лет (включительно) экскурсия бесплатна.
С 17 лет стоимость экскурсии 🧭 — 43€
Обязательно оплачивается дегустация — 25€ на человека (для всех взрослых и детей любых возрастов)!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • еда и напитки – 25 евро с человека (включая детей любых возрастов)
Начало
🚩 Largo di torre argentina
Место завершения
🏁 Campo di Fiori
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»
Гастрономическая групповая экскурсия «Вкусный Рим»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

25 отзывов оставили туристы

Rome W. проводит ещё 6 экскурсий

Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
62
4 часа
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
184 отзыва
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
35
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
91 отзыв
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
35
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
82 отзыва
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
138
13 часов
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
77 отзывов
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
55
2 часа
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
65 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
По Риму с ветерком
195
3 часа
По Риму с ветерком
243 отзыва
Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города