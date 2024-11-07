В тёплой дружеской обстановке я познакомлю вас не только с главными достопримечательностями Вечного города, но и покажу его скрытые уголки. Расскажу, где проходили пиры Лукулла, как строили акведуки и откуда в Риме египетские обелиски.
Поделюсь историями о скульпторе Бернини и архитекторе Борромини, которые изменили город до неузнаваемости. И многое другое!
Поделюсь историями о скульпторе Бернини и архитекторе Борромини, которые изменили город до неузнаваемости. И многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите визитные карточки Рима: фонтан Треви, Испанскую площадь, Пантеон, площадь Венеции, холм Пинчо и многое другое. А также:
- Посетите церковь Сант-Иньяцио с нарисованным куполом и фресками 3D
- Пройдёте через большие ворота стены Аврелиана
- Заглянете в бар, где Гоголь писал «Мёртвые души»
- Увидите дом скульптора Бернини, без шедевров которого трудно представить Рим
- Погуляете по «улочке художников» Маргутта
- Зайдёте во дворик, где жил главный герой фильма «Римские каникулы»
- Посмотрите на цистерну, в которую поступает вода из древнего акведука
- Побываете в ателье, где шьют одежду для кардиналов и папы римского
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. В Риме живу более 13 лет и до сих пор не могу привыкнуть к его красоте. С радостью поделюсь с вами городскими легендами, историями и курьёзными сюжетами. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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