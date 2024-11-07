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В тёплой дружеской обстановке я познакомлю вас не только с главными достопримечательностями Вечного города, но и покажу его скрытые уголки. Расскажу, где проходили пиры Лукулла, как строили акведуки и откуда в Риме египетские обелиски.



Поделюсь историями о скульпторе Бернини и архитекторе Борромини, которые изменили город до неузнаваемости. И многое другое!