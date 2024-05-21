Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)

Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Более 10 лет я знакомлю гостей Рима с Ватиканом и вижу большой интерес к истории возникновения и развития этого государства. Поэтому я решила создать экскурсию с акцентом на эти периоды.

Вы узнаете о христианской политике императора Константина, строительстве первых базилик в Риме, подписании договора и предпосылках создания государства при Муссолини.
5
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы посетите Ватиканские музеи, в том числе знаменитую Сикстинскую капеллу, расписанную фресками Микеланджело, и Зал греческого креста, где хранятся порфировые саркофаги периода императора Константина.
  • Окажетесь на площади Святого Петра, спроектированной знаменитым архитектором Бернини.
  • В соборе Святого Петра я покажу вам знаковые достопримечательности и мощи Римских Пап, причисленных к лику святых.
  • После мы спустимся к Ватиканским гротам, где находилось основание первой константиновской базилики и где сейчас можно увидеть её фундамент и колонны, а также преклониться мощам апостола Петра.

Вы узнаете:

  • Про раннее христианство в Риме.
  • Строительство одного из первых христианских соборов.
  • Период упадка и развития Ватикана.
  • Официальное образование католического государства в период правления Муссолини.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи Ватикана — €20/взрослый и €8/детский (7–18 лет). Их нужно приобрести самостоятельно.
  • Оптимально приобретать билеты за 1 месяц и только потом бронировать экскурсию, так как билетов может не быть. Если оплата не проходит, напишите мне, я постараюсь помочь.
  • При бронировании экскурсии на 3 и более человек третьему участнику предоставляется скидка 10%, а четвёртый, пятый и шестой участники посещают экскурсию бесплатно.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музеи Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
21 мая 2024
Все было на высшем уровне! Ольге, большое спасибо за такую вовлеченную экскурсию! Очень рад! Спасибо.

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