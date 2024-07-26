Наша экскурсия это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Рима и погрузиться в атмосферу истории, искусства и религии.
Музеи Ватикана, Сикстинская Капелла и собор Святого Петра были созданы многие века назад – они стали свидетелями великих событий и эволюции искусства, и каждый уголок этих мест хранит свою уникальную историю.
Музеи Ватикана, Сикстинская Капелла и собор Святого Петра были созданы многие века назад – они стали свидетелями великих событий и эволюции искусства, и каждый уголок этих мест хранит свою уникальную историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание билета
Маршрут экскурсии начнется в музеях Ватикана, где вы увидите бесценные произведения искусства, в том числе "Школу Афин" и "Лаокоона", а затем мы перейдём в Сикстинскую Капеллу, где нам откроются потрясающие фрески Микеланджело, включая "Сотворение Адама". Закончив экскурсию в капелле, мы отправимся в собор Св. Петра, где нас встретит самый большой христианский храм в мире. Благодаря экскурсии вы расширите свой кругозор и познакомитесь с культурой и историей одного из самых значимых государственных образований в мире.
Понедельник-Суббота 13:00, возможно будут свободные места в 11:30 Воскресенье-выходной
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Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты
- Услуги гида
- Вход без очереди
- Радио и наушники
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Santamaura 12
Завершение: Собор Св. Петра
Когда и как рано покупать?
Когда: Понедельник-Суббота 13:00, возможно будут свободные места в 11:30 Воскресенье-выходной
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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