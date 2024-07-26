Наша экскурсия это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Рима и погрузиться в атмосферу истории, искусства и религии. Музеи Ватикана, Сикстинская Капелла и собор Святого Петра были созданы многие века назад – они стали свидетелями великих событий и эволюции искусства, и каждый уголок этих мест хранит свою уникальную историю.

Описание билета

Маршрут экскурсии начнется в музеях Ватикана, где вы увидите бесценные произведения искусства, в том числе "Школу Афин" и "Лаокоона", а затем мы перейдём в Сикстинскую Капеллу, где нам откроются потрясающие фрески Микеланджело, включая "Сотворение Адама". Закончив экскурсию в капелле, мы отправимся в собор Св. Петра, где нас встретит самый большой христианский храм в мире. Благодаря экскурсии вы расширите свой кругозор и познакомитесь с культурой и историей одного из самых значимых государственных образований в мире.