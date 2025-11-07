Экскурсия по музеям Ватикана - это уникальная возможность увидеть античные мозаики и знаменитые фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Участники пройдут по Двору Шишки, где увидят упомянутую Данте шишку и скульптуру Помодоро. В музее Пио-Клементино вас ждут римские и греческие скульптуры. Верхние галереи удивят античными шедеврами и гобеленами брюссельских мастеров. Завершит экскурсию посещение Собора Святого Петра с его куполом и гробницей
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле
- 🗿 Античные скульптуры в музее Пио-Клементино
- 🖼️ Гобелены брюссельских мастеров
- 🗺️ Галерея Географических карт
- 🏛️ Собор Святого Петра
Что можно увидеть
- Двор Шишки
- Музей Пио-Клементино
- Верхние галереи
- Сикстинская капелла
- Собор Святого Петра
Описание экскурсии
Двор Шишки. Вы увидите античную шишку, которую Данте упомянул в «Божественной комедии». Также оцените знаменитую скульптуру Помодоро «Сфера в сфере».
Музей Пио-Клементино. Мы покажем вам римские и греческие скульптуры, саркофаги и ванны.
Верхние галереи. В галерее Канделябров вы рассмотрите античные шедевры. В галерее Гобеленов оцените работы брюссельских мастеров и эскизы учеников Рафаэля. В галерее Географических карт совершите путешествие по всей Италии не покидая Ватикана.
Сикстинская капелла. Это знаменитая капелла в Апостольском дворце Ватикана, известная своими фресками, особенно потолком работы Микеланджело.
Собор Святого Петра. Мы покажем вам его визитные карточки: купол Микеланджело, балдахин Бернини и гробницу Святого Петра.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: билет в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу — €25 с чел., детям с 7 до 18 лет — €13 с чел.; экскурсия в соборе Святого Петра — €20 с чел.
- Билеты бронируются и покупаются нами заранее. Чтобы мы могли приобрести их, пожалуйста, пришлите свои имя и фамилию латинскими буквами (как в паспорте)
- В редких случаях Ватикан имеет право закрыть собор Святого Петра, тогда продолжительность экскурсии составит 2,5 часа
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€73
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via Santamaura, 12
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 688 туристов
Сiao, путешественники! Мы туристическое агентство в Риме. Занимаемся туризмом с 2016 года. Всё началось с неповторимых экскурсий в музеи Ватикана и любви к вечному Риму — жемчужине античности и барокко,
Отзывы и рейтинг
4.9
Фотографии от путешественников
M
Maksim
7 ноя 2025
Ekskursija ponravilasj
Bilo interesno,nesmotrja na mnogo ljudej v Vatikane
Razrjadilsa telefon i ne znal,kak dobiratsa do otelja bez google map,Elena organizovala vatrechu v ofise,gde zarjadili telefon i podskazali kak bistree dobratsa do otelja.Spasibo
Ольга
1 ноя 2025
Кристина прекрасный, грамотный, знающий экскурсовод, много интересного узнали, несмотря на огромное количество людей, мы увидели и услышали все самое важное и интересное, рекомендую
И
Ирина
28 окт 2025
Очень советую взять именно экскурсию в музеи Ватикана. Это было безумно интересно и главное, познавательно.
Никакой нудятины, только важные и впечатляющие факты!
Мы так же продолжили экскурсию в Базилику Святого Петра и ничуть не пожалели.
Б
Барсегян
23 окт 2025
Все очень понравилось, экскурсовод Кристина потрясающая, приятная девушка. Все рассказала, грамотно объясняла, показывала на что обратить внимание. Отстояла наши права в очереди (корейцы лезли в Ватикане вне очереди, поставила их на место)
Все супер, однозначно советую 👍
Е
Елена
21 окт 2025
Остались довольны! Организация хорошая, экскурсовод – Алла, интересно, эмоционально рассказывает, владеет большим количеством информации, но дает ее очень живо, не устаешь. На вопросы с удовольствием отвечает. Мы не первый раз в Ватикане, и я сама преподаю историю дизайна. Но с Аллой с удовольствием прошлись, узнали/вспомнили много интересного. Рекомендую!
A
Anna
20 окт 2025
Спасибо за экскурсию по Ватикану!
Елена
19 окт 2025
Галя,очень понравилось!
Было интересно всю экскурсию.
Спасибо!
Д
Даниил
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия от прекрасной рассказчицы Аллы. Несколько часов проведенных в Ватикане, многочисленных залах его Музея, Сикстинской Капелле и Соборе Святого Петра пролетели достаточно быстро и незаметно. Алла умело и гармонично
И
Ирина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
Е
Екатерина
17 окт 2025
Подросток (почти18) был тоже доволен! Все очень интересно (главное удобная обувь ибо ноги устали) спасибо Кристине за прекрасные богатые знания и акцент на важном
А
Арина
17 окт 2025
Очень хорошая экскурсия!
Классный гид (Кристина). Все очень понятно и интересно
Н
Наталья
17 окт 2025
Спасибо за информативную и прекрасно организованную экскурсию! Офис очень удобно расположен рядом с Ватиканом. О билетах позаботилось турагентство, нам не пришлось стоять в очереди. Гид Кристина – искусствовед, умница, прекрасный организатор и рассказчик. Экскурсия была очень увлекательная, время пролетело незаметно. Кристина очень увлечена своей профессией, слушать ее огромное удовольствие.
К
Ксения
15 окт 2025
Спасибо большое за организацию экскурсии! Несмотря на большое количество посетителей, все смогли посмотреть, при этом нигде не стояли в очереди 🤗 Экскурсоводу Екатерине отдельное спасибо ☺️ Было очень интересно и познавательно) Однозначно рекомендую 👍
A
Aleksandra
11 окт 2025
Я сразу скажу, что экскурсоводу Кристине я бы поставила гораздо выше, видно, что она свою работу любит, знает и с удовольствием знаниями делится.
Дарья
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за тёплые слова в адрес Кристины — ей будет очень приятно!
F
Fedor
11 окт 2025
Очень интересная, детальная экскурсия! Нам все понравилось. Не скучно, но нужно приготовиться много ходить. Экскурсовод делала акценты на самом важном. Спасибо вам)
