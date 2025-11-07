Мои заказы

Групповая экскурсия по музеям Ватикана

Узнайте секреты Ватикана: античные мозаики, гобелены и фрески Микеланджело. Погрузитесь в мир искусства и истории с опытным гидом
Экскурсия по музеям Ватикана - это уникальная возможность увидеть античные мозаики и знаменитые фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Участники пройдут по Двору Шишки, где увидят упомянутую Данте шишку и скульптуру Помодоро. В музее Пио-Клементино вас ждут римские и греческие скульптуры. Верхние галереи удивят античными шедеврами и гобеленами брюссельских мастеров. Завершит экскурсию посещение Собора Святого Петра с его куполом и гробницей
4.9
54 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле
  • 🗿 Античные скульптуры в музее Пио-Клементино
  • 🖼️ Гобелены брюссельских мастеров
  • 🗺️ Галерея Географических карт
  • 🏛️ Собор Святого Петра
Групповая экскурсия по музеям Ватикана
Групповая экскурсия по музеям Ватикана© Дарья
Групповая экскурсия по музеям Ватикана© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 13:15, 14:30

Что можно увидеть

  • Двор Шишки
  • Музей Пио-Клементино
  • Верхние галереи
  • Сикстинская капелла
  • Собор Святого Петра

Описание экскурсии

Двор Шишки. Вы увидите античную шишку, которую Данте упомянул в «Божественной комедии». Также оцените знаменитую скульптуру Помодоро «Сфера в сфере».

Музей Пио-Клементино. Мы покажем вам римские и греческие скульптуры, саркофаги и ванны.

Верхние галереи. В галерее Канделябров вы рассмотрите античные шедевры. В галерее Гобеленов оцените работы брюссельских мастеров и эскизы учеников Рафаэля. В галерее Географических карт совершите путешествие по всей Италии не покидая Ватикана.

Сикстинская капелла. Это знаменитая капелла в Апостольском дворце Ватикана, известная своими фресками, особенно потолком работы Микеланджело.

Собор Святого Петра. Мы покажем вам его визитные карточки: купол Микеланджело, балдахин Бернини и гробницу Святого Петра.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: билет в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу — €25 с чел., детям с 7 до 18 лет — €13 с чел.; экскурсия в соборе Святого Петра — €20 с чел.
  • Билеты бронируются и покупаются нами заранее. Чтобы мы могли приобрести их, пожалуйста, пришлите свои имя и фамилию латинскими буквами (как в паспорте)
  • В редких случаях Ватикан имеет право закрыть собор Святого Петра, тогда продолжительность экскурсии составит 2,5 часа
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:15

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 25 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€73
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Via Santamaura, 12
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 688 туристов
Сiao, путешественники! Мы туристическое агентство в Риме. Занимаемся туризмом с 2016 года. Всё началось с неповторимых экскурсий в музеи Ватикана и любви к вечному Риму — жемчужине античности и барокко,
городу, где каждый камень видел, как проходили столетия и поднимались империи. Также мы организовываем поездки в Неаполь, Помпеи и Флоренцию. Наш секрет незабываемой экскурсии — увлечённый профессиональный гид, уникальные достопримечательности и самое важное — наше желание, чтобы вы захотели вернуться сюда. Италия — это поэзия, написанная в архитектуре, это мелодия, играемая на мощёных улицах. «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным» — И. В. Гёте.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

M
Maksim
7 ноя 2025
Ekskursija ponravilasj
Bilo interesno,nesmotrja na mnogo ljudej v Vatikane

Razrjadilsa telefon i ne znal,kak dobiratsa do otelja bez google map,Elena organizovala vatrechu v ofise,gde zarjadili telefon i podskazali kak bistree dobratsa do otelja.Spasibo
Ольга
Ольга
1 ноя 2025
Кристина прекрасный, грамотный, знающий экскурсовод, много интересного узнали, несмотря на огромное количество людей, мы увидели и услышали все самое важное и интересное, рекомендую
И
Ирина
28 окт 2025
Очень советую взять именно экскурсию в музеи Ватикана. Это было безумно интересно и главное, познавательно.

Никакой нудятины, только важные и впечатляющие факты!

Мы так же продолжили экскурсию в Базилику Святого Петра и ничуть не пожалели.
Очень советую взять именно экскурсию в музеи Ватикана. Это было безумно интересно и главное, познавательно.

Никакой нудятины, только важные и впечатляющие факты!

Мы так же продолжили экскурсию в Базилику Святого Петра и ничуть не пожалели.
Б
Барсегян
23 окт 2025
Все очень понравилось, экскурсовод Кристина потрясающая, приятная девушка. Все рассказала, грамотно объясняла, показывала на что обратить внимание. Отстояла наши права в очереди (корейцы лезли в Ватикане вне очереди, поставила их на место)
Все супер, однозначно советую 👍
Все очень понравилось, экскурсовод Кристина потрясающая, приятная девушка. Все рассказала, грамотно объясняла, показывала на что обратить
Е
Елена
21 окт 2025
Остались довольны! Организация хорошая, экскурсовод – Алла, интересно, эмоционально рассказывает, владеет большим количеством информации, но дает ее очень живо, не устаешь. На вопросы с удовольствием отвечает. Мы не первый раз в Ватикане, и я сама преподаю историю дизайна. Но с Аллой с удовольствием прошлись, узнали/вспомнили много интересного. Рекомендую!
A
Anna
20 окт 2025
Спасибо за экскурсию по Ватикану!
Елена
Елена
19 окт 2025
Галя,очень понравилось!
Было интересно всю экскурсию.
Спасибо!
Д
Даниил
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия от прекрасной рассказчицы Аллы. Несколько часов проведенных в Ватикане, многочисленных залах его Музея, Сикстинской Капелле и Соборе Святого Петра пролетели достаточно быстро и незаметно. Алла умело и гармонично
сочетала рассказ про исторические события, попутно дополняя его вставками из известных произведений искусства и кинематографа. Многие участники экскурсии свободно задавали свои вопросы про те или иные темы связанные со «Святым Престолом» и получали на них интересные ответы от нашего прекрасного экскурсовода.

С удовольствием рекомендую как данную экскурсию, так и лично экскурсовода Аллу. Мы под большим приятным впечатлением.

И
Ирина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
Е
Екатерина
17 окт 2025
Подросток (почти18) был тоже доволен! Все очень интересно (главное удобная обувь ибо ноги устали) спасибо Кристине за прекрасные богатые знания и акцент на важном
Подросток (почти18) был тоже доволен! Все очень интересно (главное удобная обувь ибо ноги устали) спасибо Кристине
А
Арина
17 окт 2025
Очень хорошая экскурсия!
Классный гид (Кристина). Все очень понятно и интересно
Н
Наталья
17 окт 2025
Спасибо за информативную и прекрасно организованную экскурсию! Офис очень удобно расположен рядом с Ватиканом. О билетах позаботилось турагентство, нам не пришлось стоять в очереди. Гид Кристина – искусствовед, умница, прекрасный организатор и рассказчик. Экскурсия была очень увлекательная, время пролетело незаметно. Кристина очень увлечена своей профессией, слушать ее огромное удовольствие.
К
Ксения
15 окт 2025
Спасибо большое за организацию экскурсии! Несмотря на большое количество посетителей, все смогли посмотреть, при этом нигде не стояли в очереди 🤗 Экскурсоводу Екатерине отдельное спасибо ☺️ Было очень интересно и познавательно) Однозначно рекомендую 👍
A
Aleksandra
11 окт 2025
Я сразу скажу, что экскурсоводу Кристине я бы поставила гораздо выше, видно, что она свою работу любит, знает и с удовольствием знаниями делится.
Однако, экскурсия не дешёвая. Но при этом по
Однако, экскурсия не дешёвая. Но при этом по
составляющей экскурсии не стоит того. По музеям Ватикана вы просто пробежите, нам даже не разрешали останавливаться на минуту чтобы рассмотреть что-то вокруг. Очень много залов мы не видели, не прошли для меня важные музеи. В итоге, мы просто бежали за экскурсоводом, пытаясь все "успеть". Это нас очень разочаровало. Я прекрасно понимаю, что это групповая и обзорная экскурсия, но не ожидала, что это экскурсия "бегом в Секстинскую капеллу", так как только там нам дали хоть какое-то то время.
Часть в Соборе Петра уже была лучше, и более содержательной.
В любом случае, спасибо Кристине.
Если хотите увидеть чуть больше в Ватиканских музеях, чем мелькающие мимо экспонаты - лучше выберите другую экскурсию.

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за тёплые слова в адрес Кристины — ей будет очень приятно!
Нам жаль, что экскурсия показалась
Нам жаль, что экскурсия показалась
вам слишком насыщенной по темпу. Действительно, в музеях Ватикана движение организовано строго по маршруту, и при большом потоке посетителей не всегда есть возможность останавливаться в каждом зале так долго, как хотелось бы.

Мы стараемся показать гостям самые значимые экспонаты и дать целостное представление о музеях, даже в условиях ограниченного времени.
Спасибо, что поделились впечатлениями — ваш отзыв помогает нам учитывать ожидания гостей и совершенствовать экскурсию.

F
Fedor
11 окт 2025
Очень интересная, детальная экскурсия! Нам все понравилось. Не скучно, но нужно приготовиться много ходить. Экскурсовод делала акценты на самом важном. Спасибо вам)

