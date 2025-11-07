Экскурсия по музеям Ватикана - это уникальная возможность увидеть античные мозаики и знаменитые фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Участники пройдут по Двору Шишки, где увидят упомянутую Данте шишку и скульптуру Помодоро. В музее Пио-Клементино вас ждут римские и греческие скульптуры. Верхние галереи удивят античными шедеврами и гобеленами брюссельских мастеров. Завершит экскурсию посещение Собора Святого Петра с его куполом и гробницей

Время начала: 11:00, 13:15, 14:30

Описание экскурсии

Двор Шишки. Вы увидите античную шишку, которую Данте упомянул в «Божественной комедии». Также оцените знаменитую скульптуру Помодоро «Сфера в сфере».

Музей Пио-Клементино. Мы покажем вам римские и греческие скульптуры, саркофаги и ванны.

Верхние галереи. В галерее Канделябров вы рассмотрите античные шедевры. В галерее Гобеленов оцените работы брюссельских мастеров и эскизы учеников Рафаэля. В галерее Географических карт совершите путешествие по всей Италии не покидая Ватикана.

Сикстинская капелла. Это знаменитая капелла в Апостольском дворце Ватикана, известная своими фресками, особенно потолком работы Микеланджело.

Собор Святого Петра. Мы покажем вам его визитные карточки: купол Микеланджело, балдахин Бернини и гробницу Святого Петра.

Организационные детали