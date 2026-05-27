Из суетного Рима сбежим в Тиволи — город, который намного старше Вечного.
Затем полюбуемся фонтанами на Вилле д'Эсте — они работают без единого насоса за счёт чуда инженерной мысли 16 века. Осмотрим Кастель-Гандольфо над вулканическим озером Альбано и побываем в летней резиденции пап. А завершим день изысканной дегустацией сыров, вин и трюфелей региона Лацио (за доплату).
Затем полюбуемся фонтанами на Вилле д'Эсте — они работают без единого насоса за счёт чуда инженерной мысли 16 века. Осмотрим Кастель-Гандольфо над вулканическим озером Альбано и побываем в летней резиденции пап. А завершим день изысканной дегустацией сыров, вин и трюфелей региона Лацио (за доплату).
Описание экскурсии
Тиволи и вилла д’Эсте — прогулка по залам с фресками 15–17 веков и садам с легендарными фонтанными комплексами. Свободное время в самом Тиволи.
Кастель-Гандольфо и автобусная экскурсия по садам Барберини + визит в летнюю папскую резиденцию 17 века.
Дегустация фермерских сыров, вин, блюд с трюфелем и итальянских десертов — по желанию.
Вы узнаете:
- почему Тиволи играл стратегическую роль ещё до возвышения Рима и как превратился в место отдыха аристократии
- почему папы выбрали Кастель-Гандольфо для летних месяцев и что скрывают сады Барберини
- кто создал фонтаны виллы д’Эсте и в чём секрет их работы без современных технологий
- как изменилась жизнь папской резиденции после открытия для посетителей
- чем гастрономия Лацио отличается от других регионов Италии
Ориентировочный тайминг
7:30 — выезд из Рима
9:00–11:00 — вилла д’Эсте
11:00–11:40 — свободное время в Тиволи
11:40–13:00 — трансфер в Кастель-Гандольфо
13:00–14:00 — обед
14:15–15:45 — сады Барберини
15:45–17:30 — папская резиденция и отдых
17:30–19:00 — возвращение в Рим
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz с кондиционером. Детские кресла — по запросу
- Билеты на виллу д’Эсте и в сады Барберини входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в папскую резиденцию — €12 взрослый, €5 детский
- дегустация (по желанию) — €20–40
- обед — по меню
в воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Я помогаю путешественникам открыть для себя удивительный Рим. Организую экскурсии для тех, кто хочет увидеть город комфортно, без спешки и с настоящими эмоциями. Вместо сухих фактов — живые истории, вместо
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Из Рима - на виллу д’Эсте, в сады Барберини и Кастель-Гандольфо»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€518 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
29 мая в 09:00
3 июн в 09:00
€399 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Тиволи и Кастель-Гандольфо: вилла д’Эсте и сады летней резиденции Папы Римского
Посетить 2 древних города в окрестностях Рима, где зарождалась история империи
Начало: На Piazzale Ostiense
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
€130 за человека
€200 за человека