Из суетного Рима сбежим в Тиволи — город, который намного старше Вечного. Затем полюбуемся фонтанами на Вилле д'Эсте — они работают без единого насоса за счёт чуда инженерной мысли 16 века. Осмотрим Кастель-Гандольфо над вулканическим озером Альбано и побываем в летней резиденции пап. А завершим день изысканной дегустацией сыров, вин и трюфелей региона Лацио (за доплату).

Можно с детьми

Описание экскурсии

Тиволи и вилла д’Эсте — прогулка по залам с фресками 15–17 веков и садам с легендарными фонтанными комплексами. Свободное время в самом Тиволи.

Кастель-Гандольфо и автобусная экскурсия по садам Барберини + визит в летнюю папскую резиденцию 17 века.

Дегустация фермерских сыров, вин, блюд с трюфелем и итальянских десертов — по желанию.

Вы узнаете:

почему Тиволи играл стратегическую роль ещё до возвышения Рима и как превратился в место отдыха аристократии

почему папы выбрали Кастель-Гандольфо для летних месяцев и что скрывают сады Барберини

кто создал фонтаны виллы д’Эсте и в чём секрет их работы без современных технологий

как изменилась жизнь папской резиденции после открытия для посетителей

чем гастрономия Лацио отличается от других регионов Италии

Ориентировочный тайминг

7:30 — выезд из Рима

9:00–11:00 — вилла д’Эсте

11:00–11:40 — свободное время в Тиволи

11:40–13:00 — трансфер в Кастель-Гандольфо

13:00–14:00 — обед

14:15–15:45 — сады Барберини

15:45–17:30 — папская резиденция и отдых

17:30–19:00 — возвращение в Рим

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz с кондиционером. Детские кресла — по запросу

Билеты на виллу д’Эсте и в сады Барберини входят в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: