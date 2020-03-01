Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Секреты старинного замка

История Орсини-Одескальки насчитывает более 1000 лет. Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви. А также: при каких обстоятельствах была убита дочь легендарного Козимо Медичи, какие фильмы здесь снимались и какие знаменитые пары отмечали свадьбу.

Богатые интерьеры замка

Гуляя по прекрасно сохранившимся залам, вы рассмотрите украшающие их великолепные фрески, созданные лучшими мастерами своего времени, коллекцию средневекового оружия и домашней утвари этрусков. В завершение подниметесь на сторожевую башню, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его чудесные городки.