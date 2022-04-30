Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Приглашаю совершить путешествие в Средневековье и посетить один из самых величественных итальянских замков. Расположенный всего в часе езды от Рима, он удивит вас живописными ландшафтами и прекрасно сохранившимися интерьерами. Я расскажу, кем были хозяева замка и как он используется в наши дни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты старинного замка

История Орсини-Одескальки насчитывает более 1000 лет. Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви. А также: при каких обстоятельствах была убита дочь легендарного Козимо Медичи, какие фильмы здесь снимались и какие знаменитые пары отмечали свадьбу.

Богатые интерьеры замка

Гуляя по прекрасно сохранившимся залам, вы рассмотрите украшающие их великолепные фрески, созданные лучшими мастерами своего времени, коллекцию средневекового оружия и домашней утвари этрусков. В завершение подниметесь на сторожевую башню, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его чудесные городки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira

Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке с гидом. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)

(в нём должно быть место для гида) По желанию, мы можем также посетить местные термальные воды. Детали уточняйте в личном сообщении

Дополнительные расходы