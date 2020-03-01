Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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  4. Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!

Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю совершить путешествие в Средневековье и посетить один из самых величественных итальянских замков.

Расположенный всего в часе езды от Рима, он удивит вас живописными ландшафтами и прекрасно сохранившимися интерьерами.

Я расскажу, кем были хозяева замка и как он используется в наши дни.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на рецепшн вашего отеля
Забронировать экскурсию
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!

Что вас ожидает

Секреты старинного замка
История Орсини-Одескальки насчитывает более 1000 лет. Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви. А также: при каких обстоятельствах была убита дочь легендарного Козимо Медичи, какие фильмы здесь снимались и какие знаменитые пары отмечали свадьбу.

Богатые интерьеры замка
Гуляя по прекрасно сохранившимся залам, вы рассмотрите украшающие их великолепные фрески, созданные лучшими мастерами своего времени, коллекцию средневекового оружия и домашней утвари этрусков. В завершение подниметесь на сторожевую башню, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его чудесные городки.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем также посетить местные термальные воды. Детали уточняйте в личном сообщении.

Отдельно оплачивается:

  • Транспорт: Фиат — 80 евро, Мерседес — 250 евро
  • Билет в замок: 8,50 евро взрослые, 6 евро дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!
Из Рима — в старинный замок Орсини-Одескальки!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на рецепшн вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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