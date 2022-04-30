Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки

Путешествие в замок Орсини-Одескальки подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории, насладиться живописными видами и узнать о знаменитых обитателях
Приглашаю совершить путешествие в Средневековье и посетить один из самых величественных итальянских замков.

Расположенный всего в часе езды от Рима, он удивит вас живописными ландшафтами и прекрасно сохранившимися интерьерами. Я расскажу, кем были хозяева замка и как он используется в наши дни.
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🖼️ Великолепные фрески и интерьеры
  • 👻 Легенды и тайны замка
  • 🔭 Панорамные виды на озеро
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки

Что можно увидеть

  • Замок Орсини-Одескальки
  • Сторожевая башня

Описание экскурсии

Секреты старинного замка

История Орсини-Одескальки насчитывает более 1000 лет. Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви. А также: при каких обстоятельствах была убита дочь легендарного Козимо Медичи, какие фильмы здесь снимались и какие знаменитые пары отмечали свадьбу.

Богатые интерьеры замка

Гуляя по прекрасно сохранившимся залам, вы рассмотрите украшающие их великолепные фрески, созданные лучшими мастерами своего времени, коллекцию средневекового оружия и домашней утвари этрусков. В завершение подниметесь на сторожевую башню, откуда открывается прекрасный вид на озеро и окружающие его чудесные городки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira
  • Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке с гидом. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
  • По желанию, мы можем также посетить местные термальные воды. Детали уточняйте в личном сообщении

Дополнительные расходы

  • Билет в замок: 8,50 евро взрослые, 6 евро дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
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музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
Ирина прекрасный гид, знающий и любящий Италию. Экскурсия очень интересная и прекрасно организованная. Мы получили большое удовольствие от посещения одной из жемчужин Италии, в стороне от стандартных туристических маршрутов. Очень рекомендуем.
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