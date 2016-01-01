Окунитесь в атмосферу местной жизни Рима, ужиная в ресторанах, где ужинают местные, посетив те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за любимыми бискотти и пармеджано. Раскройте мир итальянских вин с их историей 📖, тонкостями дегустации, выбора и сочетаниями с блюдами. Почувствуйте себя настоящими итальянцами — веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!

Район Трастевере

Район Трастевере для нашей прогулки выбран неслучайно: это не просто древнейшая, но и самая аутентичная часть Рима с лабиринтом мощеных улиц, сохнущим на веревках бельем и трактирными столиками, покрытыми бело-красными скатертями. Днем здесь тихо и пустынно, а вечером сотни ресторанов открывают свои двери для шумных любителей вкусно поесть и выпить 🍹. Вы прогуляетесь 👣 по живописным древним переулкам района, услышите рассказы об истории и особенностях итальянской кухни 🥧, погрузитесь в мир итальянских вин, узнаете все о традициях и образе жизни итальянцев, и конечно, продегустируете главные итальянские блюда в любимых заведениях местных жителей!

Вы посетите и попробуете

🧀 Cыры и прошутто в сырно-мясной лавке Antica Caciara c 1900 года

Синьор Роберто, чья семья заправляет этой лавкой больше века, встал за прилавок 13-летним подростком и посвятил сыру и мясным деликатесам 54 года своей жизни. Вместе с Роберто мы расскажем о разных видах сыра, итальянской ветчине и колбасах и о том, как их выбирать и хранить. Вы попробуете самое ценное — настоящую пармскую ветчину Prosciutto di Parma, шпек Speck Alto Adige, миланское саляме, овечий сыр Pecorino Romano, популярный со времен древнеримских легионеров, а также неповторимый Parmigiano Reggiano 36-месячной выдержки из сырого молока! Вопреки глобализации, настоящим пармезан остается только сделанный и выдержанный в северных регионах Parma и Reggio.

🍷 Дегустация итальянских вин DOCG в модной энотеке Enoteca Ferrara

В отличие от туристов итальянцы начинают свой вечер с бокала вина и традиционного аперитива. В сакральные 18:00 открываются двери баров и энотек, здесь царит особая атмосфера, вы ее почувствуете! Вам предложат одно из 3 главных тосканских вин — благородное красное вино 🍷 нобиле ди монтепульчано, а для любителей белого вина – ароматный траминер со склонов итальянских Альп. Вы узнаете о лучших винах Италии, секретах выбора вина и его сочетаниях с блюдами, научитесь «читать этикетку» и дегустировать вино «по-итальянски».

🍕 Римская пицца 🍕, испеченная при вас!

Спрятанная на небольшой живописной улочке, это одна из тех пиццерий, которую здесь, в Трастевере, знают все. Пицца в «Ivo a Trastevere» готовится из 100% натурального и бездрожжевого теста, что делает ее легко усвояемой. А значит, всегда есть место для нескольких видов пиццы и добавки! Вам предложат пиццу с горгонзолой и грушей, дьяволу с острым салями и, конечно, любимую пиццу каждого второго итальянца – маргериту с моцареллой из молока буйволицы и свежими помидорами паккино. Вы сможете увидеть как приготовят вашу пиццу: тонко-тонко раскатают тесто, щедро нанесут начинку и отправят в дровяную печь. 1-2 минуты и ваша пицца готова!

🍦 Домашнее мороженое всегда с добавкой

Мороженое Марии-Грации можно узнать “вслепую” – здесь используются только сезонные фрукты 🍉 и самое лучшее: местный фундук из Лацио, фисташки и миндаль из сицилийского Бронте, лимоны из Сорренто… Рецепты настолько уникальны, а само мороженое такое легкое и вкусное, что одной порцией никогда не заканчивается. И пусть советовать вкусы – занятие бессмысленное, на всякий случай, манго, чизкейк, фисташки и горький шоколад пропустить нельзя!

👍🏻 Будет вкусно, интересно и познавательно!

Вы увидите совсем другой Рим, где вместо монументальных зданий и шедевров Ренессанса вас встретят десятки переплетенных между собой колоритных переулков с гирляндами из сохнущего белья и балконных цветов. Здесь, в окружении семейных тратторий, играют в футбол шумные мальчишки, а старики сидят на составленных в кружок стульях и играют в карты, обсуждая политику и женщин… Здесь, сокрытые в каждом камне, древняя культура, история, легенды и судьбы. Эта экскурсия ⛳ полностью посвящена самим итальянцам, их традициям, культуре и гастрономии. Она будет интересна всем, кто хочет увидеть Рим глазами его жителей, открыть для себя любимые места и блюда римлян и окунуться в местную жизнь Вечного города.