Вы посмотрите на многовековой Рим
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Рима, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: must-have в Вечном городе
Даже по историческому центру Рима можно гулять нестандартным маршрутом, заглядывая в неожиданные места и обращая внимание на то, мимо чего шагают другие. Вы увидите не только самые знаковые достопримечательности итальянской столицы во всём их великолепии — например, фонтан Треви, площадь Навона, улицу Джулия и Кампо де Фьори, но и посмотрите на очаровательные и незаметные уголки Рима, о которых знают только местные. Мы расскажем, без чего не может обойтись ваш визит в Вечный город, особенно если вы здесь впервые, и подскажем самый нешаблонный путь к этим местам, заведениям и впечатлениям.
Синий маршрут: нетуристический Рим и его секреты
Вас ждёт не только прогулка, на которой тут и там будут возникать виды с открыток и фотообоев, но и набор полезных для путешественника лайфхаков. Вы узнаете, где найти рынки, лавочки, мастерские, бары и даже церквушки, куда ходят местные, в какую красивейшую галерею заглянуть и как провести время в городе с толком. Где обязательно надо побывать, а на что не стоить тратить силы, где в центре попробовать всё итальянское (лучшие спагетти, пиццу, джелато, тирамису или кофе), куда не стоит отправляться на шопинг — после этой прогулки вы быстро сориентируетесь в городе и поймёте, как взять от пребывания в Риме всё.
Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Риме, но любая из них станет отличным способом познакомиться с городом и бесповоротно в него влюбиться.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
- Программа будет интересна и тем, кто в Риме впервые, и частым гостям Вечного города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно