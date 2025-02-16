Личное свидание с Римом

Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам.

Вы посмотрите на многовековой Рим
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глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.

Личное свидание с Римом
Личное свидание с Римом
Личное свидание с Римом
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Рима, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: must-have в Вечном городе

Даже по историческому центру Рима можно гулять нестандартным маршрутом, заглядывая в неожиданные места и обращая внимание на то, мимо чего шагают другие. Вы увидите не только самые знаковые достопримечательности итальянской столицы во всём их великолепии — например, фонтан Треви, площадь Навона, улицу Джулия и Кампо де Фьори, но и посмотрите на очаровательные и незаметные уголки Рима, о которых знают только местные. Мы расскажем, без чего не может обойтись ваш визит в Вечный город, особенно если вы здесь впервые, и подскажем самый нешаблонный путь к этим местам, заведениям и впечатлениям.

Синий маршрут: нетуристический Рим и его секреты

Вас ждёт не только прогулка, на которой тут и там будут возникать виды с открыток и фотообоев, но и набор полезных для путешественника лайфхаков. Вы узнаете, где найти рынки, лавочки, мастерские, бары и даже церквушки, куда ходят местные, в какую красивейшую галерею заглянуть и как провести время в городе с толком. Где обязательно надо побывать, а на что не стоить тратить силы, где в центре попробовать всё итальянское (лучшие спагетти, пиццу, джелато, тирамису или кофе), куда не стоит отправляться на шопинг — после этой прогулки вы быстро сориентируетесь в городе и поймёте, как взять от пребывания в Риме всё.

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Риме, но любая из них станет отличным способом познакомиться с городом и бесповоротно в него влюбиться.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
  • Программа будет интересна и тем, кто в Риме впервые, и частым гостям Вечного города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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