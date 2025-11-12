Павел считается одним из самых известных первых христианских апостолов. Сам он называл себя апостолом язычников.
Вы узнаете о жизненном пути этого удивительного человека, побываете в местах, где он жил, проповедовал и ждал казни. Представите себе быт римлян в начале нашей эры и поймёте, что значило быть апостолом.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём у Колизея, где поговорим о повседневной жизни в Древнем Риме, о римской судебной системе, Нероне, сенате и имперской пропаганде.
Пройдём по улице Императорских форумов, увидим Курию — здание Сената. Вы узнаете, как работал Римский форум, где вершилась политика в эпоху Павла.
Остановимся у Мамертинской тюрьмы, где, по преданию, содержались апостолы Пётр и Павел.
Поднимемся на Капитолийский холм, чтобы полюбоваться видом на Форум и узнать о религиозной и политической роли этого места, а также о культе Юпитера и значении холма для римлян.
Окажемся в районе Гетто, где поговорим о жизни еврейской общины, о пересечениях её истории с судьбой Павла.
Пройдём мимо театра Марцелла и портика Октавии. Вы услышите, как развлекались в Древнем Риме.
Завершим на площади Кампо-де-Фиори, обсудим последние годы жизни апостола Павла, гонения на христиан при Нероне и значение миссии святого в Риме и за его пределами.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.
- При желании посетим Мамертинскую тюрьму, стоимость билета — €10 за чел., дети 6–17 лет — €5. Билет для гида покупать не нужно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Яна — ваш гид в Риме
Добро пожаловать в Рим. К вашим услугам профессиональный, лицензированный гид по Риму и пригороду Яна Герасименко. Живу в Риме с марта 1999 года. Думаю, нет смысла подчёркивать, что обожаю этот сказочный город и его обитателей. Постараюсь передать мой энтузиазм, знания и любовь к Риму.Задать вопрос
