Что вас ожидает

Мы начнём у Колизея, где поговорим о повседневной жизни в Древнем Риме, о римской судебной системе, Нероне, сенате и имперской пропаганде.

Пройдём по улице Императорских форумов, увидим Курию — здание Сената. Вы узнаете, как работал Римский форум, где вершилась политика в эпоху Павла.

Остановимся у Мамертинской тюрьмы, где, по преданию, содержались апостолы Пётр и Павел.

Поднимемся на Капитолийский холм, чтобы полюбоваться видом на Форум и узнать о религиозной и политической роли этого места, а также о культе Юпитера и значении холма для римлян.

Окажемся в районе Гетто, где поговорим о жизни еврейской общины, о пересечениях её истории с судьбой Павла.

Пройдём мимо театра Марцелла и портика Октавии. Вы услышите, как развлекались в Древнем Риме.

Завершим на площади Кампо-де-Фиори, обсудим последние годы жизни апостола Павла, гонения на христиан при Нероне и значение миссии святого в Риме и за его пределами.

Организационные детали